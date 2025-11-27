Läti kaalub Venemaa-suunalise raudtee ülesvõtmist

Läti valitsus koostab aasta lõpuks analüüsi riigi idasuunalise raudteeühenduse võimaliku eemaldamise mõjude kohta, kaasates selleks ka riigi relvajõud ning konsulteerides ka Leedu ja Eestiga, teatas Läti rahvusringhääling LRT.

"Me ei saa välistada ühtegi riigikaitse ja julgeoleku tugevdamise võimalust, kuid sellised otsused – nii ajakava kui ka töö ulatuse osas – tuleb teha pärast analüüsi ning hinnates, mida see tähendab erinevate sotsiaal-majanduslike aspektide jaoks," ütles Läti president Edgars Rinkēvičs, kes rõhutas, et seni on sotsiaalmeedias toimunud arutelud rööbaste ülesvõtmise üle olnud palju emotsioone, kuid vähe ratsionaalsust.

Rinkevičsi sõnul on riigi idapiiril asuva raudteeliini eemaldamise osas oodata suuremat selgust järgmise aasta alguses, vahendas LRT.

Olukord riigi idapiiril jääb pingeliseks veel pikemaks ajaks ning rööbaste eemaldamine on üks võimalikest lahendustest. Seda peaksid arutama ka Balti riikide presidendid ja peaministrid, lisas ta.

Reedel plaanib president kuulata Läti relvajõudude arvamust selles küsimuses, kuid põhjalikku arutelu ega otsustamist ei toimu enne järgmist aastat, lisas ta, viidates valitsuse lubadusele koostada esialgne plaani kohta hinnang selle aasta lõpuks.

"Ei ole hea, kui puuduvad detailid ja selgus, mistõttu tekitatakse avalikkuses asjatut ärevust. Riias räägitakse midagi, aga Latgales (Läti idaosas – toim.) inimesed ei tea sellest midagi, tekitatakse muresid ja valeinformatsiooni," ütles Rinkēvičs.