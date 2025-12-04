RKIK loodab nelja kaitsetööstusettevõttega lepingud sõlmida veel sel aastal

Pärnumaale Ermistusse rajatavasse kaitsetööstusparki valmistab riigi kaitseinvesteeringute keskus ette lepinguid tehaste loomiseks kuni 70 aastaks nelja ettevõttega, kellest kolm on Eestist ja üks Suurbritanniast. Lepingu sõlmimisele ollakse lähedal, ütles kaitseinvesteeringute keskus.

"Me oleme üsna lähedal. Ma loodan, et lähiajal saavad need lepingud sõlmitud ja loodetavasti ikka selle aasta sees veel. Notari aegu oleme tegelikult vaadanud ja osadega on isegi kokku lepitud," lausus kaitseministeeriumi kaitsetööstuse arendamise erinõunik Indrek Sirp.

Üks ettevõtetest, Eestist pärit Infinitum Strike, plaanib toota raketi stardikiirendit. Esindaja ütles, et mõlemal poolel on huvi leping kiiresti sõlmida, et hakata päris tootmist ette valmistama.

"Me oleme lepinguga läbirääkimistes, kus mõlemal osapoolel on kindlasti soov sõlmida leping. Peame läbirääkimised ära, sõlmime lepingu ja siis saame edasi hakata tegutsema. Tootmist saab alustada siis, kui on tehas sinna tekkinud. Tootmist ei saa varem alustada. Hetkel seal kasvab mets," ütles Infinitum Strike OÜ esindaja Tarmo Ränisoo.

Pärnumaal asuva kaitsetööstuspargiga on seotud kohtuvaidlus. Kohtuistung võiks toimuda uuel aastal, ütles kaitseinvesteeringute keskus.