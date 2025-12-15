Sikorski ja Szijjártó pidasid Ukraina teemal sõnasõda

Poola välisminister Radosław Sikorski ja Ungari välisminister Péter Szijjártó astusid ühismeediakeskkonnas X avalikku sõnasõtta Ukraina ja Vene külmutatud varade teemal.

Sikorski pahameele pälvis Ungari peaministri Viktor Orbani avaldus, mille ta tegi pärast Euroopa Liidu otsust, külmutada sisuliselt jäädavalt Euroopas asuvad Venemaa varad.

"Viktor on oma Lenini ordeni välja teeninud," kirjutas Sikorski kommentaaris Orbani avaldusele, milles too kurtis, et Euroopa Komisjon läks Ungarist mööda ja rikub Euroopa õigust.

Viktor has earned his Order of Lenin. https://t.co/dA2eSm1OEq — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) December 14, 2025

Sikorski naeruvääristas Orbani märkust, süüdistades teda Venemaa-meelsuses.

Sellele vastas Ungari välisminister Szijjártó: "Me saame aru, et te tõesti tahate sõda Venemaa ja Euroopa vahel! Me ei lase end teie sõtta tõmmata!!!".

We understand you really want a Russia vs. Europe war! We will not let ourselves be dragged into your war!! https://t.co/UXqBu74WSd — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) December 14, 2025

Vastuseks kirjutas Sikorski, et Euroopa teab, kelle poolel on Venemaa-meelne Ungari valitsus.

"Kui Venemaa uut sissetungi ei korralda, siis sellist sõda ei tule, aga me mõistame, et seekord olete te tema poolel," märkis ta.

Unless Russia invades again there won't be such a war but we understand that this time you would be on her side. — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) December 14, 2025

Varem oli juba Ukraina välisminister Andri Sõbiha postitanud X-is kommentaariks videole, kus Orban kritiseeris Vene varade külmutamise otsust, et Venemaa kõige väärtuslikum külmutatud vara asub Euroopas.

Russia's most valuable frozen asset in Europe. https://t.co/wdTnf1kFIg — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) December 14, 2025

Ungari peaminister Viktor Orbán süüdistas Brüsselit Euroopa Liidu seaduste rikkumises, Venemaa külmutatud varade konfiskeerimise katses ja EL-i riikidelt sõja rahastamiseks täiendavalt 135 miljardi euro nõudmises.