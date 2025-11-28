Tartu ülikooli Pärnu kolledžis lõppesid mahukad renoveerimistööd

Uuenduskuuri läbis ka kolledži kohvik. Renoveerimine mõjutas ka õppetööd, mis remondi ajal toimus veebis. Renoveerimistööd läksid maksma ligi kaks miljonit eurot.

"Talvel oli maja külm, suvel oli maja liiga palav ja õhku ka ei olnud, ja nüüd siis peaks ta olema, vähemalt siin fuajees, mõnedesse ruumidesse veel ootame seda järgmist etappi. Ja muidugi, mis on kõige olulisem, on muidugi see fuajee, kus me saame sellise ühisruumi tekitada. Meie arenduskeskuse inimesed saavad seda kasutada, meie partnerid ettevõtted saavad seda kasutada. Ja mis on põhiline - siia tulevad tudengid, ettevõtted, linnarahvas, kõik saavad siin koos olla ja sumiseda," ütles Tartu Ülikooli Pärnu kolledži direktor Garri Raagmaa.