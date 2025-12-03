Isamaa esitab Tallinna abilinnapeadeks Solmani ja Järvani

Vastavalt Isamaa ja Keskerakonna allkirjastatud koalitsioonileppele on Isamaa täita abilinnapeade positsioonid sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas, mida hakkab kureerima Solman, ning kommunaal- ja ettevõtlusvaldkonnas, mis kuulub Järvani haldusalla.

"Riina ja Kristjan on mõlemad kogenud poliitikud. Olen nende mõlemaga suhelnud ja nad saavad oma tööga moodustuvas linnavalitsuses kindlasti edukalt hakkama. Nad on valmis tööle asuma viivitamata, kui linnavalitsuse koosseis 8. detsembril kinnitatud saab," ütles Isamaa kandidaat Tallinna linnapeaks Peeter Raudsepp.

Kolmapäeval kell 10 tutvustab Keskerakond oma kandidaate Tallinna abilinnapeade kohtadele.