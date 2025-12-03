Keskkriminaalpolitsei esitas Mart Maastikule kuriteokahtlustuse

Erakonda Isamaa kuuluv Maastik rääkis ERR-ile, et keskkriminaalpolitsei esitas talle kahtlustuse eraisikuna keelatud annetuse tegemises ja juriidilise isiku MTÜ Isamaalised esindajana keelatud annetuse vastuvõtmises.

"Kui te olete seda filmi näinud filmi "Hukkunud Alpinisti hotell," siis seal oli selline tegelane nagu Hinckus. Tuli saali ja ütles "kujutate ette, ma ise tulin endale peale." Vot täpselt selline on kogu selle kahtlustuse sisu," ütles Maastik.

Kolmapäeval käis Maastik keskkriminaalpolitseis ülekuulamisel.

"Ütlesin seda ka uurijale, et MTÜ, mis loodi Eesti põhiseaduse preambulast kirja pandud kolme kõige olulisema punkti populariseerimiseks ja kaitseks ehk isamaaliste väärtuste nagu keele, kultuuri ja rahvusriigi säilimine – nüüd kahtlustatakse, et me eraisikutena maksime sellesse MTÜ-sse raha, tegime teavitustööd, et isamaalisi vaateid laiemalt tutvustada," rääkis Maastik.

Maastik nimetas olukorda skisofreeniliseks.

"Et ma ise maksan omaenda ausalt teenitud raha MTÜ-sse, siis tegelen selle MTÜ-ga isamaaliste vaadete propageerimisega ja reklaamin seda, siis teiselt poolt justkui ühenduse liikmena võtan veel seda annetust vastu. No kus see loogika siin on?" ütles Maastik.

"Meie riigi ressurssi kulutatakse kunstlikult välja mõeldud poliitiliste protsesside peale, see on nagu Kafka "Protsess", mis toimub. See on Eesti demokraatiale vägagi ohtlik tendents, kui see praegu nii edasi jätkub," lisas ta.

Keskkriminaalpolitsei alustas möödunud nädalal kahtlustatavate ülekuulamist kriminaalasjas, milles kontrollitakse võimalike keelatud annetuste tegemist erakonnale Isamaa.

Kahtlustuse järgi on tehtud erakonnale Isamaa keelatud annetusi kokku umbes 330 000 euro ulatuses, millest erakond võttis vastu 110 000 eurot.

Isamaa erakonna liikmed Tõnis Palts ja Parvel Pruunsild kinnitasid möödunud teisipäeval, et said kahtlustuse erakonnale Isamaa keelatud annetuse tegemises.

Kahtlustus puudutab perioodi, kui 2021. aastal kandideerisid Isamaa esimehe kohale Helir-Valdor Seeder ja Lavly Perling. Perling oli koos oma mõttekaaslastega moodustanud erakonna sees ühenduse Parempoolsed ning Seederi tulisemad toetajad omakorda koondusid MTÜ Isamaalised taha. Viimase tegevust toetas aktiivselt Parvel Pruunsild, kes on ise Isamaa liige 28. oktoobrist 1999. Palts oli MTÜ Isamaalised tegevjuht.