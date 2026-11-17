Mootorikütuste hinnad Eesti tanklates on kõikunud koos nafta maailmaturu hindadega, mida on võimendanud hinnasõda kohalikul turul.

Möödunud nädala lõpus hinnad langesid ja pikalt üle kahe euro püsinud diislikütuse hind kukkus korraks ka alla selle tasemel Sel nädalal on hinnad taas kõrgemal.

"On endiselt kütuseturul hinnasõda. Piirkonnas, kus on aktiivsem hinnasõda, lähevad hinnad väga kiiresti alla – paari päevaga isegi 20 senti liitri kohta. Kus on hinnasõja mõju väiksem, seal langevad vähem ehk iganädalane hindade korrigeerimine on hinnasõjast põhjustatud," lausus Terminali juhatuse liige Alan Vaht.

"Maailmaturu hind on olnud viimase nädala jooksul kõikuv, aga lisaks on meil juba harjumuspärane Eestis toimuv hinnasõda, kus hinnad nädala sees kõiguvad 10 sendi piires üles-alla, nii et pigem põhjus on selles," ütles Alexela äriarenduse juht Tarmo Kärsna.