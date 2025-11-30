Venemaa öises rünnakus Kiievi oblastile hukkus üks inimene

Üks inimene hukkus ja 11 sai vigastada, kui Venemaa korraldas pühapäeva öösel droonirünnaku Kiievi oblastile Võšhorodi rajoonis.

Venemaa korraldas ööl vastu pühapäeva droonirünnaku Kiievi oblastile, kus hukkus üks ja vigastada sai 11 inimest. Vigastatute seas on ka üks laps. Haiglasse on viidud kuus inimest.

Kiievi regionaalse sõjalise administratsiooni juhi Mõkola Kalašniku sõnul süttis rünnaku tagajärjel kõrghoone ning üks eramaja hävis täielikult.

Rajoon ümbritseb Kiievi veehoidlat.

Sündmuskohal tegutsevad päästjad, meedikud ja psühholoogid.

Venemaa on viimastel nädalatel korduvalt sihtinud Kiievit ja seda ümbritsevat oblastit. Laupäeval tabas pealinna ulatuslik drooni- ja raketirünnak, milles hukkus kaks inimest, 38 sai vigastada ning suur osa Kiievist jäi elektrita.