Kallas: EL lisab Venemaa-vastaste sanktsioonide nimekirja veel 40 laeva
Euroopa Liidu välisministrid kavatsevad esmaspäeval toimuvas välissuhete nõukogus lisada Venemaa-vastaste sanktsioonide nimekirja veel 40 laeva, ütles EL-i välis- ja julgeolekupoliitika juht Kaja Kallas.
"Täna langetame otsuse varilaevastiku laevade kohta. Me räägime 40 laevast, samuti isikutest, kes aitavad sanktsioonidest kõrvale hiilida," ütles ta enne EL-i Nõukogu kohtumist ajakirjanikele. "See kõik on selleks, et takistada Venemaal rahastamast seda sõda (Ukraina vastu - toim.)," lisas Kallas.
The Donbas isn't Putin's end game.— Kaja Kallas (@kajakallas) December 15, 2025
If he gets it, he will demand more.
We know this from history and we should learn from history.
My doorstep ahead of today's Foreign Affairs Council ↓ pic.twitter.com/g2q7wEwDCh
EL-i välispoliitikajuht märkis, et ministrid arutavad esmaspäeval ka Kiievi rahastamisega seotud küsimusi. Ta kinnitas, et parim viis selliste küsimuste lahendamiseks on reparatsioonilaen, mis plaanitakse väljastada külmutatud Venemaa varade alusel.
Samal ajal tunnistas EL-i välisminister, et laenu osas pole veel üksmeelt. Ta selgitas, et ilma Belgia nõusolekuta, kus asub suurem osa Venemaa immobiliseeritud varadest, on lahenduse leidmine keeruline. Kallas rõhutas, et see nädal on selle teema jaoks võtmetähtsusega.
Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja märkis ka, et EL on täitnud oma plaani anda Vene agressiooni tõrjuvale Ukrainale vähemalt kaks miljonit mürsku.
Samuti hoiatas Kallas, et kui Venemaale antakse Ukraina rahukõneluste käigus Donbass, siis Moskva sellega ei piirdu ning püüab ikkagi terve Ukraina endale allutada ning ohustab seejärel ka teisi riike.
Toimetaja: Mait Ots
Allikas: Interfax