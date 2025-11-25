X!

Palts ja Pruunsild said kahtlustuse Isamaale keelatud annetuse tegemises

Tõnis Palts ja Parvel Pruunsild.
Tõnis Palts ja Parvel Pruunsild. Autor/allikas: ERR
Isamaa erakonna liikmed ja ettevõtjad Tõnis Palts ja Parvel Pruunsild said teisipäeval kahtlustuse erakonnale Isamaa keelatud annetuse tegemises, kinnitasid ERR-ile mõlema mehe advokaadid.

Paltsi advokaat Oliver Nääs (Pruunsilda esindab Paul Keres) ütles ERR-ile saadetud kirjalikus kommentaaris, et Palts ei ole teinud Isamaale keelatud annetust.

"Nii nagu Parvel Pruunsild on varem ennustanud, käsitleb kahtlustus erakonna Isamaa sisevõitluse perioodi ajast, kui Lavly Perling soovis erakonda üle võtta. Keelatud annetuseks peetakse sisuliselt kõiki kulusid, mis Parvel Pruunsillal selle sisevõitluse raames tekkisid."

Nääsi sõnul on esitatud kahtlustus kontseptsioonilt analoogne SALK-i juhtumiga.

"Mingil arusaamatul põhjusel arutatakse aga SALK-i juhtumit halduskohtus ning prokuratuur ei pea vajalikuks kriminaalmenetluse alustamist enne asjas tehtavat kohtuotsust. Kui aga asi puudutab Parvel Pruunsilda, ei olnud prokuratuuril vaja midagi oodata, vaid asi on kohe selge ning minnakse kohe ka kriminaalmenetluse teed. See on kummastav ja selektiivne õiguspraktika."

Nääsi sõnul toetab sellise vastuolulise praktika viljelemist ka keelatud annetust puudutav segane ja vastuoluline õiguslik regulatsioon, mis võimaldab toetavaid või vastanduvaid argumente leida mis tahes käsitlustele, mida parasjagu edendada vaja on.

Kuigi kahtlustuse sisu ei olnud teisipäeva keskpäevaks veel täpselt teada, siis puudutab see perioodi, kui 2021. aastal kandideerisid Isamaa esimehe kohale Helir-Valdor Seeder ja Lavly Perling.

Perling oli koos oma mõttekaaslastega moodustanud erakonna sees ühenduse Parempoolsed ning Seederi tulisemad toetajad omakorda koondusid MTÜ Isamaalised taha. Viimase tegevust toetas aktiivselt Parvel Pruunsild, kes on ise Isamaa liige 28. oktoobrist 1999. Palts oli MTÜ Isamaalised tegevjuht.

Perling esimehe valimistel Seederile vastu ei saanud ning jäi häältega 367 versus 784 alla. Hiljem visati Perling koos mõttekaaslastega (Siim Kiisler, Kristjan Vanaselja ja Tõnis Kons) erakonnast välja ja nad asutasid erakonna Parempoolsed.

Parvel Pruunsild on korduvalt ajakirjanduses väitnud ja seda viimati esmaspäeval, et asja taga on Perling, kel endise riigi peaprokurörina on jätkuvalt mõjujõud jõustruktuurides. Perling on selle ümber lükanud.

Eelmisel nädalal teatas Isamaa peasekretär Andres Metsoja, et on saanud kutse keskkriminaalpolitseisse järgmiseks teisipäevaks, kus erakonnale esitatakse kahtlustus väidetava rahastamise tõttu. Kahtlustuse esitamise kavatsust kinnitas ka prokuratuur.

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni andmebaasi järgi on Pruunsild aastast 2016 annetanud Isamaale kokku 2 378 000 eurot. Suurima annetuse tegi ta 2023. aastal, kui toimusid riigikogu valimised. Siis annetas ta 700 000 eurot.

Toimetaja: Urmet Kook, Indrek Kiisler

Robert Annuse lavastust "Big Mother" süüdistatakse plagiaadis Uuendatud

