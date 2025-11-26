Suuremates linnades toimuvad esimesed volikogude istungid detsembri alguses

Kuna valimistulemuse väljakuulutamisel enam takistusi ei ole, saavad kohalike omavalitsuste volikogudes toimuda esimesed istungid. Suuremates linnades on need kavandatud detsembri algusesse.

Narvas on esimene volikogu istung 2. detsembril ja Kohtla-Järvel 3. detsembril.

Pärnus on esimene volikogu 3. detsembril. Kavas on valida volikogu esimees ja aseesimehed. Linnapea ja linnavalitsuse ametisse nimetamine toimub 8. detsembril.

Haapsalus toimub esimene volikogu istung samuti järgmise nädala alguses.

Tartu linnasekretär Jüri Mölder ütles, et Tartus registreeriti teisipäeval volikogu liikmed ära ja alates komapäevast on Tartus valimistulemus välja kuulutatud. Esimene volikogu istung toimub 2. detsembril ja siis on päevakorras volikogu esimehe ja aseesimeeste valimine ning linnavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine.

Teine volikogu istung on Tartus juba 4. detsembril ja siis on päevakorras linnapea ametisse nimetamine ja linnvalitsuse moodustamine.

Tallinnas toimub esimene volikogu istung 4. detsembril ja seal on plaanis ära valida volikogu esimees. ja aseesimehed.

Riigikohus jättis esmaspäeval rahuldamata valimiskaebuse MTÜ-lt Ausad Valimised, mis tähendab, et valimistulemuse väljakuulutamisel enam takistusi pole.