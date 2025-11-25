Allikad: Pentagoni kõrge ametnik kohtub AÜE-s Venemaa esindajatega

Asjaga kursis olevad allikad ütlesid telekanalile CBS News, et USA maavägede minister Dan Driscoll sõitis Araabia Ühendemiraatidesse (AÜE) ja kohtub seal Venemaa esindajatega.

"Minister Driscoll kohtus (esmaspäeva õhtul) mitu tundi Abu Dhabis Venemaa delegatsiooni liikmetega. Tal on plaanis kohtuda nendega uuesti (teisipäeval), et arutada rahuprotsessi ja viia kiiresti edasi rahukõnelusi," ütles USA ametnik telekanalile CBS Newsile.

CBS News teatas, et pole veel selge, kes lisaks Driscollile kuulub USA delegatsiooni.

Möödunud nädalavahetusel osalesid Driscoll, välisminister Marco Rubio, Trumpi erisaadik Steve Witkoff ja Trumpi väimees Jared Kushner Genfis Šveitsis toimunud läbirääkimistel. USA delegatsioon kohtus siis Ukraina esindajatega. Eelmisel nädalal tegi Driscoll visiidi veel ka Kiievisse.

CBS News toob välja, et pole veel selge, kui lähedal on Venemaa ja Ukraina kokkuleppele. Valge Maja teatas pühapäeval, et USA ja Ukraina ametnikud on pärast Genfis toimunud arutelusid koostanud uuendatud ja täpsustatud rahuraamistiku.

USA välisminister Rubio kirjeldas ühte Genfis toimunud kohtumist kui väga sisukat, kuid lisas, et tööd tuleb veel teha ning seda praegu mõlemad meeskonnad teevadki.