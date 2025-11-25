X!

Sõja 1371. päev. Ukraina teatas rünnakust Novorossiiski sadamalinnale

Foto: X/SBU/kuvatõmmis
Ukraina julgeolekuteenistus teatas droonirünnakust Venemaa sadamalinnale Novorossiiskile. Meedias levivad ka väited, et Ukraina tiibraketid tabasid Rostovi oblastis asuvat lennubaasi. Venemaa jätkas ööl vastu teisipäeva Ukraina tsiviiltaristu pommitamist ning Kiievit raputasid võimsad plahvatused.

Oluline Ukraina sõjas teisipäeval, 25. novembril kell 15.55:

- Ukraina andis raketilöögi Taganrogile Rostovi oblastis;

- Zelenski ja Ruttega rääkinud Stubb: järgmised päevad on otsustavad;

- Ukraina soovib sel nädalal Zelenski ja Trumpi kohtumist;

- Macron: soovime rahu, kuid mitte Ukraina kapituleerumist;

- Kiievit raputasid võimsad plahvatused.

Ukraina teatas rünnakust Novorossiiski sadamalinnale

Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) teatel korraldasid nad ööl vastu teisipäeva droonirünnaku Venemaa Musta mere sadamalinnale Novorossiiskile, tabades nii naftaterminali kui ka mereväebaasi.

Krasnodari krai kuberner Veniamin Kondratjev näis rünnakut sotsiaalmeediapostituses kinnitavat, öeldes, et piirkonda tabas täiemahulise sõja "üks pikemaid ja massiivsemaid rünnakuid". Tema sõnul sai viga kuus inimest ja kannatada vähemalt 20 elumaja.

Allikate teatel said rünnakus pihta naftatankerid ja -torustikud ning Venemaa õhutõrjesüsteemid S-300 ja S-400. Sõltumatu sotsiaalmeediakanali Astra andmetel tabas üks droonidest kõrghoonet, mis asub 700 meetri kaugusel väeosast, kus paiknevad õhutõrjesüsteemid S-400.

SBU esialgsel hinnangul sai rünnakus kahjustada ka "Projekt 1171" tüüpi dessantlaev – alus, mida kasutatakse vägede ja varustuse transpordiks.

SBU allikad lisasid, et kohalike filmitud videost on näha, kuidas Vene õhutõrjesüsteem Pantsir üritas droone tõrjuda, kuid tabas selle asemel elumaja.

Novorossiisk on Venemaa suuruselt teine naftaekspordi keskus ja Vene Musta mere laevastiku peamine baas.

SBU teatel viidi operatsioon läbi koostöös Ukraina sõjaväeluure (HUR), erioperatsioonide vägede, mehitamata süsteemide vägede, piirivalve ning mereväe rannikuraketi- ja suurtükiväega.

Novorossiisk on viimastel kuudel olnud sage Ukraina droonirünnakute sihtmärk. Novembri keskel süttis ulatusliku rünnaku tagajärjel Šesharisi naftaterminal. Samuti on Ukraina tabanud sadamalinna ümbruses paiknevaid S-400 laskeseadeldisi ning teisi nafta- ja logistikaobjekte.

Ukraina soovib sel nädalal Zelenski ja Trumpi kohtumist

Ukraina soovib president Volodõmõr Zelenski ja tema USA ametivenna Donald Trumpi kohtumist sel nädalal, et pidada edasisi kõnelusi sõja lõpetamiseks, ütles teisipäeval Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär Rustem Umerov.

Ukraina andis raketilöögi Taganrogile Rostovi oblastis

Meedias levivad väited, et Ukraina raketid tabasid lennubaasi. Sotsiaalmeedias levivad videolõigud, mis näitavad, et Taganrogi lennubaasi territooriumil põleb suur lennuk. Mõned sotsiaalmeediakanalid väidavad, et löök tabas Tu-95 strateegiliste pommitajate hooldusangaari.

Kohalik linnapea väitis teisipäeva varahommikul, et Ukraina õhurünnakutes Venemaa sadamalinnale Taganrogile hukkus üks ja sai vigastada kolm inimest

Kiievit raputasid võimsad plahvatused, vähemalt seitse inimest hukkus

Venemaa korraldas teisipäeval ulatusliku rünnaku Kiievi ja teiste Ukraina linnade vastu, sihtides kriitilist taristut ning elamupiirkondi droonide ja ballistiliste rakettidega.

Kiievis on hukkus vähemalt seitse inimest ja vigastada sai veel 20, nende seas üks laps, teatas Kiievi linnapea Vitali Klõtško. Ohvrite ja tekitatud kahju ulatus on veel selgitamisel.

Ukraina energeetikaministeerium kirjeldas Venemaa öist rünnakut kui "massilist kombineeritud rünnakut" energiataristu vastu, mille käigus tabati energiaga seotud rajatisi Kiievis ning Kiievi, Odesа, Tšernigivi, Dnipropetrovski ja Harkivi oblastis.

Uudisteagentuuri Unian informatsiooni kohaselt andsid Ukraina õhujõud teisipäeva varahommikul üleriigilise raketirünnaku hoiatuse.

Võimud teatasid hiljem, et Venemaa korraldas ööl vastu teisipäeva ulatusliku kombineeritud rünnaku Ukraina pealinnale.

Kiievi linna sõjalise administratsiooni juht Tõmur Tkatšenko kinnitas suhtlusvõrgustikus Telegram, et vaenlase rünnaku alla sattusid muu hulgas elumajad.

Venemaa jätkab Kiievis asuvate elumajade pommitamist Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Valentyn Ogirenko

Tkatšenko andmetel sai Petšerski rajoonis tõsiselt kahjustada 22-korruseline hoone. Samuti puhkes Dniprovskõi rajoonis äge tulekahju üheksakorruselise maja ülemistel korrustel, kus põlesid muu hulgas rõdud.

Kiievi linnapea Vitali Klõtško teatas avalduses, et Venemaa õhurünnaku tagajärjel on pealinna mõnes piirkonnas katkestusi energia- ja veevarustuses.

Ukraina välisminister Andri Sõbiha ütles hiljem, et Venemaa viimane rünnak oli Moskva terroristlik vastus diplomaatilistele püüdlustele sõda lõpetada.

"Putin andis oma terroristliku vastuse Ameerika Ühendriikide ja president (Donald) Trumpi rahuettepanekutele, rünnates Ukrainat rakettide ja droonidega," ütles Sõbiha.

Zelenski ja Ruttega rääkinud Stubb: järgmised päevad on otsustavad

Soome president Alexander Stubb teatas teisipäeval, et vestles telefonitsi nii Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski kui ka NATO peasekretäri Mark Ruttega.

Stubb kirjutas sotsiaalmeediaplatvormil X, et kõnedest võttis osa ka kaitseminister Antti Häkkänen.

Zelenski andis kõne käigus ülevaate Ukraina olukorra viimastest arengutest.

Stubbi sõnul jätkub Ühendriikide ja Ukraina töö.

Zelenskiga esmaspäevalgi vestelnud Stubb rõhutas, et järgmised päevad on kestva ja õiglase rahu saavutamiseks otsustavad.

Macron: soovime rahu, kuid mitte Ukraina kapituleerumist

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles teisipäeval eetrisse lastud usutluses, et USA plaanil lõpetada sõda Ukraina ja Venemaa vahel on arutamist väärivaid elemente, kuid hoiatas Kiievi kapitulatsiooni eest.

"Me soovime rahu. Kuid mitte rahu, mis on sisuliselt kapitulatsioon, mis paneb Ukraina võimatusse olukorda ning annab Venemaale vabad käed edasi tegutseda," ütles Macron raadiole RTL.

Prantsuse riigipea lisas, et Ühendriikide plaan on samm õiges suunas ja sisaldab elemente, mida tuleks arutada, läbi rääkida ning täiustada.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1120 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 167 570 (võrdlus eelmise päevaga +1120);

- tankid 11 368 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 23 624 (+4);

- suurtükisüsteemid 34 644 (+18);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1549 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1250 (+2);

- lennukid 428 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 84 217 (+448);

- tiibraketid 3981 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 68 118 (+112);

- eritehnika 4006 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karl Kivil, Valner Väino

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS, The Kyiv Independent

