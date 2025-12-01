X!

Senegali rannikul sattus uppumisohtu Venemaa vahet sõitev tanker

Tanker Mersin läbimas Bosporuse väina.
Tanker Mersin läbimas Bosporuse väina. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Yoruk Isik
Senegali rannikul sattus nädalavahetusel merehätta Türgi ettevõttele kuuluv tanker, mis külastab regulaarselt Venemaa sadamaid. Intsident sattus samasse aega, kui Türgi rannikul tabas Ukraina korraldatud rünnak kahte Vene varilaevastiku alust.

Senegali võimud tegelevad potentsiaalse naftareostuse ärahoidmisega pärast seda, kui vesi sattus Dakari lähistel seisnud naftatankeri Mersin masinaruumi, teatas sadamavalitsus pühapäeval.

Panama lipu all sõitev laev kuulub Türgi ettevõttele Mersin Shipping Inc ja seda haldab Besiktas Shipping, selgub Londoni börsigrupi andmetest.

Intsident, mille tagajärjel laev andis hädasignaali, leidis aset 27. novembri öösel, ajendades sadamavalitsuse teatel kohale tooma puksiire ja Senegali mereväe ning merendusameti spetsialiseeritud meeskondi.

Võimud ei avaldanud intsidendi kohta üksikasju, kuid märkisid, et kõik meeskonnaliikmed päästeti ohutult ja vigastustest pole teatatud.

"Võimud töötavad laeva stabiliseerimise, süsivesinike lekete vältimise ja keskkonnariskide leevendamise nimel," teatas Dakari sadamavalitsus avalduses.

Samas lisati, et kohesed meetmed hõlmasid lekke peatamist, kütuselasti ümberpaigutamist ja ettevaatusabinõuna tankeri ümber reostustõkke paigaldamist.

Laupäeval sai teatavaks, et Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) meredroonid ründasid reedel Türgi ranniku lähistel Mustal merel kahte sanktsioonide all olevat Vene naftatankerit – Kairost ja Virati, mis olid küll rünnaku hetkel tühjad, kuid suudaksid transportida ligi 70 miljoni dollari väärtuses naftat, aidates seeläbi Moskval rahvusvahelistest sanktsioonidest kõrvale hoida. SBU allika teatel olid alused teel Venemaale Novorossiiski sadamasse lasti järele.

Senegali laevaõnnetusest teatanud väljaanne Forbes kommenteeris, et Venemaa varilaevastiku ees seisvad riskid kasvavad, mitte ainult Ukraina droonide, vaid ka laevastiku enda halveneva seisukorra tõttu.

Sotsiaalmeedia andmeil külastab tanker Mersin regulaarselt Venemaa Novorossiiski sadamat. Jääb selgusetuks, millist rolli ja kui üldse, võis Ukraina intsidendis mängida.

Laev külastas augustis Venemaa Tamani sadamat enne Aafrika poole suundumist, kus see pikka aega paigal seisis. Venemaa sõltuvus halvasti hooldatud, alakindlustatud ja sageli vananevatest tankeritest toob kaasa kasvavaid keskkonna- ja majandusriske.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, Forbes

