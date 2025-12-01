X!

Vene varilaevastiku ründamisele pole must-valget õigushinnangut

Välismaa
Süttinud tanker Türgi ranniku lähistel.
Süttinud tanker Türgi ranniku lähistel. Autor/allikas: SCANPIX/Turkish Directorate General for Maritime Affairs/Handout via REUTERS
Välismaa

Ukraina on korraldanud droonirünnakuid Vene varilaevastiku laevade vastu Mustal merel ning samasugused juhtumid on võimalikud ka Läänemerel, kus liigub palju varilaevastiku aluseid. Õigusekspertide sõnul ei pruugi sellised rünnakud olla seaduslikud, aga vastus ei ole päris must-valge.

Nädalavahetusel mõistis Türgi ukrainlaste taolised rünnakud hukka. Türgi välisministeerium märkis oma taunivas avalduses, et Ukraina droonirünnakud Vene varilaevastiku aluste vastu toimusid Türgi majandusvetes ja kujutasid endast tõsist ohtu laevaliiklusele, inimeludele, varale ja keskkonnale. Sanktsioone eiravaid isikuid ja organisatsioone registreeriv andmebaas The Open Sanctions oli tabamuse saanud laevad kandnud oma registrisse.

Helsingi ülikooli professor Veli-Pekka Tynkkynen ütles Soome ringhäälingule Yle, et tavalises mõttes ei ole sellised rünnakud kindlasti seaduslikud. Tankerite ründamine rikub rahvusvahelistele vetele vaba läbipääsu põhimõtet.

"Aga kui mõelda sellele sõja kontekstis, siis püüab Ukraina võtta meetmeid, mis edendavad tema eesmärki," tõdes Tynkkynen. Ta lisas, et võrreldes Venemaa toime pandud ebaseaduslike tegudega merel on ukrainlaste droonirünnakud pisiasi ja Ukrainal on õigus end kaitsta.

Norra mereõiguskeskuse uurija-professor ja Tartu Ülikooli õppejõud Alexander Lott tõdes samuti, et must-valget vastust ei ole.

"Rahvusvahelise õiguse seisukohast tuleb silmas pidada, et rünnakud on õiguspäraselt üksnes sõjaliste sihtmärkide vastu, mitte aga tsiviilobjektide vastu. Põhiline küsimus on, kas neutraalse riigi lipu all seilavad kaubalaevad ikka on sõjalised sihtmärgid," rääkis Lott.

Ka tema tõi välja, et Venemaa ründab sõja käigus valimatult tsiviilsihtmärke Ukrainas ja mitte ainult.

"Muu hulgas ründasid Vene mereväelased ju ka Eesti firma omanduses olevat kaubalaeva Helt ja see uppus," meenutas Lott.

Lott tõdes, et mereõigus näeb küll ette, et riigid peavad merekeskkonda kaitsma, aga meresõjas on olukord teine ja rahvusvahelistes vetes on võimalik sõjalisi operatsioone läbi viia. Riigid pole aga ühel meelel, kas neid rünnakuid võib korraldada neutraalse riigi kaubalaevade vastu. Mõned riigid leiavad, et ka sõjategevust toetavaid objekte võib rünnata, Euroopa aga üldiselt seda õigeks ei pea.

Lisaks tuleb hinnangu andmisel arvestada keskonnakahju ulatust. Rahvusvaheline kokkulepe keelab kasutada selliseid sõjapidamise vahendeid, mis tekitavad suure ja pikaajalise keskkonnakahju. Ukrainlased võtsid sihikule ilma naftalaadungita laevad.

"Tegemist on kaunis keerulise kaasusega, kus ei ole paraku must-valget vastust," tõdes Lott kokkuvõtteks.

Varilaevastiku alused liiguvad ka Läänemerel. Nii Veli-Pekka Tynkkynen kui Alexander Lott ütlesid, et rünnakud nende vastu ei ole välistatud ka siinsetes vetes. Loti hinnangul peab Eesti eelkõige valmis olema keskkonnakahju likvideerimiseks.

Välisminister Margus Tsahkna sõnul ei ole ukrainlastele sel teemal hoiatusi antud.

"Jah, läbi Soome lahe läheb kuskil 60 pluss protsenti Venemaa gaasi- ja naftaekspordist. Me ei ole öelnud, et ärge siia tulge, aga siiski tark oleks mitte tulla, sellepärast et see võib tõesti eskaleerida ka olukorda Läänemerel. Aga olgem ausad: sõjalisi objekte ja strateegilisi objekte on Ukrainal õigus hävitada," ütles Tsahkna.

Ka riigikaitsekomisjoni liige Raimond Kaljulaid tõdes saates "Välistund", et hoiatused ei pruugi tulemust anda.

"Ukrainlaste seisukohast: kui riik võitleb oma elu eest, siis ühel hetkel võivad nemadki hinnata, et kui me midagi sellist teeme, siis suure tõenäosusega tehakse Euroopas avaldusi, et "me oleme väga gravely concerned, et selline sündmus on toimunud", võib-olla mõistetakse ka hukka. Aga nii nagu need avaldused ei ole ju Venemaad peatanud, ei pruugi see ühel hetkel ka Ukraina jaoks olla argument, kui nad hindavad, et see ei too kaasa näiteks täielikku kokkukukkumist nende toetamises," märkis Kaljulaid.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

jõuluootus

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:19

Kuldkepp ja Maanurm lõpetasid harrastusratturite MM-il esikümnes

16:10

Vene varilaevastiku ründamisele pole selget õigushinnangut

16:10

Mari Peegel: kultuuri rahastamises lihtsaid lahendusi pole

16:04

Kohtus süüdi mõistetud Dijev Kohtla-Järve volikogus töötada siiski ei saa

15:43

Bedard kogus Blackhawksi võidus neli resultatiivsuspunkti

15:41

Lukoili välisvarasid himustanud Törnqvist teatas Gunvori müügist

15:29

Inimestel ja kuldsetel retriiveritel on üllatav geneetiline sarnasus

15:25

Raadiouudised (01.12.2025 15:00:00)

15:22

Vene varilaevastiku ründamisele pole must-valget õigushinnangut

15:22

Kallas: erineva keeleoskusega laste eri koolidesse suunamine on vale

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

30.11

Laneman: Ukraina kasutab Pokrovskit hakklihamasinana Vene vägede hävitamiseks

30.11

Tallinna börsilt lahkuvad nii investorid kui kaubeldavad ettevõtted

30.11

Sõja 1376. päev: Ukraina droonid halvasid Novorossiiski naftaterminali töö Uuendatud

13:02

Kaljulaidi sõnul ei ole USA-d mõnitava Jürgen Ligi koht valitsuses

30.11

Esmaspäeval kerkib elektri hind pärast tööpäeva lõppu väga kõrgele

30.11

USA peatas sisserände kolmanda maailma riikidest

09:53

Venemaal nurjus mandritevahelise raketi katsetus

12:53

Trump Florida kõneluste järel: Ukraina ja Venemaa leppeks on võimalus Uuendatud

06:55

Tartu Holmi kvartali võidutöö leidis tasakaalu avaliku ja erahuvide vahel

06:30

NATO-s kaalutakse vastulööke Venemaa hübriidrünnakutele

ilmateade

loe: sport

16:19

Kuldkepp ja Maanurm lõpetasid harrastusratturite MM-il esikümnes

15:43

Bedard kogus Blackhawksi võidus neli resultatiivsuspunkti

15:11

Väravasöödu andnud Palumets ja Saarma kolkisid hõbedameeskondi

14:40

Itaalia tennise suurkuju suri 92 aasta vanuselt

loe: kultuur

16:10

Mari Peegel: kultuuri rahastamises lihtsaid lahendusi pole

14:49

Rekordeid purustanud "Zootropolis 2" tegi Eesti kinolevis aasta teise tulemuse

13:00

Marju Lauristin: ilma kultuuriajakirjanduseta kultuur ei arene

11:39

Minu elu muutnud raamat | Sandra Saar ja "Kuu teine pool" ning "Peenar"

loe: eeter

14:55

ETV-s ja Jupiteris näeb Soome parima sarja tiitliga pärjatud "Konflikti"

14:15

Aarne Saluveer: mu ema oli karm melomaan

13:00

Marju Lauristin: ilma kultuuriajakirjanduseta kultuur ei arene

12:11

Erik Richard Salumäe: mind väga intrigeerib mu perekonna religioosne taust

Raadiouudised

14:40

Tulevasse Holmi kvartalisse mahuvad kohvikud, baarid, elu-, büroo- ja äriruumid

12:25

Raadiouudised (01.12.2025 12:00:00)

10:25

Kristiine ristmiku kava selgub kevadel

09:20

Raadiouudised (01.12.2025 09:00:00)

30.11

Valmis on saanud eesti-liivi sõnastik

30.11

Hiiumaal tuli kokku uus vallavolikogu

30.11

Päevakaja (30.11.2025 18:00:00)

29.11

Musta Reede kampaania suurendab Eesti e-poodide käivet mitu korda

29.11

Setomaal, Värskas toimus õpilasfirmade laat

29.11

Päevakaja (29.11.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo