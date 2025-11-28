X!

Järva vallas avati Eesti suurim küülikunäitus

Eesti
Küülikunäitus.
Küülikunäitus. Autor/allikas: ERR
Eesti

Järva vallas Peetri rahvamajas avati Eesti läbi aegade suurim küülikunäitus, milles osalevad Eesti, Läti ja Leedu küülikukasvatajad. Näitusel on väljas 200 küülikut 28-st tõust ja 61-st värvusest.

Reedel, näituse esimesel päeval hindas rahvusvaheliselt tunnustatud ekspert Markus Eber Saksamaalt, kas näitusele toodud tõuküülikud ikka vastavad tõustandardile. Hinnati nii üldist välimust aga ka kõrvade ja karvapikkust, kuid jänku ei tohtinud olla ka üle- või alakaalus. Loomi paremusjärjestusse ei seatud.

"Aga see ei ole eesmärk siia tulla ja teada saada, et kes on kõige-kõigem. Vaid laiem eesmärk on ikkagi see, et me saaksime teada oma üldise Eestis kasvatatavate küülikute taseme," ütles Eesti Küülikukasvatajate Seltsi president Liina Elken.

Tegemist ei ole siiski ainult lemmikloomadega, vaid aretusloomadega, sest Eestis kasvatatakse küülikuid ka liha saamise eesmärgil.

"Muidugi siit nendest loomadest võivad saada ka lemmikloomad. Kui ikkagi homme tuleb siia pere koos väikeste lastega ja lapsed tahavad osta endale seda küülikut või perre koju lemmikuks viia, siis saab temast ka lemmikloom," sõnas Elken.

Eestis suuri küülikukasvatajaid pole, kuid hobikasvatajaid on palju. Samuti pole meil veel küülikunäituste kultuuri, mis on alles tekkimas. Eesti peredes on küülik lemmikloomana juba üsna levinud.

"Kuigi seal tuleb alati vaadata, et väikeste lastega peredes küülik ei ole nagu kass või koer, keda sa lihtsalt võtad. Nad võivad ikkagi hammustada, neile ei pruugi süles meeldida, nad on natuke iseseisvamad. Selle suhtes on küülik natuke teistsugune loom," rääkis küülikukasvataja Tartust Anneli Prits.

Küülikunäitusel näeb ka haruldasi loomi, keda Eestis on veel üsna vähe. Ühte sellist näitas küülikukasvataja Võrumaalt Marina Klaus.

"Küülikukasvatusega tegelen mõne aasta. Minu lemmikuteks on saanud Flandria hiidküülikud. Siia näitusele ma tulin eesmärgiga hinnata oma küülikuid, näidata rahvale, kui ilusad nad on ja nautida seda näitusemeeleolu. Nad on imearmsad loomad," ütles Klaus.

Aegade suurimat küülikunäitust saab Järvanaal Peetri rahvamajas vaadata pühapäeva pärastlõunani.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

tee oma valik!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:46

VIDEO | Kullamäe külmavereline kolmene tõi Eestile võidu

21:34

Edu maha mänginud Eesti röövis Sloveenialt lisaajal võidu Uuendatud

21:33

Järva vallas avati Eesti suurim küülikunäitus

21:30

Laupäeval sajab vihma ja lörtsi

21:25

Narva linnavalitsus jätab ohtlikuks muutunud jalgpallihalli veel suletuks

21:22

Saaremaa vallavolikogu valis esimeheks Kristjan Moora

20:51

Eesti sulgpallikoondis püüab kodus pääsu EM-finaalturniirile

20:38

Venemaa keelustas inimõigusorganisatsiooni Human Rights Watch

20:33

Raudsepp: linnavalitsus ei peaks häbenema seni tehtud otsuseid lahti võtta Uuendatud

20:26

Kaks erakordset katset segasid viimase päeva eel kaarte, Tänak katkestas Uuendatud

otse uudistemajast

eesti laul 2026

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15:28

Isamaa Tallinna linnapeakandidaat on Peeter Raudsepp Uuendatud

11:14

Venemaa kaotas Bajkongõri õnnetusega võimaluse inimesi kosmosesse saata

20:26

Kaks erakordset katset segasid viimase päeva eel kaarte, Tänak katkestas Uuendatud

04:26

Õiguskantsler palub kaaluda kaardirakenduste eraelulist detailsust

20:14

Ukraina korraldas õhurünnaku kolmes Venemaa regioonis Uuendatud

06:47

Putini sõnul on ta valmis kinnitama oma soovimatust Euroopat rünnata

14:58

Lauri: Reinsalu ja Kõlvart leidsid sobiva käpiku Uuendatud

10:00

Tallinna linn leidis äsja valminud Lastekodu tänaval ohtralt puudusi

17:32

Politsei kuulutas ärimees Oliver Kruuda tagaotsitavaks

27.11

Järgmisest aastast võetakse ajateenistusse vaid eesti keelt oskavaid noori

ilmateade

loe: sport

21:46

VIDEO | Kullamäe külmavereline kolmene tõi Eestile võidu

21:34

Edu maha mänginud Eesti röövis Sloveenialt lisaajal võidu Uuendatud

20:51

Eesti sulgpallikoondis püüab kodus pääsu EM-finaalturniirile

20:26

Kaks erakordset katset segasid viimase päeva eel kaarte, Tänak katkestas Uuendatud

loe: kultuur

19:17

Temufis esietendub tõestisündinud loost inspireeritud vanglakomöödia

19:17

Keila-Joa lossis avati art déco moele pühendatud sajandinäitus

18:28

Tartus avatud tekstiilikunstnike liidu aastanäitus pühendub materjalile

18:20

Tallinnas esinev Kara-Lis Coverdale: minu elu ja muusika on sama asi

loe: eeter

15:14

"Piparkoogimaania" korraldaja: taina taltsutamine on maniakaalne tegevus

13:44

Apteeker: lõhenenud huuli saab ennetada vee joomise ja loodusliku kreemiga

11:52

Tartu Maratoniks treeniv Uuspõld: sportlik vorm on kehv, aga entusiasm laes

09:39

Spordiarstist luuletaja: luuletamine hoiab tasakaalus arsti tööd

Raadiouudised

18:40

Eestis jääb alles üheksateist postkontorit

18:35

Saaremaa vallavolikogu uus koosseis alustas tegevust

18:30

Päevakaja (28.11.2025 18:00:00)

15:45

Tallinna uus võimuliit kaalub linnahalli tegemist konverentsikeskuseks

15:35

Tallinna linnapeaks saab Peeter Raudsepp

15:20

Raadiouudised (28.11.2025 15:00:00)

12:45

Koolijuhid ootavad õpikohustuse reformi selgeid suuniseid

12:30

Laupäeval sajab mitmel pool vihma

12:30

Tartu kavatseb toetada varahommikust Tartu-Riia bussiliini

12:30

Raadiouudised (28.11.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo