NATO-s kaalutakse vastulööke Venemaa hübriidrünnakutele

Itaalia admiral rääkis intervjuus väljaandele Financial Times (FT), et blokk kaalub võimalust tugevdada oma vastust Moskva hübriidsõjale, sealhulgas küberrünnakutele, sabotaažile ja õhuruumi rikkumistele.

"Me uurime kõike (...). Me mõtleme agressiivsemale tegutsemisele või ennetavale tegutsemisele, mitte reaktiivsele," ütles Dragone. Ta märkis, et kõige olulisem küsimus on, kuidas heidutusega tulevast võimalikku agressiooni ära hoida.

Dragone usub, et ennetavat lööki võib pidada kaitsetegevuseks, kuid ta tõdes, et see on kaugemal NATO tavapärasest mõtte- ja käitumisviisist. Probleemid peituvad õigusraamistikus, jurisdiktsioonilises raamistikus, märkis admiral.

"Vastase agressiivsusega võrreldes agressiivsem olemine võib olla üks võimalus. ...Kuidas heidutust saavutada – vasturünnakute või ennetavate rünnakute kaudu – on midagi, mida me peame... ...põhjalikult analüüsima, sest tulevikus võib tekkida veelgi suurem surve," ütles NATO sõjalise komitee juht.

"Kui me lihtsalt jätkame reageerimist, kutsume sellega Venemaad lihtsalt üles jätkama katseid, jätkama meile kahju tekitamist. Eriti kui hübriidsõda on asümmeetriline – see maksab neile vähe, aga meile palju. Peame püüdma olla loomingulisemad," rõhutas Dragone.

Financial Times meenutas, et Euroopa on juba kannatanud arvukate hübriidsõja juhtumite all, millest mõned omistatakse otseselt Venemaale, alates kaablite lõhkumisest Läänemeres kuni drooniintsidentide ja küberrünnakuteni kogu Euroopas.

Mõned diplomaadid, eriti Ida-Euroopa riikidest, on kutsunud NATO-t üles lõpetama lihtsalt reageerimist ja ise Venemaale lööki andma. Selline vastus oleks kõige lihtsam küberrünnakute puhul, kus paljudel riikidel on ründevõimekus, kuid vähem sabotaaži või droonide sissetungi puhul, märkis FT oma artiklis.

Eelmisel nädalal kirjutas ka väljaanne Politico, et Euroopas arutatakse stsenaariume, mis alles hiljuti tundusid mõeldamatud – vastulöökide korraldamist Venemaa droonirünnakute ja sabotaaži eest NATO territooriumil. Väljaandega rääkinud Euroopa Liidu ametnike ja riikide diplomaatide sõnul hõlmavad kaalutavad võimalused ühiseid küberrünnakuid Venemaa võtmeobjektidele, ootamatuid NATO õppusi Venemaa piiride lähedal ja Venemaa kodanikele suunatud infooperatsioonide käivitamist.