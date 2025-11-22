X!

Tartus Ahhaa keskuses on näitusel hiiglaslikud putukad

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Tartus Ahhaa keskuses on eksponeeritud lülijalgsed ja teised selgrootud. Trikk seisneb aga selles, et muidu enamjaolt peopessa mahtuvad putukad ja mutukad on omandanud hiiglaslikud vormid.

Putukad või ka laiemalt selgrootud jäävad inimestele argitoimetustes pigem märkamatuks nii oma väiksuse kui ka eluviisi tõttu. Ahhaa näitusel on prožektorivalgus suunatud aga just neile, keda on seejuures mitmeid kordi suurendatud

"Me näeme selliseid detaile, mida me looduses kunagi ei näe, ka siis, kui me võtame putuka näiteks kätte ja teda vaatame. Selleks on vaja erivahendeid luubi ja mikroskoobi näol. Siin meil neid erivahendeid vaja ei ole ja see viib mõtte tõenäoliselt sellele, milline see maailm oleks, kui meil olekski nii suured putukad, nagu meil siin näha on," lausus Tartu Ülikooli selgrootute zooloogia kaasprofessor Toomas Esperk.

Kui muidu pole jaaniööl päris hästi aru saada, kust ja kuidas 2,3 sentimeetri pikkune jaanimardikas ikkagi helendab, siis Ahhaas on robotmardika peal näha, et rohelist valgust annab jaaniussile tema tagumine osa.

Kuigi näitus kannab pealkirja "Ahhaa, hiidputukad", leiab ruumist näiteks ka  hiidskorpioni, ämbliku ja hariliku viinamäeteogi.

Lisaks robotputukatele on näitusel infotahvlid, mis võiksid aidata inimestel veelgi rohkem mutukatega sõbraks saada

"Lepatriinu eritab oma jalaliigeste vahelt kollast vedelikku , mis on tegelikult tema veri, mis on mürgine ja ebameeldiva lõhnaga ja peletab röövloomad või teise loomad, kes nende vastu ebatervet huvi tunnevad, ka inimesed, eemale," lausus Esperk.

"Ahhaa, hiidputukad!" on avatud maikuuni.

Toimetaja: Marko Tooming

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:55

Pingelise paarismängu võitnud Hispaania tagas finaalikoha

21:35

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:27

Võitmatu Tartu Ülikool alistas kodupubliku ees Ogre, Cramo kaotas Riias

21:26

Marek Kohv: isegi kui USA lõpetab abi ja luureinfo andmise, Ukraina kokku ei kuku

21:21

Tartus Ahhaa keskuses on näitusel hiiglaslikud putukad

21:20

Pühapäev tuleb plusskraadidega

21:04

Saks: Euroopa peaks praegu maksimaalselt mõjutama Trumpi

21:01

Liverpool lubas teist mängu järjest vastasel kolm väravat lüüa

20:32

USA tutvustab Ukraina rahuplaani Euroopale pühapäeval Uuendatud

20:29

Aasta kergejõustiklasteks valiti Enok ja Erm

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

00:25

Trump: Zelenskile peab meeldima USA rahuplaan Uuendatud

20:32

USA tutvustab Ukraina rahuplaani Euroopale pühapäeval Uuendatud

21.11

Zelenski pidas telefonivestluse USA asepresident Vance'iga Uuendatud

07:37

Siim Kallas kritiseeris Trumpi tegevust

12:18

Venemaa keskpank alustas oma reservidest kulla müümist

21.11

Prokuratuur esitab Isamaale kahtlustuse seoses väidetava rahastamisega Uuendatud

09:29

USA Esindajatekoja liige Marjorie Greene astub pärast tüli Trumpiga tagasi

21.11

Isa elu päästnud noormees: ma ei suutnud midagi tegemata kõrval seista

21.11

Ukraina analüütik: NATO on praegu pabertiiger

21.11

Axios: Trumpi Ukraina rahuplaan sisaldab NATO-laadset julgeolekugarantiid Uuendatud

ilmateade

loe: sport

21:55

Pingelise paarismängu võitnud Hispaania tagas finaalikoha

21:27

Võitmatu Tartu Ülikool alistas kodupubliku ees Ogre, Cramo kaotas Riias

21:01

Liverpool lubas teist mängu järjest vastasel kolm väravat lüüa

20:29

Aasta kergejõustiklasteks valiti Enok ja Erm

loe: kultuur

17:44

Suri sisearhitekt Leila Pärtelpoeg

15:36

Hendrik Toompere toob Albert Camus' "Caligula" draamateatri lavale

13:52

Just Filmi peavõidu pälvis Leedu film "Mind kutsutakse Dankaks"

13:16

Lembit Peterson: keeruline periood aitab paremini endasse vaadata

loe: eeter

16:15

Marek Sadam: ma kardan inimesi, kes kogu aeg rõõmsad on

13:16

Lembit Peterson: keeruline periood aitab paremini endasse vaadata

12:14

Hollywoodi filmides mängiv eestlasest kaskadöör: see töö põhineb usaldusel

10:51

Aasta kokk: tanklast ostetud hot dog on pärast rasket tööpäeva parim asi

Raadiouudised

18:25

Päevakaja (22.11.2025 18:00:00)

21.11

Saksa valitsuse majanduse turgutamise otsused tulevad aeglaselt

21.11

Sotsiaalministeerium valmistab ette iseteenindusapteekide tulekut

21.11

Päevakaja (21.11.2025 18:00:00)

21.11

Pärnu kesklinna kavandatakse arvukalt uusi äri- ja eluhooneid

21.11

Raadiouudised (21.11.2025 15:00:00)

21.11

Laupäeval sajab kohati lörtsi ja vihma

21.11

ÜRO kliimakonverentsil pole fossiilkütuste teemal kokkuleppele jõutud

21.11

Raadiouudised (21.11.2025 12:00:00)

21.11

ERR-i uus telemaja saab nurgakivi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo