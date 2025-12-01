X!

Otse kell 13.15: riigikogu erikomisjon erakonnaseadusest ja annetustest

Riigikogu korruptsioonivastases erikomisjonis Liisa Oviir
Riigikogu korruptsioonivastases erikomisjonis Liisa Oviir Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon arutab esmaspäeval avalikul istungil kehtiva erakonnaseaduse kitsaskohti, sealhulgas keelatud annetuste käsitlust. Kell 13.15 algavat istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Samuti tuleb juttu sellest, kuidas suudeti täita Euroopa Liidu seatud poliitreklaami tähistamise nõuet.

Istungile on kutsutud Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni juht Liisa Oviir (fotol), justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta ja justiitsministeeirumi avaliku õiguse talituse nõunik Signe Teiv, vandeadvokaat Allar Jõks ja õiguskantsler Ülle Madise.

Erikomisjoni esimees Anastassia Kovalenko-Kõlvart (Keskerakond) märkis, et erakonnaseadus on ajale jalgu jäänud ja seal on siiani palju halli ala. "Eraldi suureks teemaks on kerkinud annetuste õiguslik käsitlus. Probleemi tõsidust näitavad ka viimasel ajal algatatud kriminaalmenetlused. Üheks aruteluteemaks riigikogus ja ühiskonnas laiemalt peab saama juriidiliste isikute õigus annetada erakondadele," ütles Kovalenko-Kõlvart.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

