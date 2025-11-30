X!

Venemaa öises rünnakus Kiievi oblastile hukkus üks inimene

Välismaa
Vene rünnak ööl vastu pühapäeva tabas ka kortermaja Kiievi oblastis.
Vene rünnak ööl vastu pühapäeva tabas ka kortermaja Kiievi oblastis. Autor/allikas: SCANPIX/ Roman PILIPEY / AFP
Välismaa

Üks inimene hukkus ja 11 sai vigastada, kui Venemaa korraldas pühapäeva öösel droonirünnaku Kiievi oblastile Võšhorodi rajoonis.

Oluline 30. novembril kell 7.00

Venemaa korraldas ööl vastu pühapäeva droonirünnaku Kiievi oblastile, kus hukkus üks ja vigastada sai 11 inimest. Vigastatute seas on ka üks laps. Haiglasse on viidud kuus inimest.

Kiievi regionaalse sõjalise administratsiooni juhi Mõkola Kalašniku sõnul süttis rünnaku tagajärjel kõrghoone ning üks eramaja hävis täielikult.

Rajoon ümbritseb Kiievi veehoidlat. 

Sündmuskohal tegutsevad päästjad, meedikud ja psühholoogid.

Venemaa on viimastel nädalatel korduvalt sihtinud Kiievit ja seda ümbritsevat oblastit. Laupäeval tabas pealinna ulatuslik drooni- ja raketirünnak, milles hukkus kaks inimest, 38 sai vigastada ning suur osa Kiievist jäi elektrita.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: The Kyiv Independent

Samal teemal

tee oma valik!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:11

Viimsi avas ülikoolinaiskondade mängus punktiarve

06:53

Venemaa öises rünnakus Kiievi oblastile hukkus üks inimene

29.11

Piastri võitis sprindi, aga Norris jääb endiselt veel üsna kaugele Uuendatud

29.11

Alice Robinson näitas Copper Mountaini suurslaalomis omaette taset

29.11

Kolm Eesti võimlemisrühma jõudis MM-il finaali

29.11

Tänak: ma ei keera rallile selga, aga vaatame, kuhu suunas see spordiala liigub

29.11

Jefimova tegi EM-il eel taas treener Heinaga trenni

29.11

Tagantpoolt startinud Ilves pälvis 35. koha, Lamparter võitis taas Uuendatud

29.11

Macron kohtub esmaspäeval Pariisis Zelenskiga

29.11

Musta Reede kampaania suurendab Eesti e-poodide käivet mitu korda

otse uudistemajast

eesti laul 2026

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

29.11

Ukraina ründas kahte Vene varilaevastiku tankerit Mustal merel Uuendatud

29.11

Kruuda: mind ei ole vaja riiklikult taga otsida

29.11

Koolikohustuse vanusepiiri tõstmine tuli koolijuhtidele üllatusena

29.11

Ogier krooniti taas maailmameistriks, hooaja viimase ralli võitis Neuville Uuendatud

28.11

Politsei kuulutas ärimees Oliver Kruuda tagaotsitavaks

28.11

Venemaa kaotas Bajkongõri õnnetusega võimaluse inimesi kosmosesse saata

29.11

Airbus peatas tehnilise probleemi avastamisel ligi 6000 lennuki lennud

29.11

Galerii: uus Škoda rong tegi esimese liinisõidu Uuendatud

29.11

ERK korraldab erakonna tuleviku määramiseks sisereferendumi

29.11

MK-hooaja esimene võit läks prantslannadele, Eesti nelik sai 17. koha Uuendatud

ilmateade

loe: sport

08:11

Viimsi avas ülikoolinaiskondade mängus punktiarve

29.11

Piastri võitis sprindi, aga Norris jääb endiselt veel üsna kaugele Uuendatud

29.11

Alice Robinson näitas Copper Mountaini suurslaalomis omaette taset

29.11

Kolm Eesti võimlemisrühma jõudis MM-il finaali

loe: kultuur

29.11

Suri näitekirjanik Tom Stoppard

29.11

Tšellist Indrek Leivategija: loodan väga, et ühel päeval jõuab ERSO oma rahastusega samuti järje peale

29.11

Soome kirjandusauhinna Finlandia võitis tänavu Monika Fagerholm

29.11

Pildid: Mirko Rajas toob Eesti Noorsooteatris lavale "Pinocchio"

loe: eeter

29.11

Pikaaegne hobusekasvataja avas Kehtnas hobu- ja talutööriistade muuseumi

29.11

Liis Lemsalu: ma pean olema elus heas kohas, et luua

29.11

Anna Pärnoja: Joni Mitchelli varases loomingust on palju paralleele praeguse olukorraga maailmas

29.11

Videod: R2 minilaivil astusid üles Gram-Of-Fun ja Daniel Levi

Raadiouudised

29.11

Setomaal, Värskas toimus õpilasfirmade laat

29.11

Päevakaja (29.11.2025 18:00:00)

28.11

Eestis jääb alles üheksateist postkontorit

28.11

Saaremaa vallavolikogu uus koosseis alustas tegevust

28.11

Päevakaja (28.11.2025 18:00:00)

28.11

Tallinna uus võimuliit kaalub linnahalli tegemist konverentsikeskuseks

28.11

Tallinna linnapeaks saab Peeter Raudsepp

28.11

Raadiouudised (28.11.2025 15:00:00)

28.11

Koolijuhid ootavad õpikohustuse reformi selgeid suuniseid

28.11

Laupäeval sajab mitmel pool vihma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo