Läti keskmine palk oli kolmandas kvartalis 1835 eurot

Raha.
Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Läti statistikaameti värsked andmed näitavad, et 2025. aasta kolmandas kvartalis ulatus riigis keskmine brutokuupalk 1835 euroni.

Aastaga kasvas keskmine kuupalk 7,8 protsenti ehk 132 eurot. Keskmine tunnitasu tõusis Lätis 12,69 euroni ehk 11,2 protsenti. Võrreldes 2025. aasta teise kvartaliga kerkis keskmine brutokuupalk 1,5 protsenti, vahendas LSM.

Suur osa inimeste sissetulekutest läheb maksudele, keskmine netopalk oli kolmandas kvartalis 1361 eurot ehk 74,1 protsenti brutopalgast.

Brutomediaanpalk ulatus 2025. aasta kolmandas kvartalis 1488 euroni. Netomediaanpalk oli 1135 eurot ning võrreldes 2024. aasta kolmanda kvartaliga kasvas see 11,7 protsenti.

Erasektoris kasvas keskmine palk aastaga protsendipunkti võrra rohkem kui avalikus sektoris (8,1 protsenti ja 7,1 protsenti).

Kõige paremini tasustatud töökohad on finantssektoris, mis asuvad peamiselt Riias. Kõrgeim keskmine brutopalk oli Riia piirkonnas (2008 eurot), samas kui madalaim oli Latgale piirkonnas (1329 eurot). Riia ja Latgale vahel oli palgalõhe 33,8 protsenti.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: LSM

