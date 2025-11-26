Taiwan tahab eraldada kaitsekuludele täiendavalt 40 miljardit dollarit

Taiwani president Lai Ching-te teatas kolmapäeval, et iseseisev saareriik peab eraldama kaitsekuludele täiendavalt 40 miljardit dollarit. President teatas veel, et Taiwan kavatseb osta USA-lt suures koguses uut relvastust.

Taiwan kehtestab 40 miljardi dollari suuruse täiendava kaitse-eelarve, et rõhutada oma otsustavust kaitsta end Hiinast lähtuva ohu eest, teatas Lai Ching-te.

Mandri-Hiinas paiknev Hiina Rahvavabariik peab Taiwani saart enda mässuliseks provintsiks. Hiina suurendab järjepidevalt oma kaitse-eelarvet ja avaldab Taiwanile üha suuremat survet.

Samal ajal on teatanud Washington, et Taiwan peab suurendama oma sõjalisi kulutusi. Lai Ching-te ütles juba augustis, et loodab 2030. aastaks tõsta kaitsekulud viie protsendini SKP-st.

Uue täiendava eelarve avalikustamisel tõdes Lai Ching-te, et ajalugu on näidanud, et agressiooni ees kompromisside otsimine toob kaasa ainult orjastamise.

"Riikliku julgeoleku osas pole kompromisside jaoks ruumi. Riiklik suveräänsus ning vabaduse ja demokraatia põhiväärtused on meie rahva alustala," ütles Lai Ching-te.

Taiwani kaitseminister Wellington Koo ütles, et eelarve, mis kehtib aastateks 2026-2033, hõlmab muuhulgas rakettide ja droonide soetamist.

Lai Ching-te teatas täiendavatest kulutustest esmakordselt teisipäeval avaldatud ajalehe The Washington Post arvamusloos. Ta kinnitas, et Taiwan näitab üles oma otsustavust end kaitsta.

Kulutuste plaani peab heaks kiitma veel Taiwani parlament, kus domineerib Hiinaga tihedamaid sidemeid pooldav Kuomintang.

Kuomintangi uus juht on andnud samas ka märku, et ei toeta kaitsekulutuste suurendamist.

USA esindaja Taipeis Raymond Greene siiski tervitas Lai Ching-te teadaannet ja lubas, et Ühendriigid toetavad Taiwanit.

"Tänane teadaanne on suur samm rahu ja stabiilsuse säilitamise suunas Taiwani väinas heidutuse tugevdamise kaudu," ütles Greene.

Uudisteagentuur Reuters toob välja, et Taiwan on moderniseerinud oma relvajõude, et muuta väed paindlikumaks, mis suudavad anda sihipärasemaid lööke.

Lai Ching-te viimane teadaanne tuleb veel ajal, mil Hiina ja Jaapani suhted on läinud halvemaks. Hiljuti ähvardas Jaapan sõjaliselt sekkuda, kui Hiina peaks Taiwani ründama.