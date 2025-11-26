X!

Valge Maja lähedal tulistati kaht rahvuskaardi sõdurit

Valge Maja juures tulitati kahte rahvuskaardi sõdurit.
Valge Maja juures tulitati kahte rahvuskaardi sõdurit. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Nathan Howard
Valge Maja lähedal tulistati kolmapäeval kaht USA rahvuskaardi sõdurit, teatasid mitmed meediakanalid.

Piirkonnas nähti mitmeid kiirabibrigaade ja päästesõidukeid. Korrakaitsjad kinnitasid, et intsidendile Valge Maja naabruses reageeriti suurte jõududega.

Washingtoni politsei teatas mõne aja pärast avalduses, et pidas kinni kahtlustatava pärast seda, kui Valgest Majast vaid mõne kvartali kaugusel tulistati kaht USA rahvuskaardi liiget.

"Sündmuskoht on turvatud. Üks kahtlustatav on vahi all," kinnitas politsei sotsiaalmeedias edastatud avalduses.

Linnapea Muriel Bowseri pressiesindaja ütles, et kohalikud juhid jälgivad olukorda suure tähelepanuga.

President Donald Trump viibis tulistamise ajal oma West Palm Beachi golfiväljakul.

Valge Maja pressiesindaja sõnul on presidenti olukorrast teavitatud.

"Palun ühinege minuga palves nende kahe rahvuskaartlase eest, keda hetk tagasi Washingtonis tulistati," ütles sisejulgeolekuminister Kristi Noem sotsiaalmeedias, kuid ei täpsustanud kahe ohvri tervislikku seisundit.

Trump kinnitas hiljem, et kaks USA rahvuskaardi sõdurit on kriitilises seisundis.

"Mõlemad on kriitilises seisundis ja viibivad nüüd kahes eraldi haiglas," teatas president.

"See loom, kes tulistas kaht rahvuskaartlast, on samuti raskelt haavatud, kuid maksab sellest hoolimata väga kõrget hinda," postitas Trump oma sotsiaalmeediakanalis Truth Social.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: BNS-AFP

MIcrosoft Edge logo