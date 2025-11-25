Kahtlustuse järgi tehti Isamaale 330 000 euro ulatuses keelatud annetusi

Kahtlustuse järgi on tehtud erakonnale Isamaa keelatud annetusi kokku umbes 330 000 euro ulatuses, millest erakond võttis vastu 110 000 eurot, ütles juhtiv riigiprokurör Taavi Pern teisipäeval. Milline juriidiline isik on seotud 220 000 eurose annetusega, Pern ei avaldanud.

Keskkriminaalpolitsei alustas teisipäeval kahtlustatavate ülekuulamist kriminaalasjas, milles kontrollitakse võimalike keelatud annetuste tegemist erakonnale Isamaa.

"Kahtlustatavana ülekuulamisel on kahtlustega seotud inimestel võimalus anda omapoolseid selgitusi ja seisukohti, mida saame kriminaalasja lahendamisel koos teiste tõenditega arvestada," ütles juhtiv riigiprokurör Taavi Pern.

Ta selgitas, et erakonnaseaduse järgi on juriidilistel isikutel keelatud erakondade tegevust rahastada ning pakkuda erakondadele tasuta rahaliselt hinnatavaid hüvesid ja teenuseid. Suures ulatuses ehk üle 40 000 euro ulatuses sellise annetuse tegemine ja vastuvõtmine on käsitletavad kuriteona.

"Kahtlustus seisneb kokkuvõtvalt selles, et Parvel Pruunsild ja Tõnis Palts on kaasanud erinevaid juriidilisi isikuid ja inimesi erakonnale Isamaa keelatud annetuste tegemisse. Kokku on kahtlustuse järgi tehtud keelatud annetusi umbes 330 000 euro ulatuses," märkis Pern.

Taavi Pern Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Ta selgitas, et kriminaalasjas kontrollitakse praegu kaht eraldiseisvat sündmustikku 2020. aasta novembrist kuni 2024. aasta aprillini, kus kahtlustuse kohaselt on Isamaa erakonna toetamiseks tehtud erinevaid kulutusi ja osutatud ning soetatud teenuseid, mille eest erakond ei ole tasunud.

"Üht juriidilise isiku osas on see sündmustik siis puudutanud kahtlustuse kohaselt 220 000 euro ulatuses keelatud annetuse tegemist erakonnale Isamaa ja teise sündmustiku puhul 110 000 euro ulatuses. Selle viimasena nimetatud sündmustiku puhul oleme eraldiseisvalt erakonnale esitanud kahtlustuse selle annetuse vastu võtmises," lausus Pern.

Pern lisas, et kahtlustuse järgi oli Isamaal väidetavalt võimalus saada hüvesid nii, et neid rahastati väljastpoolt Isamaa eelarvet. Täna Isamaale esitatud kahtlustus puudutas 110 000 euro suurust teenuste kulu, mille kattis MTÜ Isamaalised.

Raha andsid MTÜle väidetavalt Parvel Pruunsild, Kaspar Kokk ja Mart Maastik. Ühingu tegevust koordineeris Tõnis Palts. Kahtlustuse järgi võtsid annetused erakonna poolt vastu Juhani Jaeger, Kaspar Kokk, Mart Maastik ja Andres Luus.

MTÜ Isamaalised asutati ajal, kui erakonnas käis sisevõitlus, mis päädis Parempoolsete erakonnast välja viskamisega.

Ühel neist juhtudest kahtlustatakse erakonda keelatud annetuse vastuvõtmises, sest osa erakonna juhatuse liikmed olid kahtlustuse järgi tegevuse heaks kiitnud.

"Teisipäeval esitas politsei kahtlustuse Parvel Pruunsillale, Tõnis Paltsile ja Isamaa erakonnale. Kahtlustuste esitamine on pooleli. Kokku esitab politsei kahtlustuse kuuele inimesele ja kolmele juriidilisele isikule. Kahtlustuse esitamiseks on andnud aluse seni kogutud tõendid. Pärast kahtlustatavate ülekuulamist jätkame tõendite kogumist ja analüüsimist, et asjaolud põhjalikult välja selgitada ja otsustada kriminaalasja edasine käik," lisas Pern.

Küsimusele, milline juriidiline isik on seotud 220 000 eurose annetusega, Pern ei vastanud.

"Selle juriidilise isiku nime kahtlustatavana täna uudistes veel kõlanud pole ja meie oleme selgelt välja öelnud, et avaldame kahtlustatavate nimesid, kui nad ennast ise avalikustavad," sõnas Pern.

Pern ütles, et menetlust läbi viies on prokuratuur kogunud hulgaliselt tõendeid.

"Selle menetluse alustamise ajendiks on olnud üks teine kriminaalmenetlus, milles on kogutud teavet, mis omakorda on viidanud järgmisele kuriteole, võimaliku keelatud annetuse tegemisele. Need on olnud konkreetsed tõendid. Need tõendid on lisatud täna jutuks olnud kriminaaltoimiku juurde," rääkis Pern.

Pern ütles, et prokuratuur viib enda töö lõpule järgmise aasta alguses.

"Järgmise aasta kevadel võiks olla see hetk, kus me teeme siis selle otsuse, kas kahtlustatavatele ja nende kaitsjatele antakse tutvumiseks kriminaaltoimiku materjalid, kas on alust rääkida võimalikust kohtumenetlusest või me siis lõpetame menetluse," sõnas Pern.

Metsoja: Isamaa sellist kuritegu toime pannud pole

Isamaale tehtud kahtlustusega käis keskkriminaalpolitseis tutvumas erakonna peasekretär Andres Metsoja koos vandeadvokaat Jaanus Tehveriga.

Kui prokuratuur ütles oma teates, et keelatud annetuse kogusumma oli 330 000 eurot, ütlesid Metsoja ja Tehver, et jutt käis 110 000 eurost. Metsoja sõnul jäi talle sisuliselt ka arusaamatuks, kuidas üldse erakond selles olukorras saab olla kahtlustatav.

Metsoja ütles õhtusel pressikonverentsil, et Isamaa ei ole kuidagi nurgatagant tellimusi esitanud ega tellimusi saanud. "Meie rahaasjad ja majapidamine on korras. Isamaa lükkab kahtlustuse tagasi. Isamaale heidetakse ette, et oleme võtnud keelatud annetusi vastu 110 000 euro eest. Meile on see kahtlustus arusaamatu," lausus Metsoja.

Tehver ütles, et Isamaad kahtlustatakse, et Pruunsild ja Palts ja MTÜ Isamaalised, kuhu kuuluvad Mart Maastik, Kaspar Kokk, Juhani Jaeger, selle MTÜ juhatuse kaudu tegutsesid kooskõlastatult ja pakkusid aastatel 2021-2024 Isamaale reklaami ja analüüsi teenust.

"Kahtlustus ei ütle, milles see teenus ja reklaam seisnes, aga need võeti tasuta vastu. Teenuse rahaline väärtus on prokuratuuri sõnul 110 000 eurot, mis on tuletatud MTÜ Isamaalised tegevuskuludest alates MTÜ asutamisest alates. MTÜ Isamaalised tegevus oli prokuratuuri sõnul suunatud ainult kõnealuse kuriteo sooritamisele. Samal ajal on süüdistuses nimetatud isikud andnud oma nime all erakonnale oluliselt suuremaid summasid," rääkis Tehver.

Isamaa juht Urmas Reinsalu ütles, et kogu prokuratuuri kahtlustus rajaneb sellel, et erakonna liikmed on oma raha pannud kokku ja loonud MTÜ Isamaalised. "Prokuratuur kahtlustab, et selle ühingu asutamine ongi teenuse pakkumine erakonnale," sõnas Reinsalu.

Reinsalu meenutas, et Pruunsild on annetanud Isamaale üle kahe miljoni euro aastate jooksul. "Kõik need isikud pole kunagi teinud saladust, et nad on erakonda toetanud. Miks nad oleksid pidanud oma tegevust veel varjama MTÜ kaudu ja annetama 110 000 eurot," rääkis Reinsalu.

Reinsalu rõhutas, et mingit süütegu pole Isamaa toime pannud ja Isamaa lükkab kahtlustuse täiel määral tagasi. "Isamaa pole võtnud vastu teenuseid ega kaupu," sõnas Reinsalu.

Reinsalu tõi näiteid, kus tema hinnangul on teistel erakondadel olnud samuti segadusi ja vaidlusi rahastamisega, kuid Isamaad uuritakse kriminaalkorras.

"See on mõttetu bulla," ütles Reinsalu kahtlustuse kohta. "Tegemist on Eesti õigussüsteemi eksperimendiga, kuhu on valitud osalema Isamaa," lausus Reinsalu.

Vandeadvokaat Jaanus Tehver on varem avalikkusele öelnud, et kahtlustus on hüpotees ja selle järgi ei ole võimalik teha järeldusi, kas kahtlustuses nimetatud isikud on seda teinud, mida neile ette heidetakse või ei ole.

"Ja kui on, siis kas see tegevus on seaduslik või seadusevastane. Seda hüpoteesi kontrollivad nüüd keskkriminaalpolitsei ja riigiprokuratuur. Saame näha, kas nad jõuavad järeldusele, et hüpotees muutub teooriaks ehk esitatakse süüdistus või leitakse, et hüpotees oli, aga tõendeid ei ole ja menetlus lõpetatakse ära. Elame-näeme."

Teisipäeva ennelõunal teatasid Isamaa erakonna liikmed Tõnis Palts ja Parvel Pruunsild, et said kahtlustuse erakonnale Isamaa keelatud annetuse tegemises. Seda kinnitasid ERR-ile mõlema mehe advokaadid (Oliver Nääs ja Paul Keres).

Kahtlustus puudutab perioodi, kui 2021. aastal kandideerisid Isamaa esimehe kohale Helir-Valdor Seeder ja Lavly Perling. Perling oli koos oma mõttekaaslastega moodustanud erakonna sees ühenduse Parempoolsed ning Seederi tulisemad toetajad omakorda koondusid MTÜ Isamaalised taha. Viimase tegevust toetas aktiivselt Parvel Pruunsild, kes on ise Isamaa liige 28. oktoobrist 1999. Palts oli MTÜ Isamaalised tegevjuht.



Loe Isamaale esitatud kahtlustust: