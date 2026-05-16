Taiwan teatas pärast Trumpi hoiatust, et on sõltumatu riik

Taiwan teatas laupäeval, et on sõltumatu riik, mõni tund pärast seda, kui USA president Donald Trump hoiatas demokraatlikku saareriiki ametliku iseseisvuse väljakuulutamise eest.

"Taiwan on suveräänne ja sõltumatu demokraatlik riik ning ei allu Hiina Rahvavabariigile," teatas Taiwani välisministeerium oma avalduses, märkides, et alates Trumpi ametisse astumisest on Ameerika Ühendriigid korduvalt kinnitanud, et nende poliitika saare suhtes "jääb muutumatuks".

Ühtlasi teatas Taiwan laupäeval, et USA relvamüük on osa Washingtoni julgeolekukohustusest demokraatliku saare ees, pärast seda, kui president Donald Trump andis mõista, et kaalub küsimust.

"Mis puudutab Taiwani ja USA relvamüüki, siis see pole mitte ainult USA julgeolekukohustus Taiwani ees, mis on selgelt sätestatud Taiwani suhete seaduses, vaid ka ühise heidutuse vorm piirkondlike ohtude vastu," seisis Taiwani välisministeeriumi avalduses.