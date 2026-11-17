Kultuurikomisjon valmistab praegu seadusemuudatusi ette, et need saata suurde saali teisele lugemisele ning teisipäeval olid komisjoni kutsutud lisaks ERR-i esindajatele meediaettevõtete liit ehk erameedia, samuti kultuuriministeeriumi, ringhäälingute liidu ja tehnilise järelevalve ameti esindajad.

Teisipäevasel istungil esitati erinevaid ettepanekuid, sealhulgas ERR-i esindajate poolt ning kultuurikomisjon peab analüüsima neid erinevaid arvamusi ja tegema otsused, kas ja kuidas parlamendis rahvusringhäälingu seadust muudetakse, ütles Kersna.

"Tundus, et nende muudatusettepanekute suhtes oldi ühisel meelel, et seda võiks teha. Üldine arutelu käis rahvusringhäälingu ülesannete teemal ja kui täpselt need ülesanded on seadusandja tasandil seaduses välja toodud – kas need peaksid olema väga täpselt välja toodud, mida ootavad erameediaettevõtted, või peaksid need olema üldisemalt välja toodud, mida on pakkunud kultuuriministeerium ja millega on nõus ka rahvusringhääling," lausus Kersna.

Täpsemalt on erameediaettevõtetel kõhklused ERR-ile uute meediateenuste osutamise lubamises. Kersna sõnul lubab ka kehtiv seadus ERR-il uut meediateenust pakkuma hakata.

"Uue seadusega reguleeritakse seda, kuidas rahvusringhääling saaks uut meediateenust hakata osutama ja see on pikem ja reguleeritud protsess. Mina olen aru saanud nii, et erameedia esindajad ütlevad, et rahvusringhäälingul justkui ei peakski olema õigust uusi meediateenuseid osutama hakata ja teiselt poolt jälle seadus selleks ikkagi läbi erinevate normide seda võimaldaks. Mina saan aru, et lähimal ajal ei ole ka rahvusringhäälingul plaani või mõtet, milline see uus meediateenus, mida avalikkusele pakkuda, võiks olla," lausus Kersna.

"See tekitab erameedia esindajates ebakindlust, et kas rahvusringhääling mõne uue meediateenuse väljatulemisega võib kahjustada võrdset konkurentsi meediaturul," lisas ta.

Arutelud kultuurikomisjonis veel jätkuvad ning see tähendab, et novembris seadusemuudatused riigikogu suurde saali teisele lugemisele ei jõua.

"Ma usun, et see eelnõu jõuab suurde saali teisele lugemisele, aga tõenäoliselt jõuab detsembri istungijärgus," ütles Kersna.

Valitsus kiitis seadusemuudatuste eelnõu heaks oktoobri alguses. Valitsuse heakskiidetud eelnõus puudutavad muudatused nii ERR-i rahastust kui ka juhtimismudelit ning eesmärgiks on ERR-i rahastamise muutmine pikaajaliselt prognoositavamaks ja avalik-õigusliku meediateenuse viimine tehnoloogianeutraalsele alusele.