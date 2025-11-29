Ukraina ründas kahte Vene varilaevastiku tankerit Mustal merel

Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) allikas kinnitas 29. novembril väljaandele The Kyiv Independent ja Unian, et Ukraina meredroonid ründasid reedel kaht sanktsioonide all olevat Vene naftatankerit – Kairost ja Virati.

Operatsioon viidi läbi Türgi ranniku lähistel Mustal merel. Allika hinnangul oleksid tankerid võinud transportida ligi 70 miljoni dollari väärtuses naftat, aidates seeläbi Moskval rahvusvahelistest sanktsioonidest kõrvale hoida.

Allika teatel olid mõlemad alused rünnaku hetkel tühjad ja suundusid Venemaale Novorossiiski sadamasse lasti järele.

Allikas märkis, et droonid said ülesandega edukalt hakkama ning lisas, et koostöös Ukraina mereväega läbi viidud operatsioon andis tugeva hoobi Venemaa naftaveole.

Türgi merendusameti peadirektoraat teatas esmalt tankeri Kairos süttimisest ja 25-liikmelise meeskonna evakueerimisest. Ametkond teatas sotsiaalmeediaplatvormil X, et tanker süttis umbes 28 meremiili kaugusel Türgi Kocaeli provintsi rannikust.

Ukrainian forces released videos of the operation against the two oilers Kairo and Virat in the Black Sea which tried to reach the Russian coast.



The message is clear:



If you are a shipowner trying to get Russian oil, expect that you will lose your whole ship.

Hiljem reedel teatas merendusamet, et teine Guinea tanker, Virat, "sai pihta", liikudes Mustal merel umbes 35 meremiili kaugusel Türgi rannikust. Laevalt evakueeriti Türgi teatel 20 meeskonnaliiget.

Transpordiminister Abdulkadir Uraloglu ütles reede hilisõhtul eratelekanalile NTV, et mõlemal laeval toimusid "plahvatused" ning tankerid võisid sattuda miinile või saada tabamuse raketilt või droonilt.

USA kehtestas Viratile sanktsioonid tänavu jaanuaris. Hiljem tegid seda ka Euroopa Liit, Šveits, Suurbritannia ja Kanada. EL kehtestas Kairosele sanktsioonid selle aasta juulis, hiljem tegid seda ka ÜK ja Šveits.

"Varilaevastik annab Kremlile jätkuvalt mitme miljardi dollari suuruse tulu, möödudes sanktsioonidest, varjates oma tegevust kolmandate riikide lippude all, kasutades omanike varjamiseks keerukaid skeeme ja kujutades endast märkimisväärset keskkonnaohtu," seisab OpenSanctionsi veebisaidi postituses Kairose kohta.

2018. aastal ehitatud Virat kasutab "ebaregulaarseid ja kõrge riskiga laevandustavasid" ning on varem sõitnud Barbadose, Komooride, Libeeria ja Panama lipu all, teatab OpenSanctions.

Kairos, mis varem kandis Panama, Kreeka ja Libeeria lippe, ehitati 2002. aastal.

Ukraina sõjaväeluureteenistus GUR väidab oma veebisaidil, et mõlemad laevad külastavad Venemaa sadamaid ja nad on oma asukohta edastavaid automaatseid identifitseerimissüsteeme korduvalt välja lülitanud.