Galerii: Tallinnas valmis Lastekodu tänav

Tallinnas sai valmis üle aasta aja tagasi rekonstrueerimisele läinud Lastekodu tänav.

Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski ütles septembris ERR-ile, et ehitajaga sõlmitud lepingu tähtaeg oli 23. november.

Remont Lastekodu tänaval algas 2024. aasta juuni lõpus.

Lastekodu tänava ehitustööde lepinguline maksumuseks oli märgitud käibemaksuta ligi 14 miljonit eurot, millest ligi 3,5 miljonit kaasfinantseerib vee-, sadevee- ning kanalisatsioonitrasside ehitusel AS Tallinna Vesi ning 5,16 miljonit kaugkütte ja -jahutuse trasside rajamisel AS Utilitas Tallinna.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

