X!

Koolitoidule on seatud ranged soola- ja suhkrupiirangud

Eesti
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti

Eesti koolilaste magus elu on läbi ja ega seda soolast mekki ka enam palju alles pole jäänud, sest sellest kooliaastast on pandud paika ranged piirid, kui palju suhkrut ja soola tohib koolitoidule lisada. Kas nüüd peavad meie lapsed leppima mageda maotäiega, uuris "AK. Nädal".

Ääsmäe koolis olid reedel lõunasöögiks makaronid kanaga, mis on üks väheseid toite kartulipudru ja püreesupi kõrval, mis viiendikest Mirtelile ja Britt Idale meeldib.

"Makaronid on head, aga vahest nüüd on see, et enam soola ei panda eriti palju ja siis ongi natukene maitsetud, aga meil oli kana õnneks juures," sõnas 12-aastane Britt Ida.

"Kui soola panid juurde, siis need olid väga head," lausus 11-aastane Mirtel.

Kui algklassides tuli lastel õpetajate nõudmisel kõiki toite proovida, siis põhikoolis seda sundust enam ei ole ja nii söövadki lapsed vaid mõnel päeval nädalas, kui on nende lemmiktoidud. Teistel päevadel piirdutakse leivaga, mis tüdrukute sõnul saab sööklas kole kiiresti otsa. Sõna otseses mõttes vee ja leiva peal ei ela mitte ainult klassiõed, vaid ka -vennad.

"Vahest on meil sellised nätsud või kommid kotis ja siis tunni ajal panemegi suhu. See kuidagi täidab kõhtu," ütles Britt Ida.

"Või siis esmaspäeviti või reedeti, kui me toitu ei võta, siis on nii lühikesed päevad ja me saame kohe koju sööma minna," lisas Mirtel.

Britt Ida ja ema vaidlused koolitoidu üle päädisid sel sügisel sellega, et ema käis neli päeva koolitoitu maitsmas.

"Loomulikult on mingeid toite, mis sulle meeldivad rohkem ja mis meeldivad vähem, aga minu meelest need toidud olid väga maitsvad kokkuvõttes. Ma käisin neli päeva ja ma ei saa öelda, et toidul oleks absoluutselt midagi viga. Isegi ühel päeval ma läksin koju ja ostsin neid samu asju siit poest, et teha neid samu asju," lausus lapsevanem Eveliis Kund-Zujev.

Tõsi küll, seda oasuppi ei söönud Britt Ida ei koolis ega kodus. Ema sõnul on lapsed ilmselt jõudnud sellesse ikka, kus valitakse rohkem ja see on suurem nurina põhjus kui pisut vähem soola. Just soolavähesus ongi viimastel nädalatel palju kõneainet andnud, sest pärast 17-aastast vaheaega uuendati koolitoidu nõudeid.

"See on tõsi, et lisatud soola ja suhkru kogust on oluliselt vähendatud, rohkem tähelepanu on köögiviljade tarbimisel, rohkem soovitame süüa kala. Üritasime need nõuded kokku panna selliselt, et toitlustajatel oleks lihtsam menüüsid kokku panna," ütles Tervise Arengu Instituudi (TAI) toitumise valdkonna juht Janne Lauk.

Eelmise määruse kohaselt oli koolilõunas nii toorainetes kui ka lisatud soola maksimaalne kogus 1,15 grammi. Nüüd on kirjas, et toidule ei tohi lisada rohkem kui pool grammi soola. Suhkrut aga ei tohi koolilõunas olla rohkem kui viis grammi ehk teelusika täis. Vanas määruses suhkrunorm aga puudus hoopiski. Kirjas oli, et pool toidust saadavast energiast peavad andma süsivesikud.

"Eelmise määruse üks põhiprobleeme oli süsivesikutest saadava energiaprotsendi täissaamine. Kuna suhkur on odav tooraine, siis selle asemel, et panna oluliselt rohkem köögivilju, siis täideti see süsivesikute vajadus ära suhkruga. Praeguse määruse kohaselt seda enam teha ei saa," sõnas Lauk.

Paar aastat tagasi tehtud uuringu kohaselt söövad eestlased kaks korda nii palju soola, kui oleks tervislik ja ka maiustamisel tagasi ei hoita. Nii võivadki Laugu sõnul uue määruse järgi tehtud toidud tunduda maitsetuna. Päris päeva pealt uute reeglite järgi siiski süüa tegema ei pea. Aasta on antud aega, et uute maitsetega lapsi harjutada.

Erinevalt kohvikust ei tohi enam koolisööklas soolatoosi välja panna, aga põlu alla on sattunud ka salatikastmed, majonees ja suhkur, sest neis kõigis on üllatavalt palju soola ja magusaineid.

Koolikokad jagunevad uute nõuete osas kaheks. Ühtede sõnul tuleb nüüd teha maitsetut toitu, teiste sõnul tuleb pisut enam nuputada, et toit oleks maitsev.

"Toit on elu alus ja kui kokad ka sellest aru saaksid, et iga väikene liigutus, mida sa köögis teed, iga maitseaine, mida sa toidu sisse paned, iga sool, mida sa toidu sisse paned, tegelikult läheb selle väikese inimese kätte, sisse, kehasse ja kui me tegelikult seda vähendame, siis see tähendab, et me anname puhtaid maitseid ja aineid rohkem," sõnas Dussmanni toitlustusdivisjoni arendusjuht Inga Paenurm.

Endise presidendi peakoka sõnul ei adu mageda toidu üle nurisevad lapsevanemad, kui palju soola ja suhkrut söövad lapsed iga päev, sest seda leidub omajagu ainuüksi ühes leivaviilus.

"Kõik toitained, mis sa sööd, vaata järgi, kui palju seal soola on ja kaalu täpselt seesama kogus endale silmade alla. Sama on suhkruga. Kõik see tarbitud suhkur ja sool, mida sa ühe päeva jooksul endale sisse lased, kui sa selle endale visuaalselt selgeks teed ja näed, kui suur see tegelikult on, siis mõtteviis muutub," ütles Paenurm.

Kokk loodab, et ehk ärgitab koolitoidu maitse muutmine ka kodus pisut teisiti süüa tegema, aga et see paneks piiri laste seas kiiresti levivale ülekaalulisusele, ei usu ka soovitused koostanud TAI.

"Koolitoit ei ole võluvits. Selles suhtes lapsed söövad kodus ja söövad ka kodust väljas. Kõik see ka mõjutab. Me naiivsed ei ole, et kui me nüüd anname ülitervislikku toitu koolis, siis kõik probleemid lahenevad," lausus Lauk.

Lapsed on kodu peegel ja viimaste aastate suurima muudatusena näevad kokad, et sõmerat riisi ja tatart, aga ka al dente pastat pole mõtet pakkuda, sest seda lihtsalt ei sööda. Kõik peab olema võimalikult pehmeks keedetud.

"Kui ma võtan endavanused inimesed, siis võib-olla meil on enda mälestus mingist oma koolitoidust, sellisest tundest ja meil on peas, et koolitoit oli halb ja kui laps ütleb, et on kehv, siis me vastame, et koolitoit ongi alati kehv olnud, aga me ei anna võimalust sellele," ütles lapsevanem.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera. Nädal"

Samal teemal

tee oma valik!

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:00

Ministritel pole üksmeelt, kui pikk peaks olema viibimiskeeld perevägivallatsejale

12:59

Rannula avalikustas koondise koosseisu, pikkust on vähe

12:58

Venemaa rünnakus Harkivile hukkus neli ja sai vigastada 17 inimest Uuendatud

12:48

Iisraeli sõjavägi vallandas 7. oktoobri rünnaku tõttu kolm kindralit

12:43

Kersti Kaljulaid: vägivald kasvatab vägivalda, keegi ei sünni vägivaldsena

12:42

Headreadi raamatuaasta blogi: Kai Vare "Linnupesa elevandirajal"

12:36

Isamaa esindajana saab Haapsalu volikogu esimeheks reformierakondlane

12:34

Lisovskaja pälvis koduse Challengeri eel kuuenda koha

12:25

Raadiouudised (24.11.2025 12:00:00)

12:24

Ken Saan: esimese lapse sünd andis mu elule taas mõtte ja uue hingamise

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

23.11

Sõja 1369. päev. Trump: Ukraina "juhtkond" pole meie pingutuste eest näidanud vähimatki tänulikkust Uuendatud

04:45

Kindlustusfirmalt võib kahjunõude saada mitu aastat pärast korteri müüki

23.11

FT: Rubio püüdis Ukraina rahuplaanist taanduda

23.11

Patrullpolitseinik: väljakutsetel käies avaneb Eestist kurb pilt

23.11

Raik: ei ole realistlik, et USA hülgab Ukraina ja sõda jätkub Euroopa toetusega

22.11

Marek Kohv: isegi kui USA lõpetab abi ja luureinfo andmise, Ukraina kokku ei kuku

23.11

Eesti tantsupaar tuli MM-il proffide seas esimeseks

23.11

Riik kaalub hooldekodude toetussüsteemi muutmist

23.11

Mereäärsete kinnistute omanikel on üha keerulisem piirangute tõttu oma maal ehitada

06:27

Valge Maja teatas edusammudest Genfi kõnelustel

ilmateade

loe: sport

12:59

Rannula avalikustas koondise koosseisu, pikkust on vähe

12:34

Lisovskaja pälvis koduse Challengeri eel kuuenda koha

11:59

Eesti kurlingunaiskond sai esimese kaotuse, meeskond andis Lätile lahingu

11:28

Mark Mägi tuli Eesti meistriks kahes formaadis

loe: kultuur

12:42

Headreadi raamatuaasta blogi: Kai Vare "Linnupesa elevandirajal"

11:48

Betti Alveri kirjanduspreemia pälvis Johanna Roos

11:37

Keeleminutid. Ma pole eriline tantsulõvi: konstruktsioonid keeleõppes

11:16

Galerii: Viimsi Artiumi tünnigaleriis kohtub pea 50 Eesti naiskunstniku looming

loe: eeter

12:24

Ken Saan: esimese lapse sünd andis mu elule taas mõtte ja uue hingamise

11:34

Silmaarst: silmade hõõrumine võib anda märku lapse nägemishäirest

09:42

Põhja-Lapimaal elav pere: tööle sõidab see, kelle auto läheb käima

08:54

Raadio 2 kutsub taas aastahitti valima

Raadiouudised

09:25

Raadiouudised (24.11.2025 09:00:00)

09:20

Uued gaasijaamad sunnivad Eleringi remontima vananenud gaasitorustikku

23.11

Hooldekodude toetussüsteemi on plaanis uuendada

23.11

NATO otsib uusi droonitõrje vahendeid idatiiva kaitseks

23.11

Päevakaja (23.11.2025 18:00:00)

22.11

Päevakaja (22.11.2025 18:00:00)

21.11

Saksa valitsuse majanduse turgutamise otsused tulevad aeglaselt

21.11

Sotsiaalministeerium valmistab ette iseteenindusapteekide tulekut

21.11

Päevakaja (21.11.2025 18:00:00)

21.11

Pärnu kesklinna kavandatakse arvukalt uusi äri- ja eluhooneid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo