X!

FT: Kreml käsib meedial maksutõusudes lääneriike süüdistada

Välismaa
Vene presidendiadministratsiooni asejuht Sergei Kirijenko pressikonverentsil. Väidetavat oli tema üks meediakanaleid instrueerinud võimuesindaja.
Vene presidendiadministratsiooni asejuht Sergei Kirijenko pressikonverentsil. Väidetavat oli tema üks meediakanaleid instrueerinud võimuesindaja. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com / Yevgeny Messman
Välismaa

Venemaa juhtkond on andnud võimutruudele meediaväljaannetele juhtnöörid, mille kohaselt tuleb järgmisel aastal jõustuvates maksutõusudes süüdistada lääneriike, et säästa režiimi juhti Vladimir Putinit kriitikast, kuna tema algatatud sõda Ukrainas on hakanud silmnähtavalt kahjustama majandust ja mõjutama ka tavaliste venelaste elu.

Väljaande Financial Times andmeil osalesid Venemaa presidendiadministratsiooni tippametnikud, sealhulgas sisepoliitika juht Sergei Kirijenko, vähemalt ühel kohtumisel, kus arutati, kuidas majandusraskuste süüd mujale veeretada. Kohtumised toimusid enne Venemaa uue eelarveseaduse vastuvõtmist, mis esitati septembri lõpus ja läbis neljapäeval kolmanda lugemise, ütlesid kaks aruteludega kursis olevat inimest lehele.

Uue eelarvega tõuseb aastavahetusel Venemaal käibemaksu määr 20 protsendilt 22 protsendile, mis on vastuolus Putini lubadusega mitte enne 2030. aastat makse tõsta.

Ühel kohtumisel, kus arutati, kuidas avalikkuse reaktsiooniga käibemaksutõusule toime tulla, osalesid ka riikliku meedia esindajad, kellele anti välja juhised, kuidas teemat kajastada.

Need näevad ette, et meedia peaks maksutõusu eest vastutuse panema lääneriikidele, väites, et nad ei ole Ukraina sõja rahumeelsest lahendamisest huvitatud, kirjutas FT, mis oli saanud võimaluse juhtnööride tekstiga tutvuda.

Suunistes soovitatakse kasutada ka väljendeid "Teie raha või teie elu?" koos fraasiga "miski pole tähtsam kui julgeolek".

Neis nõuti ka, et käibemaksu-uudiste puhul tuleks vältida Putini isiklikku mainimist, samal ajal kui tuleks rõhutada eelarveseaduses sätestatud muude maksumuudatuste positiivseid aspekte – näiteks hasartmängufirmade kõrgemaid maksumäärasid.

Kohtumised lojaalsete meediaväljaannetega Kremlis ei ole ebatavalised, nagu ka juhised tundlike teemade käsitlemise kohta, ütlesid toimetajad, kes on aastate jooksul sellistel kohtumistel osalenud. Kuid üks neist märkis, et antud juhul oli kohtumine osa laiemast arutelude seeriast, mis on märk võimude kasvanud murest, tõdes FT.

"Nad on tõesti mures selle pärast, et [negatiivseid] asju ei õhutataks ja soovivad, et positiivset võimendataks," lisas isik.

Kreml ei vastanud Financial Timesi kommentaaripalvele.

Nii ebapopulaarsete fiskaalotsuste langetamine, mis vajavad eraldi propagandakampaaniat teisitimõtlemise ohjeldamiseks, viitab sellele, et Kremli majanduslik manööverdamisruum väheneb, tõdes FT. See on teravas vastuolus sõja algusaastatega, mil rekordilised nafta- ja gaasitulud ning tugev majanduskasv võimaldasid Venemaal rahastada oma sõjalist kampaaniat Ukrainas ilma nähtavate ohverdusteta kodus.

Venemaa järgmise kolme aasta eelarve on nominaalselt tasakaalus, kusjuures tulud peaksid kasvama veidi kiiremini kui kulud. Tegelikud kulud on aga viimastel aastatel peaaegu alati ületanud planeeritud taset, mille tulemuseks on oodatust suurem puudujääk.

"Isegi kavandatud maksutõusudega ei tundu järgmise aasta eelarvekava realistlik," ütles Janis Kluge, Venemaa majanduse ekspert Saksamaa Rahvusvaheliste ja Julgeolekuküsimuste Instituudist. "See eeldab sõjakulutuste olulist vähenemist, kuid kui sõda jätkub, pole see lihtsalt teostatav."

Madalamad naftahinnad ja karmimad sanktsioonid Venemaa toornafta müügi suhtes on vähendanud Moskva energiatulusid, sundides seda rohkem lootma muudele tuludele.

Käibemaksutõus – teine ​​otseste maksude tõus pärast täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aastal – on vaid üks meetmetest, mida Moskva on rakendanud aeglustuva majanduse rahastamiseks.

Teiste hulka kuuluvad väikeettevõtete maksusoodustuste vähendamine, IT-sektori maksude tõstmine, uute maksude kehtestamine tehnoloogia ja autode impordile, hasartmängufirmade maksude suurendamine ja välisagentideks kuulutatud isikute sissetulekute sihikule võtta. Kreml nimetab ametlikult välisagentideks oma kriitikuid.

Kremli juhised meediale, mis neid muudatusi kajastavad ja millest esmakordselt teatas sõltumatu Venemaa väljaanne Meduza, algavad soovitusega mitte teha eelarvest peateemat ja valmistuda inforünnaku vastu võitlemiseks, peamiselt seoses käibemaksuga, mis mõjutab kõiki kodanikke.

Meedia peaks selle asemel keskenduma vajadusele suurendada kaitsekulutusi rahuliku elu nimel, eriti arvestades Ukraina rünnakute sagenemist Venemaa territooriumil, soovitati juhistes.

Samuti soovitati narratiivi kujundada nii, et jääks mulje, nagu toetaks lääs Ukraina sõja pikendamist ja et lääne valitsused pooldaksid sotsiaalkulutuste kärpimist oma riikides kaitse tugevdamiseks.

Suunistes öeldi, et meediakanalid peaksid hoiduma Euroopa ja NATO juhtide militaristlike avalduste pilkamisest ning mitte seadma kahtluse alla nende kavatsuste tõsidust.

Veel soovitati näidata, et Venemaa valib erinevalt läänest pigem käibemaksu tõstmise kui peredele pakutava toetuse vähendamise või piirkondliku taristu arendamise piiramise. Selle sõnumi toetamiseks peaks meedia "laialdaselt tutvustama" juba tehtud taristuinvesteeringuid, demonstreerides uusi koole ja haiglaid ning edasise arengu plaane.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:16

Lembit Peterson: keeruline periood aitab paremini endasse vaadata

13:05

FT: Kreml käsib meedial maksutõusudes lääneriike süüdistada

12:59

Henry Sildaru MK-hooaja avastart jäeti tugeva tuule tõttu ära

12:34

Neidude jalgpallikoondis lõpetas sõprusturniiri kaotusega Soomele

12:18

Venemaa keskpank alustas oma reservidest kulla müümist

12:14

Hollywoodi filmides mängiv eestlasest kaskadöör: see töö põhineb usaldusel

11:37

Norris alustab Las Vegase GP-d esikohalt, Piastri viies

11:12

USA tutvustab Ukraina rahuplaani Euroopale pühapäeval Uuendatud

11:09

Kriisa ja Cincinnati said hooaja esimese kaotuse

10:53

Eesti kurlinguvõistkonnad alustavad Soomes EM-i

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

21.11

Zelenski pidas telefonivestluse USA asepresident Vance'iga Uuendatud

21.11

Prokuratuur esitab Isamaale kahtlustuse seoses väidetava rahastamisega Uuendatud

00:25

Trump: Zelenskile peab meeldima USA rahuplaan Uuendatud

21.11

Ukraina analüütik: NATO on praegu pabertiiger

21.11

Zelenski keeldub tagandamast korruptsiooniskandaaliga seostatud tippnõunikku

21.11

Axios: Trumpi Ukraina rahuplaan sisaldab NATO-laadset julgeolekugarantiid Uuendatud

20.11

Ukraina teatas, et on valmis USA koostatud rahuplaani kallal töötama

07:37

Siim Kallas kritiseeris Trumpi tegevust

11:12

USA tutvustab Ukraina rahuplaani Euroopale pühapäeval Uuendatud

21.11

Isa elu päästnud noormees: ma ei suutnud midagi tegemata kõrval seista

ilmateade

loe: sport

12:59

Henry Sildaru MK-hooaja avastart jäeti tugeva tuule tõttu ära

12:34

Neidude jalgpallikoondis lõpetas sõprusturniiri kaotusega Soomele

11:37

Norris alustab Las Vegase GP-d esikohalt, Piastri viies

11:09

Kriisa ja Cincinnati said hooaja esimese kaotuse

loe: kultuur

13:16

Lembit Peterson: keeruline periood aitab paremini endasse vaadata

12:14

Hollywoodi filmides mängiv eestlasest kaskadöör: see töö põhineb usaldusel

10:03

PÖFF-i pea- ja publikuauhinna võitis Hispaania film "Hea tütreke"

10:00

Galerii: Tallinnas avati Matti Miliuse kunstikogu tutvustav näitus

loe: eeter

13:16

Lembit Peterson: keeruline periood aitab paremini endasse vaadata

12:14

Hollywoodi filmides mängiv eestlasest kaskadöör: see töö põhineb usaldusel

10:51

Aasta kokk: tanklast ostetud hot dog on pärast rasket tööpäeva parim asi

21.11

Galerii: Tallinna Raekoja platsil ootab taas külastajaid jõuluturg

Raadiouudised

21.11

Saksa valitsuse majanduse turgutamise otsused tulevad aeglaselt

21.11

Sotsiaalministeerium valmistab ette iseteenindusapteekide tulekut

21.11

Päevakaja (21.11.2025 18:00:00)

21.11

Pärnu kesklinna kavandatakse arvukalt uusi äri- ja eluhooneid

21.11

Raadiouudised (21.11.2025 15:00:00)

21.11

Laupäeval sajab kohati lörtsi ja vihma

21.11

ÜRO kliimakonverentsil pole fossiilkütuste teemal kokkuleppele jõutud

21.11

Raadiouudised (21.11.2025 12:00:00)

21.11

ERR-i uus telemaja saab nurgakivi

21.11

Kantar Emor: Isamaa toetus kasvas

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo