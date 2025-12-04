X!

Reedel sajab vihma ja on udu

ilm
Foto: Ken Mürk/ERR
ilm

Reedel katab Läänemere ümbrust idapoolse kõrgrõhuala serv. Õhus on aga piisavalt niiskust ja taevas jääb pilviseks. Kohati sajab vähest vihma, öösel mandril sekka ka lörtsi, ja öine udu võib nii mõnelgi pool püsida keskpäevani. Tuul on nõrk ja puhub lõunakaarest.

Öö on pilves ja üksikute selgimistega. Kohati sajab vähest vihma, mandril võib sekka tulla ka lörtsi ning mitmel pool on udu. Puhub nõrk lõunakaare tuul ja õhutemperatuur jääb nulli ja 5 kraadi vahele.

Hommik on pilvine ja suurema sajuta, aga udune. Tuul on sisemaal nõrk, rannikul puhub mõõdukas kagu- ja lõunatuul iiliti 9 m/s. Õhusoe püsib sama, mis öösel ehk 0 kuni 5 kraadi.

Päeval sajab kohati vähest vihma ja on udu. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-8, saartel puhanguti 11 m/s ja sooja on 1 kuni 5 kraadi.

Nädalavahetus jätkub pilvise ilmaga. Mõlemal päeval sajab mitmel pool vihma ja lörtsi. Pühapäeva õhtul Ida-Eestis ka lund ning teed on sealkandis libedad. Ja õhutemperatuur püsib plusspoolel, laupäeval on kuni 6, pühapäeval kuni 5 kraadi sooja. Esmaspäeva ööl võivad kraadid langeda kergesse miinusesse, päeval on taas kuni 5 kraadi. Öö on sajune, päeval sajab vähest vihma, ida pool ka lörtsi ja lund. Teisipäeva on sajusem just öö, päeval sajab vaid paiguti ja õhusoe kerkib lausa 7 soojakraadini.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

jõuluootus

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:37

Kallas: Võrklaev on hasartmängumaksu osas lihtsalt eriarvamusel

22:31

Rae jäi eurodebüüdiga rahule: need on hoopis teise hingamisega mängud! Uuendatud

21:57

ETV spordisaade, 4. detsember

21:55

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:37

Malinin jäi GP-finaali lühikavas oma võimete tipust kaugele

21:32

Romantilisel rannateel saab imetleda jõulutuledes rasketehnikat

21:28

Reedel sajab vihma ja on udu

21:28

Ministeerium tahab piirata võimalust esitada kaitserajatiste ehitamise vastu kaebusi

21:28

RKIK loodab nelja kaitsetööstusettevõttega lepingud sõlmida veel sel aastal

21:05

Aasta parimateks judokateks valiti Kaljulaid ja Aktas

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

18:00

Venemaal põleb suur naftakeemiatehas Uuendatud

04:53

Uuel aastal algavad Tallinna-Pärnu maanteel üha suuremad ehitustööd

11:40

Hasartmängumaksu langetamist toetanud Võrklaev: see on aasta halvim seadus

19:59

Lukas jäi Tartu Isamaa fraktsioonist välja, Kärner sai sisse Uuendatud

03.12

Sõja 1379. päev: NATO liitlased lubasid osta Ukrainale suurel hulgal USA relvastust Uuendatud

03.12

Jefimova tuli rekordilise esitusega taas Euroopa meistriks

03.12

"Pealtnägija": Mehis Viru tegi oma kuulsaimast õpilasest ohvri kaks korda

03.12

President jättis välja kuulutamata töölepingu seaduse muutmise seaduse

12:38

Merz: Balti riikide kaitsmine on Saksamaa otsene huvi

07:00

Sotsid näevad Lasnamäe ujula rajamise plaanis korruptsiooniohtu

ilmateade

loe: sport

22:31

Rae jäi eurodebüüdiga rahule: need on hoopis teise hingamisega mängud! Uuendatud

21:57

ETV spordisaade, 4. detsember

21:37

Malinin jäi GP-finaali lühikavas oma võimete tipust kaugele

21:05

Aasta parimateks judokateks valiti Kaljulaid ja Aktas

loe: kultuur

20:58

Galerii: Juhan Liivi muuseumi uus püsinäitus avab luuletaja omailma Uuendatud

18:56

Eesti Raadio Laste Laulustuudio toob publiku ette uue versiooni Pärdi lastekantaadist

18:50

Ilmus Nõukogude Eesti tätoveerimiskultuuri tutvustav raamat

16:21

Otseülekanne kell 19: Eesti Keelpillimängijate Konkursi finaal

loe: eeter

20:56

Ajaloolane Bettany Hughes: suur osa ajaloost on suhtekorraldus

20:33

Kuula: Eesti Laul 2026 avalikustas võistluslood

19:49

Iisrael sai loa osaleda 2026. aasta Eurovisioonil

15:05

Psühhiaater Lõokene: pidev avalik tähelepanu kurnab aju ja lühendab eluiga

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (04.12.2025 18:00:00)

18:35

Saaremaa uus võimuliit asub eelarvet muutma

17:00

Pevkur tahab riigikaitseobjektide planeerimisel piirata kaebeõigust

15:25

Valitsus kiitis heaks viibimiskeelu muudatusettepanekud

15:20

Raadiouudised (04.12.2025 15:00:00)

12:30

Tartu kultuurikeskus Siuru sai ehitusloa

12:25

Riigikogu arutab energiamajanduse arengukava

12:25

Reedel sajab kohati vähest vihma

12:25

Raadiouudised (04.12.2025 12:00:00)

11:00

Rõuge vald müüb Misso koolimaja

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo