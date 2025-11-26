X!

Taiwan tahab eraldada kaitsekuludele täiendavalt 40 miljardit dollarit

Välismaa
Taiwani sõjaväelased
Taiwani sõjaväelased Autor/allikas: SCANPIX/EPA/RITCHIE B. TONGO
Välismaa

Taiwani president Lai Ching-te teatas kolmapäeval, et iseseisev saareriik peab eraldama kaitsekuludele täiendavalt 40 miljardit dollarit. President teatas veel, et Taiwan kavatseb osta USA-lt suures koguses uut relvastust.

Taiwan kehtestab 40 miljardi dollari suuruse täiendava kaitse-eelarve, et rõhutada oma otsustavust kaitsta end Hiinast lähtuva ohu eest, teatas Lai Ching-te.

Mandri-Hiinas paiknev Hiina Rahvavabariik peab Taiwani saart enda mässuliseks provintsiks. Hiina suurendab järjepidevalt oma kaitse-eelarvet ja avaldab Taiwanile üha suuremat survet.

Samal ajal on teatanud Washington, et Taiwan peab suurendama oma sõjalisi kulutusi. Lai Ching-te ütles juba augustis, et loodab 2030. aastaks tõsta kaitsekulud viie protsendini SKP-st. 

Uue täiendava eelarve avalikustamisel tõdes Lai Ching-te, et ajalugu on näidanud, et agressiooni ees kompromisside otsimine toob kaasa ainult orjastamise.  

"Riikliku julgeoleku osas pole kompromisside jaoks ruumi. Riiklik suveräänsus ning vabaduse ja demokraatia põhiväärtused on meie rahva alustala," ütles Lai Ching-te. 

Taiwani kaitseminister Wellington Koo ütles, et eelarve, mis kehtib aastateks 2026-2033, hõlmab muuhulgas rakettide ja droonide soetamist. 

Lai Ching-te teatas täiendavatest kulutustest esmakordselt teisipäeval avaldatud ajalehe The Washington Post arvamusloos. Ta kinnitas, et Taiwan näitab üles oma otsustavust end kaitsta. 

Kulutuste plaani peab heaks kiitma veel Taiwani parlament, kus domineerib Hiinaga tihedamaid sidemeid pooldav Kuomintang. 

Kuomintangi uus juht on andnud samas ka märku, et ei toeta kaitsekulutuste suurendamist.

USA esindaja Taipeis Raymond Greene siiski tervitas Lai Ching-te teadaannet ja lubas, et Ühendriigid toetavad Taiwanit. 

"Tänane teadaanne on suur samm rahu ja stabiilsuse säilitamise suunas Taiwani väinas heidutuse tugevdamise kaudu," ütles Greene. 

Uudisteagentuur Reuters toob välja, et Taiwan on moderniseerinud oma relvajõude, et muuta väed paindlikumaks, mis suudavad anda sihipärasemaid lööke.  

Lai Ching-te viimane teadaanne tuleb veel ajal, mil Hiina ja Jaapani suhted on läinud halvemaks. Hiljuti ähvardas Jaapan sõjaliselt sekkuda, kui Hiina peaks Taiwani ründama.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Reuters

Samal teemal

tee oma valik!

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:01

Turba sobivus kütuseelementi tuleneb nanotasandi struktuurist

13:00

RALLIBLOGI | Tänak istub Saudi Araabias viimast korda Hyundai rooli

12:54

Tänak sai Saudi Araabia testikatsel viienda koha

12:52

USA uus suursaadik saabus Eestisse

12:44

Lauri Räpp: raske haigus muutis treppidel liikumise peaaegu võimatuks

12:39

Ukraina droonid tabasid Venemaa elektroonikatehast Uuendatud

12:31

Eesti kurlingunaiskond alistas EM-il Slovakkia esinduse

12:25

Raadiouudised (26.11.2025 12:00:00)

11:58

Siseministeerium ütles hindu kõrgemana näidanud Reisieksperdile lepingu üles

11:57

Taiwan tahab eraldada kaitsekuludele täiendavalt 40 miljardit dollarit

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

25.11

Väidetavalt nõustus Ukraina rahulepingu põhitingimustega Uuendatud

25.11

Norra kaalub kõrgete elektrihindade tõttu Euroopa elektrivõrgust eraldumist

25.11

Hiinlased küsivad Vene sõjakompleksi varustamise eest üha krõbedamat hinda

25.11

Politico: Rubio keeldub kahepoolsest kohtumisest Kallasega

25.11

Kahtlustuse järgi tehti Isamaale 330 000 euro ulatuses keelatud annetusi Uuendatud

25.11

Sõja 1371. päev. Ukraina teatas rünnakust Novorossiiski sadamalinnale Uuendatud

12:39

Ukraina droonid tabasid Venemaa elektroonikatehast Uuendatud

25.11

Sotsiaalmeediaplatvorm X paljastas kasutajate tegeliku asukoha

25.11

Palts ja Pruunsild said kahtlustuse Isamaale keelatud annetuse tegemises Uuendatud

24.11

Parvel Pruunsild: algab etendus number kaks, kättemaksu teine osa

ilmateade

loe: sport

13:00

RALLIBLOGI | Tänak istub Saudi Araabias viimast korda Hyundai rooli

12:54

Tänak sai Saudi Araabia testikatsel viienda koha

12:31

Eesti kurlingunaiskond alistas EM-il Slovakkia esinduse

11:53

Bunker sai kirja suurvõidu, Tartu derbis võidutses Ravens

loe: kultuur

11:30

Mirko Rajas: mind puudutas igatseva isa ja tema poja käestlibisev suhe

11:12

Sinefiil | Ameerika indie ilmutab ennast auhinnahooaja eel jõuliselt

09:39

Tuleval aastal annab Tallinnas regiooni ainsa kontserdi Kings of Leon

09:29

MUBA direktor Timo Steiner lahkub ametist

loe: eeter

12:44

Lauri Räpp: raske haigus muutis treppidel liikumise peaaegu võimatuks

11:30

Mirko Rajas: mind puudutas igatseva isa ja tema poja käestlibisev suhe

10:25

Maiken: ma ei kahetse, et oma lauljakarjääri lõpetasin

09:55

Eakas varjupaigakoer Sass leidis armastava kodu

Raadiouudised

10:00

Pärnu uus koalitsioon tahab varem koostatud eelarve ümber teha

09:55

Tartu Toidupank sattus rahalistesse raskustesse

09:50

Välisministeerium valmistub peahoone rekonstrueerimiseks

09:20

Raadiouudised (26.11.2025 09:00:00)

25.11

Päevakaja (25.11.2025 18:00:00)

25.11

Võrdõigusvolinik saab tulevast aastast õigusi juurde

25.11

Rail Baltic saab aastas 500-600 miljonit eurot investeeringuid

25.11

Raadiouudised (25.11.2025 15:00:00)

25.11

Ida-Viru radarikompleks hakkas tööle plaanitust aasta hiljem

25.11

Kaja Kallas: peame arutama, mis kohustusi venelased võtavad

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo