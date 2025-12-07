USA aseminister: EL-i trahv X-ile kahjustab Atlandi-ülest partnerlust

Trahvi määramine näitlikustab, kuidas eurooplased õõnestavad USA poliitikat nõudes samal ajal USA-lt sõjalist kaitset, kirjutas Landau laupäeval X-is.

"Kui need riigid kannavad oma NATO mütse, rõhutavad nad, et Atlandi-ülene koostöö on meie vastastikuse julgeoleku nurgakivi," postitas Landau. "Kuid kui need riigid kannavad oma Euroopa Liidu mütsi, järgivad nad kõikvõimalikke tegevuskavasid, mis on sageli täiesti vastuolus USA huvide ja julgeolekuga - sealhulgas tsensuur, majanduslik enesetapp/kliimafanatism, avatud piirid, põlgus riikliku suveräänsuse vastu/mitmepoolse valitsemise ja maksustamise edendamine, kommunistliku Kuuba toetamine jne. See ebakõla ei saa jätkuda," kirjutas USA asevälisminister, kes oli äsja käinud Brüsselis NATO välisministrite kohtumisel.

My recent trip to Brussels for the @NATO Ministerial meeting left me with one overriding impression: the US has long failed to address the glaring inconsistency between its relations with NATO and the EU. These are almost all the same countries in both organizations. When these… — Christopher Landau (@DeputySecState) December 6, 2025

Landau kriitika paigutus samasse ritta välisminister Marco Rubio ja teiste USA juhtide pahameelega Euroopa Liidu trahvi üle Muskile kuuluvale ettevõttele X, kes nimetasid toimuvat tsensuuriks. Kuid Landau läks Rubiost kaugemale, viidates laiematele ideoloogilistele ja strateegilistele probleemidele, tõdes uudisteagentuur Reuters.

Landau märkis oma postituses, et EL-i erimeelsused Trumpi administratsiooniga paljudes küsimustes õõnestavad Euroopa partnerluse ideed Ameerika Ühendriikidega, seda hoolimata ühisest liikmesusest Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioonis (NATO-s). EL-i regulatiivne hoiak võib kahjustada lääne ühist julgeolekut ja väärtusi, kirjutas Landau.

Reedel välja kuulutatud trahv sotsiaalmeediaplatvormile X on esimene oluline karistus EL-i digiteenuste määruse (DSA) alusel. Euroopa Komisjon tuvastas, et X rikkus määrusest tulenevaid läbipaistvuskohustusi, mis kehtivad väga suurtele digiplatvormidele. Komisjoni hinnangul on X-i "sinise linnukese" disain eksitav, kuna see muudeti isikusamasuse kinnituse asemel tasuliseks funktsiooniks. Samuti leidis komisjon, et X-i reklaamivaramu ei ole piisavalt läbipaistev ning platvorm ei taga teadlastele seadusega nõutud ligipääsu avalikele andmetele.

Landau kriitika koos Rubio, USA asepresidendi JD Vance'i ja föderaalse kommunikatsioonikomisjoni esimehe Brendan Carri varasemate vastuväidetega peegeldab Washingtoni muret Euroopa digitaalsete eeskirjade mõju pärast Ameerika ettevõtetele.

Rubio ja Carr ütlesid, et trahv demonstreeris erapoolikust USA-s asuvate tehnoloogiaettevõtete vastu, kusjuures Rubio nimetas seda välisriikide valitsuste rünnakuks Ameerika rahva vastu ja tsensuuriaktiks ameeriklaste vastu internetis.

The European Commission's $140 million fine isn't just an attack on @X, it's an attack on all American tech platforms and the American people by foreign governments.



The days of censoring Americans online are over. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 5, 2025

Sellele lisas omalt poolt survet miljardär Musk, kes oli kunagi president Donald Trumpi lähedane liitlane enne nendevahelist tüli, kui ta kutsus oma platvormil reedel tehtud postituses Euroopa Liitu laiali saatma.

How long before the EU is gone?



AbolishTheEU — Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2025

EL-i esindajad on öelnud, et kaitsevad kasutajaid pettuse ja valeinformatsiooni eest ning X-i staatusel USA ettevõttena ei olnud mingit pistmist trahviotsusega.

X-i trahvimisega lahvatanud pinged saavad laiema tähenduse kontekstis, kus Trumpi administratsioon on andnud märku dramaatilistest nihetest USA ja Euroopa suhetes NATO raames, kui ta samal ajal püüab säilitada ühtsust laiemate geopoliitiliste väljakutsete ees seistes.

Kuigi Trumpi administratsioon on nõudnud Euroopa riikidelt kaitsekulutuste suurendamist, on tema lähenemist iseloomustanud NATO-le suunatud vastuolulised signaalid, mis ulatuvad koormajagamise kriitikast kuni harva väljendatud kiituseni liitlaste algatuste suhtes.

Reuters märkis, et USA tähtsuselt teine diplomaat Landau seadis varem kahtluse alla NATO vajaduse, tehes juunikuus X-is sellekohase postituses, mille ta hiljem siiski kustutas.