Kohus vähendas vägistamises süüdi mõistetud Meelis Eskola karistust

Tallinna ringkonnakohus leidis teisipäeval, et Pärnu maakohtu süüdimõistev otsus Meelis Eskola ehk DJ Cityflashi suhtes on küll põhjendatud, kuid vähendas nii tema karistust kui ka kannatanule välja mõistetud mittevaralise kahju hüvitist, kirjutas Delfi.

Teisipäevase otsuse kohaselt peaks Eskola kolme aasta asemel vangi minema poolteiseks aastaks. Kohus vähendas ka katseaja pikkust neljalt aastalt kahele.

Kannatanu tsiviilhagi rahuldas ringkonnakohus osaliselt, mõistes Eskolalt välja 2500 eurot.

Ringkonnakohus märkis, et süüdistuses kirjeldatud teo maht ja kohtus lõplikult tuvastatud tegu ei lange täiel määral kokku ning Eskolale on võimalik ette heita kuritegu väiksemas ulatuses, kui algses süüdistuses väideti.

Tänavu 8. aprillil mõistis Pärnu maakohus Eskola kolmeks aastaks vangi. Seda tingimisi, nelja-aastase katseajaga. Veel mõistis kohus Eskolalt kannatanu kasuks välja 7000 eurot mittevaralise kahju hüvitist.

Otsus on jõustumata.

Eskola oli kohtu all süüdistatuna karistusseadustiku vägistamist puudutava paragrahvi alusel. Süüdistuse kohaselt astus ta 2022. aasta 7. mail Paide peokeskuses kannatanu, noore pereema tahte vastaselt temaga suguühtesse.

Eskola vedas kannatanu puhkeruumi ja heitis ta piljardilauale. Kannatanu püüdis teda eemale tõugata, kuid ei jõudnud, misjärel astus süüdistatav temaga suguühtesse, põhjustades kannatanule vahekorra ajal valu, surus talle ka padja näkku ja tiris juustest. Läbivaatusel tuvastati kannatanu kehal verevalumid ja marrastused, sh jalgadel, tuharatel ja suguelunditel.

Süüdistuse järgi pani Eskola vägistamise toime vägivallaga. Ühtlasi kasutas ta ära asjaolu, et naine ei olnud alkoholijoobe tõttu ja füüsiliselt nõrgemana võimeline vastupanu osutama.

Tsiviilhagis taotles kannatanu süüdistatavalt mittevaralise kahju hüvitise väljamõistmist kohtu äranägemisel.

Kahes esimeses kohtuastmes – Pärnu maakohtus ja Tallinna ringkonnakohtus – mõisteti Eskola õigeks. Eelmise aasta 1. novembril tühistas aga riigikohus kahe madalama astme kohtu õigeksmõistva otsuse vägistamises süüdistatud Eskola suhtes, leides muu hulgas, et kohtud eelistasid süüdistatava ütlusi kannatanu omadele ega põhjendanud oma seisukohti veenavalt.