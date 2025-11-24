Euroopa poliitikute sõnul tuleb USA koostatud rahuplaani kallal veel tööd teha

Euroopa poliitikategelased on rahul nädalavahetusel Šveitsis Genfi linnas peetud kõnelustega USA Ukraina rahuplaani üle. Siiski tuleb Euroopa poliitikute hinnangul plaaniga kõvasti tööd teha, enne kui selle alusel rahu sõlmima hakata.

Ukraina delegatsioon saabus Genfist kodumaale tagasi, president Volodõmõr Zelenski sõnul otsustatakse järgmised sammud rahuplaani asjus aga kähku.

Zelenski, kes ise Genfis ei olnud, loodab juba esmaspäeva õhtuks saada sündmuste käigust täieliku ülevaate, samuti Ukraina partnerite põhimõttelised seisukohad, mille põhjal Ukraina oma järgmised sammud otsustab.

Ühendkuningriigi peaminister Keir Starmer oli üks neist, kes leidsid, et Genfi kohtumise tulemus on hea, kuid vajab veel põhjalikku kõpitsemist.

"Seepärast võõrustame nn tahtekoalitsiooni kohtumist, et seni saavutatud edu üle edasi arutleda. Ma loodan, et nii rajame tee selleni, mis üle kõige loeb, milleks on õiglane ja kestlik rahu. See loeb Ukrainale, aga see loeb ka meile kõigile, sest Ukraina konfliktil on otsene mõju siin, Ühendkuningriigis," rääkis Starmer.

Poola peaminister Donald Tuski sõnul ei tohi Ukraina rahuplaan mingil juhul Euroopa julgeolekut nõrgemaks teha.

"Ma ei ole kindel, et me oleme nüüd rahule lähemal," ütles Tusk. "Kui see oleks ainult meie tahta ja teha, kuid kahjuks on otsus [Venemaa president] Putini, [USA] president Trumpi, muidugi president Zelenski, mitte ainult ega isegi peamiselt meie, Euroopa, kätes. Üks asi on praegu absoluutselt selge, Euroopa on ühtne ja Euroopa ühtsus on siin möödapääsmatult tähtis."

Saksamaa liidukantsleri Friedrich Merzi hinnangul on USA president Donald Trump Ukraina rahuplaani arendamise osas koostööks eurooplastega valmis.

"Ukraina huvid on ka Euroopa ühishuvid ja me tahame neid üheskoos pikaks ajaks kindlustada. See tähendab, et Ukrainat ei tohi sundida tegema ühepoolseid territoriaalseid järeleandmisi," sõnas Merz.

Merz rõhutas taas, et edenegu rahuplaani arutamine kuidas tahes, päevapealt rahu Ukrainasse niikuinii ei tule.

Venemaa teatel pole nad rahuplaani uut teksti saanud, mistõttu nad seda ka ei kommenteeri.