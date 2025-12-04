Reedel sajab vihma ja on udu

Reedel katab Läänemere ümbrust idapoolse kõrgrõhuala serv. Õhus on aga piisavalt niiskust ja taevas jääb pilviseks. Kohati sajab vähest vihma, öösel mandril sekka ka lörtsi, ja öine udu võib nii mõnelgi pool püsida keskpäevani. Tuul on nõrk ja puhub lõunakaarest.

Öö on pilves ja üksikute selgimistega. Kohati sajab vähest vihma, mandril võib sekka tulla ka lörtsi ning mitmel pool on udu. Puhub nõrk lõunakaare tuul ja õhutemperatuur jääb nulli ja 5 kraadi vahele.

Hommik on pilvine ja suurema sajuta, aga udune. Tuul on sisemaal nõrk, rannikul puhub mõõdukas kagu- ja lõunatuul iiliti 9 m/s. Õhusoe püsib sama, mis öösel ehk 0 kuni 5 kraadi.

Päeval sajab kohati vähest vihma ja on udu. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-8, saartel puhanguti 11 m/s ja sooja on 1 kuni 5 kraadi.

Nädalavahetus jätkub pilvise ilmaga. Mõlemal päeval sajab mitmel pool vihma ja lörtsi. Pühapäeva õhtul Ida-Eestis ka lund ning teed on sealkandis libedad. Ja õhutemperatuur püsib plusspoolel, laupäeval on kuni 6, pühapäeval kuni 5 kraadi sooja. Esmaspäeva ööl võivad kraadid langeda kergesse miinusesse, päeval on taas kuni 5 kraadi. Öö on sajune, päeval sajab vähest vihma, ida pool ka lörtsi ja lund. Teisipäeva on sajusem just öö, päeval sajab vaid paiguti ja õhusoe kerkib lausa 7 soojakraadini.