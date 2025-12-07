Teadlased: kliimamuutused võivad Leedust kuused viia

Jõuludeks kuuse tuppa toomine võib Leedus tulevikus muutuda keeruliseks, kuna kliimamuutused toovad kaasa kuuskedele ebasoodsama keskkonna ja need ei kasva enam seal nii laialdaselt nagu praegu, rääkisid eksperdid Leedu rahvusringhäälingule LRT.

Teadlaste sõnul mõjutab kliimakriis igapäevaelu mitmel erineval moel ja üks neist on taimestiku muutumine. Pikaajalised uuringud Leedus näitavad, et kuuskede tervis halveneb, sageneb puude kuivamine ja levib mädanik, eriti piirkondades, kus kliima soojeneb ja kuivab kõige kiiremini.

Kuuskede kasvamist ohustavad enim kaks tegurit: temperatuuri tõus, eriti talvel, ja mulla niiskuse vähenemine suvel.

Arvutuslikud mudelid näitavad, et kui aasta keskmine õhutemperatuur tõuseb umbes nelja Celsiuse võrra, satub Leedu tsooni, kus kuused ei olen enam looduses konkurentsivõimelised. Teadlased hinnangul võib kuuskede looduslik levik pessimistliku stsenaariumi kohaselt Leedus 21. sajandil oluliselt väheneda.

Kliimamudelite kohaselt võib Leedu kliima muutuda aastatel 2061–2090 suures osas riigist kuuskede jaoks täiesti sobimatuks. See ei tähenda nende täielikku väljasuremist, kuna kuusk võiks ellu jääda mikroelupaikades, kus on jahedam ja niiskem, kuid suured looduslikud kuusemetsad võivad muutuda haruldaseks.