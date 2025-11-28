X!

Eestis diagnoositi tänavune kuues leetritesse haigestumine

Eesti
Leetritele omane lööve
Leetritele omane lööve
Eesti

Sellel nädalal diagnoositi Eestis tänavune kuues leetritesse haigestumine ning tegu on kohaliku juhtumiga, sest nakatunu ei ole viimasel ajal välisriiki reisinud.

Terviseamet teatas, et konkreetse juhtumi asjaolud on veel täpsustamisel ja nad tegelevad lähikontaktsete tuvastamisega ning nõustamisega.

Leetrid on ohtlik ja väga nakkav nakkushaigus, mistõttu on oluline sümptomite varajane märkamine ja kontaktsete teavitamine. Üks haige võib vaktsineerimata inimeste hulgas nakatada kuni 18 inimest.

Leetrite algus võib sarnaneda teiste viirusnakkustega. Varajased sümptomid on palavik, köha, nohu, silmade punetus ja valguskartus. Mõne päeva pärast ilmub nahale lööve, mis algab kõrvade tagant ning levib edasi näole ja kaelale. Seejärel levib lööve kogu kehale.

Sümptomite ilmnemisel palub terviseamet jääda koju ja helistada esimesel võimalusel perearstile või perearsti nõuandetelefonile 1220.

Leetrite ennetamiseks on olemas MMR-vaktsiin, mis on lastele tasuta, kuid täiskasvanutele tasuline. Leetrid läbi põdenud inimesed omandavad eluaegse immuunsuse.

Toimetaja: Karin Koppel

