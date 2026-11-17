Pärnu üleujutuses kannatanud on teinud kindlustusseltsidele 825 kahjuavaldust umbes 8,5 miljoni euro hüvitamiseks.

"Kodukindlustuses on kõige rohkem juhtumeid ja ka summade vaates umbes viis miljonit tuleb kodudest Pärnumaal. Peamine kahju on üleujutusel majja, korterisse, eluhoonesse tunginud vesi, mis on teinud seal kurja," lausus kindlustusseltside liidu juhatuse esimees Tuuli Pärenson.

Kannatanute seas on ka 99 ettevõtet, mis kandsid kahju kokku 745 000 eurot. Kõige enam kahju tekkis Rääma elurajoonis.

"Minul kanalisatsiooni dušitrapp ajas sisse ja selle kahjustus oli kuskil 7000 eurot. Meie tänaval uputas kõigil keldreid, nii et neil läksid küttekolded," ütles majaomanik Tiina Meriküla.

Kindlustusfirma Ergo on vastu võtnud pisut alla 100 kahjuteate, millest enamik on otsustatud hüvitada.

"Nägime päris palju ka neid juhtumeid, kus madalamate korruste ruumidesse on ehitatud tehnoruumid. Kui kütteseade jäi vee alla, siis kahjud olid päris suured, võisid 10 000 euro kanti isegi jääda mingitel juhtudel," lausus Ergo varakahju osakonna juht Taavi Kööts. "Meie kõige suurem kahju koos koduse varaga on 100 000 euro kandis."

Paljud Pärnu majaelanikud ootavad endiselt remonditööde lõppu.

"Suuremates kahjudes võtab paratamatult aega info kogumine ja päris mitmed suuremad objektid alles kuivavad tegelikult," märkis Kööts.

"Kindlustusele kirjutasin kohe esimesel päeval ja pooleteise nädala pärast tuli vastus. Kindlustus saatis Vaskor Ehituse mulle juba mõne päeva pärast," ütles Meriküla.

Ehitusfirma Vaskor töömehed on tegelnud kahjustustega igapäevaselt juba kaks kuud.

"Me oleme poole peal. Paljud majad on avatud, kuivavad, ei ole veel taastamisega alustatud. Ma arvan, et meil läheb siin jõuludeni ära, et see asi nii-öelda kontrolli alla saada," lausus Vaskor Ehituse projektijuht Tamo Toodo.

75 protsenti kahjunõuetest on nüüdseks saanud positiivse otsuse, ülejäänute puhul arutatakse veel väljamakse summat või juhtumi asjaolusid. Rahuldamata jäi umbes iga kümnes kahjunõue.

"Kõige kurvem, kõige inimlikult traagilisem põhjus on see, kui kindlustuskaitse ei olnud piisav. Ostuhetkel oli tehtud valik, et üleujutuse kaitset ma ei soovi," nentis Pärenson.

"Teine suur kategooria, millal kindlustus ei hüvita, on siis, kui inimene pole ise käitunud mõistlikult või vastutustundlikult. Siin, ma arvan, kõige markantsemad näited on need, mis jõudsid ka tele-eetrisse, et kui ma valin sõita oma autoga vööni või põlvini või reieni vette," lisas ta.

Kindlustusseltsidele esitati 44 sõidukikindlustuse kahjuteadet kogusummas 82 000 eurot, millest kaheksa jäid rahuldamata.