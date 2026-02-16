FT: Venemaa saadab Wagneri võitlejad diversante värbama

Venemaa eriteenistused soovivad laiendada oma operatsioone Euroopas ning on asunud Vene erasõjakompanii Wagner endisi võitlejaid kasutama selleks, et nood värbaksid lääneriikides sabotaaži toimepanijaid, teatas väljaanne Financial Times (FT).

Lääne luureallikate sõnul on Wagneri endistele värbajatele, kes varem palkasid venelasi ja teiste riikide kodanikke osalema kompanii sõjalistes operatsioonides üle maailma, sealhulgas Ukrainas, antud uus eesmärk: leida Euroopas majanduslikult keerulises olukorras isikuid täitma Vene eriteenistuste antavaid ülesandeid, kirjutas FT.

Allikate sõnul hõlmab see nn ühekordselt kasutatavate agentide värbamist. Need on isikud, kes on nõus tasu eest korraldama erinevaid diversioone, alates süütamisest kuni ekstremistlike materjalide levitamiseni.

Pärast Vene diplomaatide massilist väljasaatmist paljudest Euroopa pealinnadest on Moskva traditsiooniliste luurevõrgustike võimekus vähenenud, mis ongi ajendanud Venemaa juhtkonda otsima alternatiivseid mõjutusvahendeid, märkis FT.

Väidetavalt kasutavad kohalikku keelt oskavad värbajad Euroopa riikides marginaliseeritud rühmade hulgast kandidaatide leidmiseks Telegrami kanaleid ja muid veebiplatvorme. Ekspertide hinnangul suurendab see tegutsemisviis sabotaaži ja vägivaldsete rünnakute ohtu Euroopa Liidu ja NATO riikides, kuigi julgeolekuteenistused on märkimisväärse hulga selliseid skeeme juba tuvastanud ja kahjutuks teinud.