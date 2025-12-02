Saksamaa lõi droonitõrjepolitsei

Suuremad lennujaamad varustatakse samuti vahenditega mehitamata õhusõidukite avastamiseks ja nende eest kaitsmiseks, teatas Saksa siseministeerium.

"Uuel föderaalsel politseiüksusel on mandaat droone avastada, tõrjuda, kinni püüda ja vajadusel alla tulistada", ütles siseminister Alexander Dobrindt Berliini lähedal toimunud tseremoonial.

"Me ei saa leppida, et droone kasutavad hübriidohud jäävad ohuks meie julgeolekule," lisas Dobrindt.

Dobrindti sõnul investeerib Saksamaa järgneva aasta jooksul droonitõrje tehnoloogiasse üle 100 miljoni euro ja kavatseb kasvatada uue politseiüksuse enam kui 130-liikmeliseks.

Saksamaa ja teised Euroopa riigid on kogenud viimastel kuudel hulgaliselt kahtlasi drooniintsidente tundlikes asukohtades, nagu lennujaamad, sõjaväebaasid, sadamad ja elektrijaamad.

Dobrindt ütles, et Saksamaa kavatseb selle nädala lõpus teatada ka uuest ühisest droonitõrjekeskusest, mis hakkab koordineerima reageerimist föderaalpolitsei, kohalike omavalitsuste ja sõjaväe vahel.

Saksamaa seadusandjad andsid sel aastal politseile ka laiemad volitused droonide allatulistamiseks.

Valitsus on samuti teinud ettepaneku anda sõjaväele suurem roll Saksamaa õhuruumis potentsiaalsetele drooniohtudele reageerimisel.