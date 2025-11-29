X!

Ukraina ründas kahte Vene varilaevastiku tankerit Mustal merel

Välismaa
{{1764393300000 | amCalendar}}
Süttinud tanker Türgi ranniku lähistel.
Süttinud tanker Türgi ranniku lähistel. Autor/allikas: SCANPIX/Turkish Directorate General for Maritime Affairs/Handout via REUTERS
Välismaa

Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) allikas kinnitas 29. novembril väljaandele The Kyiv Independent ja Unian, et Ukraina meredroonid ründasid reedel kaht sanktsioonide all olevat Vene naftatankerit – Kairost ja Virati.

Operatsioon viidi läbi Türgi ranniku lähistel Mustal merel. Allika hinnangul oleksid tankerid võinud transportida ligi 70 miljoni dollari väärtuses naftat, aidates seeläbi Moskval rahvusvahelistest sanktsioonidest kõrvale hoida.

Allika teatel olid mõlemad alused rünnaku hetkel tühjad ja suundusid Venemaale Novorossiiski sadamasse lasti järele.

Allikas märkis, et droonid said ülesandega edukalt hakkama ning lisas, et koostöös Ukraina mereväega läbi viidud operatsioon andis tugeva hoobi Venemaa naftaveole.

Türgi merendusameti peadirektoraat teatas esmalt tankeri Kairos süttimisest ja 25-liikmelise meeskonna evakueerimisest. Ametkond teatas sotsiaalmeediaplatvormil X, et tanker süttis umbes 28 meremiili kaugusel Türgi Kocaeli provintsi rannikust.

Hiljem reedel teatas merendusamet, et teine Guinea tanker, Virat, "sai pihta", liikudes Mustal merel umbes 35 meremiili kaugusel Türgi rannikust. Laevalt evakueeriti Türgi teatel 20 meeskonnaliiget.

Transpordiminister Abdulkadir Uraloglu ütles reede hilisõhtul eratelekanalile NTV, et mõlemal laeval toimusid "plahvatused" ning tankerid võisid sattuda miinile või saada tabamuse raketilt või droonilt.

USA kehtestas Viratile sanktsioonid tänavu jaanuaris. Hiljem tegid seda ka Euroopa Liit, Šveits, Suurbritannia ja Kanada. EL kehtestas Kairosele sanktsioonid selle aasta juulis, hiljem tegid seda ka ÜK ja Šveits.

"Varilaevastik annab Kremlile jätkuvalt mitme miljardi dollari suuruse tulu, möödudes sanktsioonidest, varjates oma tegevust kolmandate riikide lippude all, kasutades omanike varjamiseks keerukaid skeeme ja kujutades endast märkimisväärset keskkonnaohtu," seisab OpenSanctionsi veebisaidi postituses Kairose kohta.

2018. aastal ehitatud Virat kasutab "ebaregulaarseid ja kõrge riskiga laevandustavasid" ning on varem sõitnud Barbadose, Komooride, Libeeria ja Panama lipu all, teatab OpenSanctions.

Kairos, mis varem kandis Panama, Kreeka ja Libeeria lippe, ehitati 2002. aastal.

Ukraina sõjaväeluureteenistus GUR väidab oma veebisaidil, et mõlemad laevad külastavad Venemaa sadamaid ja nad on oma asukohta edastavaid automaatseid identifitseerimissüsteeme korduvalt välja lülitanud.

Toimetaja: Barbara Oja, Johanna Alvin

Allikas: AP-BNS-Interfax, The Kyiv Independent, Unian

Samal teemal

tee oma valik!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:00

Perling: aeg näitab, kas Raudsepp hakkab tööle kellegi teise juhitud linnavalitsuses

15:40

MK-hooaja esimene võit läks prantslannadele, Eesti nelik sai 17. koha Uuendatud

15:20

VAATA OTSE | Kui kõrgele Ilves suusasõiduga kerkib? Uuendatud

15:09

Jürgensi koduklubi sai lähirivaali üle magusa võidu

14:54

Ukraina ründas kahte Vene varilaevastiku tankerit Mustal merel Uuendatud

14:41

Kodus kaks väravat löönud Kuressaare jäi Premium liigasse püsima

14:32

Venemaa droonirünnakus Kiievile hukkus kaks inimest Uuendatud

14:21

Tšellist Indrek Leivategija: loodan väga, et ühel päeval jõuab ERSO oma rahastusega samuti järje peale

14:18

Eesti suusatajad piirdusid Ruka sprindis kvalifikatsiooniga Uuendatud

14:08

Galerii: uus Škoda rong tegi esimese liinisõidu

otse uudistemajast

eesti laul 2026

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

28.11

Venemaa kaotas Bajkongõri õnnetusega võimaluse inimesi kosmosesse saata

28.11

Politsei kuulutas ärimees Oliver Kruuda tagaotsitavaks

13:12

Ogier krooniti taas maailmameistriks, hooaja viimase ralli võitis Neuville Uuendatud

14:54

Ukraina ründas kahte Vene varilaevastiku tankerit Mustal merel Uuendatud

28.11

Edu maha mänginud Eesti röövis Sloveenialt lisaajal võidu Uuendatud

28.11

Lauri: Reinsalu ja Kõlvart leidsid sobiva käpiku Uuendatud

28.11

Isamaa Tallinna linnapeakandidaat on Peeter Raudsepp Uuendatud

28.11

Raudsepp: linnavalitsus ei peaks häbenema seni tehtud otsuseid lahti võtta Uuendatud

06:36

Koolikohustuse vanusepiiri tõstmine tuli koolijuhtidele üllatusena

28.11

Rootsi hävitajad saatsid Vene pommitajaid Läänemere kohal

ilmateade

loe: sport

15:40

MK-hooaja esimene võit läks prantslannadele, Eesti nelik sai 17. koha Uuendatud

15:20

VAATA OTSE | Kui kõrgele Ilves suusasõiduga kerkib? Uuendatud

15:09

Jürgensi koduklubi sai lähirivaali üle magusa võidu

14:41

Kodus kaks väravat löönud Kuressaare jäi Premium liigasse püsima

loe: kultuur

14:21

Tšellist Indrek Leivategija: loodan väga, et ühel päeval jõuab ERSO oma rahastusega samuti järje peale

13:55

Soome kirjandusauhinna Finlandia võitis tänavu Monika Fagerholm

13:47

Pildid: Mirko Rajas toob Eesti Noorsooteatris lavale "Pinocchio"

10:34

Arvustus. Päikesekuninganna unistuste aaria kullavihma hiilguses

loe: eeter

10:58

Liis Lemsalu: ma pean olema elus heas kohas, et luua

10:32

Anna Pärnoja: Joni Mitchelli varases loomingust on palju paralleele praeguse olukorraga maailmas

09:00

Videod: R2 minilaivil astusid üles Gram-Of-Fun ja Daniel Levi

09:00

Režissöör Mstõslav Tšernov: Ukrainas on igaühe telefoniraamat väike kalmistu

Raadiouudised

28.11

Eestis jääb alles üheksateist postkontorit

28.11

Saaremaa vallavolikogu uus koosseis alustas tegevust

28.11

Päevakaja (28.11.2025 18:00:00)

28.11

Tallinna uus võimuliit kaalub linnahalli tegemist konverentsikeskuseks

28.11

Tallinna linnapeaks saab Peeter Raudsepp

28.11

Raadiouudised (28.11.2025 15:00:00)

28.11

Koolijuhid ootavad õpikohustuse reformi selgeid suuniseid

28.11

Laupäeval sajab mitmel pool vihma

28.11

Tartu kavatseb toetada varahommikust Tartu-Riia bussiliini

28.11

Raadiouudised (28.11.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo