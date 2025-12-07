X!

Kreml tervitas USA julgeolekustrateegiast kaotatud viidet Vene ohule

Välismaa
Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.
Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov. Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO / Alexey Nikolskiy
Välismaa

Kreml tervitas USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni äsja avaldatud julgeolekustrateegiast kaotatud viidet Venemaale kui ohule.

Vene presidendiadministratsiooni kõneisik Dmitri Peskov ütles, et uuendatud strateegias on loobutud sõnastusest, mis kirjeldas Venemaad otsese ohuna, ja kutsutud hoopis üles tegema Moskvaga koostööd strateegilise stabiilsuse küsimustes.

"Me peame seda positiivseks sammuks," ütles ta.

Kreml tervitab ka uuendatud USA riikliku julgeolekustrateegia sõnastust NATO edasise laienemise [peatamise] kohta, kuid jälgib tähelepanelikult, kuidas dokumenti praktikas ellu rakendatakse, lisas Peskov.

Ta märkis, et Moskva uurib dokumenti enne laiemate järelduste tegemist tähelepanelikult: "Me peame seda kindlasti lähemalt uurima ja analüüsima."

Peskov ütles ka, et uues strateegias on hüljatud vastanduv hoiak ning räägitakse dialoogist ning heade suhete loomisest. Peskov tõdes, et Venemaa režiimi juht Vladimir Putin rõhutab seda kogu aeg.

"See on ühelt poolt julgustav, aga teiselt poolt teame, mis juhtub, kui kõik on ilusti ja kontseptuaalselt kirjutatud, aga see, mida nad nimetavad oma süvariigiks, teeb kõike teisiti. Seetõttu peame tähelepanelikult jälgima, kuidas seda kontseptsiooni rakendatakse," lisas Kremli pressiesindaja.

Julgeolekustrateegiat kommenteerinud Venemaa endine asepeaminister Dmitri Rogozin ütles teksti kohta: "Washington on sisuliselt loobunud oma eelmisest seisukohast ja aktsepteerinud Venemaa strateegilise maailmavaate põhielementi. See on tohutu võit meie pikaajalisele poliitikale." Seda vahendas väljaanne Kyiv Post.

Samas mõistis Poola väljaandele TVP World intervjuu andnud Ukraina suursaadik Poolas Vasõl Bodnar president Trumpi väljakuulutatud eesmärgi hukka, öeldes, et NATO liikmelisus on Kiievi jaoks endiselt põhieesmärk.

"See on meie põhiseaduses ja keegi ei saa meid sellelt teelt kõrvale tõrjuda..." rõhutas Bodnar. "Peame läbirääkimisi kõigi oma partneritega ja nii Ukrainast kui ka NATO partneritest sõltub, kas ja kuidas Ukrainast saab NATO liige."

Endine Venemaa kõrge diplomaat Boriss Bondarev ühines kriitikaga Trumpi muudetud lähenemisele Venemaa suhtes, öeldes, et USA strateegiadokument ei pea Venemaad enam revisionistlikuks jõuks, mis õõnestab Euroopa julgeolekut.

Bondarev, kes töötas Venemaa esinduses ÜRO juures kuni astus tagasi protestiks Ukraina vastu alustatud täiemahulise sõja pärast, ütles, et Trump näeb Putinit ja Kremlit vaid potentsiaalsete äripartneritena.

"Tegelikult hülgavad Ameerika Ühendriigid oma eelmise seisukoha ja aktsepteerivad Venemaa strateegilise maailmavaate põhielementi," kirjutas Bondarev Substackis.

Pressiga anonüümselt rääkinud Euroopa kõrge ametnik nõustus sellega, öeldes: "Sõnum on selge: Washington pakub Moskvale suurt strateegilist auhinda ilma midagi vastu nõudmata. See õõnestab täielikult NATO avatud uste poliitikat, mis on aastakümneid olnud Euroopa stabiilsuse keskmes."

Pärast seda, kui Venemaa 2014. aastal Krimmi ja osa Ida-Ukrainast annekteeris ning eriti pärast täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aastal on USA strateegiates nimetatud Moskvat suureks ohuks. Reedel avalikustatud ajakohastatud USA julgeolekupoliitika alusdokument on aga pehmema tooniga, kutsudes üles piiratud koostööle, kommenteeris uudisteagentuur Reuters.

Uus 29-leheküljeline strateegia esitab Trumpi välispoliitilist visiooni kui paindlikku realismi ja rõhutab, et USA poliitikat juhib eelkõige see, mis on Ameerikale hea.

Washington püüab Ukraina konfliktile kiiresti lahendust leida ja eesmärk on taastada Moskvaga strateegiline stabiilsus, väites samal ajal, et Venemaa tegevus Ukrainas on endiselt keskne julgeolekuprobleem, öeldakse dokumendis.

Strateegia avaldati keset takerdunud USA rahualgatust, milles Washington esitas ettepaneku, mis toetas Venemaa peamisi nõudmisi peaaegu neli aastat kestnud sõjas.

Trump on sageli teinud positiivseid ja imetlevaid kommentaare Putini kohta, mis on ajendanud kriitikuid süüdistama teda leebes suhtumises Moskvasse isegi siis, kui tema administratsioon on säilitanud sanktsioonid Venemaa suhtes seoses selle tegevusega Ukrainas.

Euroopa liitlased, kes sõltuvad USA sõjalisest toetusest Venemaa heidutamiseks, on seda muutust tähelepanelikult jälginud ja väljendanud muret, et USA leebem hoiak võib nõrgestada jõupingutusi Moskvale vastu seista.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, Interfax, Kyiv Post

Samal teemal

jõuluootus

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:07

Keskkonnaagentuur tegi ettepaneku suurendada huntide küttimismahtu

10:55

Saksamaa valitsus vähendab lennunduse toetamiseks makse

10:47

Östersundis võidutsenud Botn auhinnarahast: see on täiesti jabur summa!

10:39

Venemaa rünnakus Sumõ oblastile sai viga vähemalt seitse inimest Uuendatud

10:17

Iisrael tõmbab tunnelites olevate Hamasi võitlejate ümber silmust koomale

10:11

Madridi Real lagunes kodupubliku ees

09:48

Sirli Zupping: uus ÕS annab paberil kindluse ja veebis vabaduse

09:45

Eesti Rahva Muuseumi staatus on lahtine

09:40

Lilli Luuk: oma elu on võimalik teistmoodi mõtestada, kui saad aru, et iga elu on lugu

09:38

LeBron võttis otsustavatel hetkedel üle ja kindlustas Lakersile võidu

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07.12

Sõja 1383. päev: Kellogg: Ukraina rahuleping on väga lähedal Uuendatud

07.12

Solmanid said linna remondiplaanis olevalt ratsabaasilt 18 000 eurot

07.12

Jefimova ja Tribuntsov võitsid lühiraja EM-il kuldmedalid Uuendatud

07.12

Suri balletitantsija ja koreograaf Tiit Härm

07.12

Kauksisse kanalisatsiooni ehitamine paneb elanikud muretsema Uuendatud

07.12

Hegseth kiitis Balti riike kaitsesse panustamise eest

07.12

Eksperdid: Euroopa peab arvestama, et USA julgeolekupoliitika on muutunud

07.12

Euroopa poliitikud lükkasid Trumpi kriitika tagasi

07.12

Heino Enden: ma ei usu, et meil on praegu šanssi MM-finaalturniirile jõuda

07.12

Kirke Kangro: ajaloolise ebaõigluse tähis tuleb avalikust ruumist välja tõrjuda

ilmateade

loe: sport

10:47

Östersundis võidutsenud Botn auhinnarahast: see on täiesti jabur summa!

10:11

Madridi Real lagunes kodupubliku ees

09:38

LeBron võttis otsustavatel hetkedel üle ja kindlustas Lakersile võidu

08:59

Tormis Laine piirdus Beaver Creekis ühe laskumisega

loe: kultuur

09:40

Lilli Luuk: oma elu on võimalik teistmoodi mõtestada, kui saad aru, et iga elu on lugu

08:39

Keelesäuts. Tehisaru kirjandusmaitsest

08:00

Minu elu muutnud raamat | Erik Abner ja "Neandertali inimene. Kadunud genoome otsimas"

07.12

Raamatukaupluste müügihitid tulid eesti kirjanikelt

loe: eeter

08:50

Galerii ja video: R2 minilaivil musitseeris Rute

07.12

Marina Laikjõe: eesti naised võiksid prantslannadelt õppida julgust

07.12

Jaan Tätte: aeg-ajalt küsin enda käest, kas ma meeldin iseendale

07.12

Heino Enden: ma ei usu, et meil on praegu šanssi MM-finaalturniirile jõuda

Raadiouudised

09:20

Nurme sigala on peagi uute põrsastega taasasustatud

09:20

Raadiouudised (08.12.2025 09:00:00)

07.12

Uus süsteem paljastab õpilaste varjatud mõtlemisprotsessid

07.12

Kohalikud tunnevad muret kehvas olukorras oleva Kauksi oja pärast

07.12

Põltsamaa vallas on uues võimuliidus viis erinevat osapoolt

07.12

Päevakaja (07.12.2025 18:00:00)

06.12

Reinsalu kutsus Isamaa volikogul üles koostama valitsemise tegevuskava

06.12

Selleks, et koolides saaks kasutusele võtta tehisarul põhineva tööriista, tuleb muuta seadust

06.12

Audru kiriku torn sai tagasi oma risti ja uue tornikuuli

06.12

Valga valla uued juhid lubavad avatud valitsemist ja suuremat ühisosa Lätiga

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo