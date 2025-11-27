X!

Läti kaalub Venemaa-suunalise raudtee ülesvõtmist

Välismaa
Läti president Edgars Rinkevics
Läti president Edgars Rinkevics Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Välismaa

Läti valitsus koostab aasta lõpuks analüüsi riigi idasuunalise raudteeühenduse võimaliku eemaldamise mõjude kohta, kaasates selleks ka riigi relvajõud ning konsulteerides ka Leedu ja Eestiga, teatas Läti rahvusringhääling LRT.

"Me ei saa välistada ühtegi riigikaitse ja julgeoleku tugevdamise võimalust, kuid sellised otsused – nii ajakava kui ka töö ulatuse osas – tuleb teha pärast analüüsi ning hinnates, mida see tähendab erinevate sotsiaal-majanduslike aspektide jaoks," ütles Läti president Edgars Rinkēvičs, kes rõhutas, et seni on sotsiaalmeedias toimunud arutelud rööbaste ülesvõtmise üle olnud palju emotsioone, kuid vähe ratsionaalsust.

Rinkevičsi sõnul on riigi idapiiril asuva raudteeliini eemaldamise osas oodata suuremat selgust järgmise aasta alguses, vahendas LRT.

Olukord riigi idapiiril jääb pingeliseks veel pikemaks ajaks ning rööbaste eemaldamine on üks võimalikest lahendustest. Seda peaksid arutama ka Balti riikide presidendid ja peaministrid, lisas ta.

Reedel plaanib president kuulata Läti relvajõudude arvamust selles küsimuses, kuid põhjalikku arutelu ega otsustamist ei toimu enne järgmist aastat, lisas ta, viidates valitsuse lubadusele koostada esialgne plaani kohta hinnang selle aasta lõpuks.

"Ei ole hea, kui puuduvad detailid ja selgus, mistõttu tekitatakse avalikkuses asjatut ärevust. Riias räägitakse midagi, aga Latgales (Läti idaosas – toim.) inimesed ei tea sellest midagi, tekitatakse muresid ja valeinformatsiooni," ütles Rinkēvičs.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

tee oma valik!

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

06:28

Läti kaalub Venemaa-suunalise raudtee ülesvõtmist

06:08

Politico: USA nõuab Ukrainalt enne julgeolekugarantiide andmist rahulepinguga nõustumist

04:50

Mõjuisikut reklaamis kasutanud turismiklaster rõõmustab suure tähelepanu üle

26.11

David Luizist sai Meistrite liiga ajaloo teine vanim väravalööja

26.11

Valge Maja lähedal tulistati kaht rahvuskaardi sõdurit Uuendatud

26.11

Võrkpalli karikavõistluste poolfinaalid algasid põnevusmängudega

26.11

Ukraina droonid tabasid Venemaa elektroonikatehast Uuendatud

26.11

Tsahkna: Putin haistab õhus vere lõhna, mingit rahu ei ole näha

26.11

ETV spordisaade, 26. november

26.11

Kilde lõpetab MK-etapil ligi kaks aastat kestnud vigastuspausi

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

26.11

Siseministeerium ütles hindu kõrgemana näidanud Reisieksperdile lepingu üles

26.11

Ukraina droonid tabasid Venemaa elektroonikatehast Uuendatud

25.11

Norra kaalub kõrgete elektrihindade tõttu Euroopa elektrivõrgust eraldumist

26.11

Mirjam Mõttus: kui tikk-kontsadel BSH saabub ummamuudu liina

25.11

Väidetavalt nõustus Ukraina rahulepingu põhitingimustega

26.11

Peeter Kaldre: viimane rahusuvi?

26.11

USA uus suursaadik saabus Eestisse Uuendatud

25.11

Politico: Rubio keeldub kahepoolsest kohtumisest Kallasega

26.11

Pern: väide Pruunsilla kui juriidilise isiku kahtlustuse kohta on vale Uuendatud

26.11

Reuters: Lukoili kaasasutaja müüs osaluse Vene naftahiiglases

ilmateade

loe: sport

26.11

David Luizist sai Meistrite liiga ajaloo teine vanim väravalööja

26.11

Võrkpalli karikavõistluste poolfinaalid algasid põnevusmängudega

26.11

ETV spordisaade, 26. november

26.11

Kilde lõpetab MK-etapil ligi kaks aastat kestnud vigastuspausi

loe: kultuur

26.11

Katrin ja Peeter Pere ühisnäitusel kohtuvad putukad ja värviküllased tekstiilid

26.11

Von Krahlis esietendub Juhan Ulfsaki lavastus protesti võimalikkusest ja võimatusest

26.11

Havryil Sydoryk annab esimese avaliku kontserdi pärast "Klassikatähtede" võitu

26.11

Tallinnas esineb Ateena alternatiivse popmuusika produtsent Evita Manji

loe: eeter

26.11

"Pealtnägija": rahapesu pole Eestist kuhugi kadunud

26.11

Triinu Upkin: punkmässballett väljendab meie arvamust kultuuripoliitikast

26.11

Lauri Räpp: raske haigus muutis treppidel liikumise peaaegu võimatuks

26.11

Mirko Rajas: mind puudutas igatseva isa ja tema poja käestlibisev suhe

Raadiouudised

26.11

Päevakaja (26.11.2025 18:00:00)

26.11

Riigikogus esindatud erakonnad leiavad, et erakonnaseadus vajab täpsustamist

26.11

Saarde vald kaalub Kikepera soostamise asjus kohtusse pöördumist

26.11

ERJKi juht: erakondade rahastamise seadus on lünklik ja vajab muutmist

26.11

Isamaa sai Tartus paika abilinnapeakandidaadid

26.11

Narva soojusvõrk lükkas soojuse ostukonkursi pakkumiste tähtaja kahe kuu võrra edasi

26.11

Pöördumine riigikogule: kvalifikatsioonita õpetaja palk langeks 1820 eurolt 886 eurole

26.11

Raadiouudised (26.11.2025 15:00:00)

26.11

Raadiouudised (26.11.2025 12:00:00)

26.11

Pärnu uus koalitsioon tahab varem koostatud eelarve ümber teha

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo