Saksa keemiahiid kärbib 1500 töökohta
Saksamaa keemiafirma Wacker Chemie teatas, et kavatseb kärpida 1500 töökohta. Keemiafirma tõi välja, et ettevõtte kasvu pärsivad kõrged energiahinnad ja Saksamaa bürokraatia.
Münchenis asuv keemiatootja tahab kärpimiste raames säästa umbes 150 miljonit eurot aastas. Firma kavatseb seetõttu kuni 2027. aastani vähendada oma tööjõudu ligi üheksa protsendi võrra, suurem osa kärbetest tehakse Saksamaal, vahendas The Wall Street Journal.
"Eesmärk on vähendada meie kulusid konkurentsivõimelisele tasemele kokkuhoiu abil," ütles Wacker Chemie tegevjuht Christian Hartel.
Saksa majandus purjetab vastutuules ja firmad kärbivad tööjõukulusid. Ka teised tööstusfirmad on teatanud töökohtade kärpimisest.
"Saksamaa on kaotanud rahvusvahelise konkurentsivõime pikaajaliste investeeringute vähesuse, naiivsuse, ülbuse ning Hiina tõusmise tõttu," ütles finantsfirma ING majandusteadlane Carsten Brzeski.
Toimetaja: Karl Kivil