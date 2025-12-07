X!

USA aseminister: EL-i trahv X-ile kahjustab Atlandi-ülest partnerlust

Välismaa
NATO peasekretär Mark Rutte alliansi välisministrite kohtumisel naermas koos USA asevälisministri Christopher Landauga.
NATO peasekretär Mark Rutte alliansi välisministrite kohtumisel naermas koos USA asevälisministri Christopher Landauga. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / NICOLAS TUCAT
Välismaa

Euroopa Komisjoni määratud 140 miljoni dollari suurune trahv USA tehnikamagnaadi Elon Muski sotsiaalmeediaplatvormile X tõstis pingeid Ameerika Ühendriikide ja Euroopa vahel, millest andis tunnistust USA asevälisministri Christopher Landau terav kommentaar sotsiaalmeedias.

Trahvi määramine näitlikustab, kuidas eurooplased õõnestavad USA poliitikat nõudes samal ajal USA-lt sõjalist kaitset, kirjutas Landau laupäeval X-is.  

"Kui need riigid kannavad oma NATO mütse, rõhutavad nad, et Atlandi-ülene koostöö on meie vastastikuse julgeoleku nurgakivi," postitas Landau. "Kuid kui need riigid kannavad oma Euroopa Liidu mütsi, järgivad nad kõikvõimalikke tegevuskavasid, mis on sageli täiesti vastuolus USA huvide ja julgeolekuga - sealhulgas tsensuur, majanduslik enesetapp/kliimafanatism, avatud piirid, põlgus riikliku suveräänsuse vastu/mitmepoolse valitsemise ja maksustamise edendamine, kommunistliku Kuuba toetamine jne. See ebakõla ei saa jätkuda," kirjutas USA asevälisminister, kes oli äsja käinud Brüsselis NATO välisministrite kohtumisel.

Landau kriitika paigutus samasse ritta välisminister Marco Rubio ja teiste USA juhtide pahameelega Euroopa Liidu trahvi üle Muskile kuuluvale ettevõttele X, kes nimetasid toimuvat tsensuuriks. Kuid Landau läks Rubiost kaugemale, viidates laiematele ideoloogilistele ja strateegilistele probleemidele, tõdes uudisteagentuur Reuters.

Landau märkis oma postituses, et EL-i erimeelsused Trumpi administratsiooniga paljudes küsimustes õõnestavad Euroopa partnerluse ideed Ameerika Ühendriikidega, seda hoolimata ühisest liikmesusest Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioonis (NATO-s). EL-i regulatiivne hoiak võib kahjustada lääne ühist julgeolekut ja väärtusi, kirjutas Landau.

Reedel välja kuulutatud trahv sotsiaalmeediaplatvormile X on esimene oluline karistus EL-i digiteenuste määruse (DSA) alusel. Euroopa Komisjon tuvastas, et X rikkus määrusest tulenevaid läbipaistvuskohustusi, mis kehtivad väga suurtele digiplatvormidele. Komisjoni hinnangul on X-i "sinise linnukese" disain eksitav, kuna see muudeti isikusamasuse kinnituse asemel tasuliseks funktsiooniks. Samuti leidis komisjon, et X-i reklaamivaramu ei ole piisavalt läbipaistev ning platvorm ei taga teadlastele seadusega nõutud ligipääsu avalikele andmetele.

Landau kriitika koos Rubio, USA asepresidendi JD Vance'i ja föderaalse kommunikatsioonikomisjoni esimehe Brendan Carri varasemate vastuväidetega peegeldab Washingtoni muret Euroopa digitaalsete eeskirjade mõju pärast Ameerika ettevõtetele.

Rubio ja Carr ütlesid, et trahv demonstreeris erapoolikust USA-s asuvate tehnoloogiaettevõtete vastu, kusjuures Rubio nimetas seda välisriikide valitsuste rünnakuks Ameerika rahva vastu ja tsensuuriaktiks ameeriklaste vastu internetis.

Sellele lisas omalt poolt survet miljardär Musk, kes oli kunagi president Donald Trumpi lähedane liitlane enne nendevahelist tüli, kui ta kutsus oma platvormil reedel tehtud postituses Euroopa Liitu laiali saatma.

EL-i esindajad on öelnud, et kaitsevad kasutajaid pettuse ja valeinformatsiooni eest ning X-i staatusel USA ettevõttena ei olnud mingit pistmist trahviotsusega.

X-i trahvimisega lahvatanud pinged saavad laiema tähenduse kontekstis, kus Trumpi administratsioon on andnud märku dramaatilistest nihetest USA ja Euroopa suhetes NATO raames, kui ta samal ajal püüab säilitada ühtsust laiemate geopoliitiliste väljakutsete ees seistes.

Kuigi Trumpi administratsioon on nõudnud Euroopa riikidelt kaitsekulutuste suurendamist, on tema lähenemist iseloomustanud NATO-le suunatud vastuolulised signaalid, mis ulatuvad koormajagamise kriitikast kuni harva väljendatud kiituseni liitlaste algatuste suhtes.

Reuters märkis, et USA tähtsuselt teine diplomaat Landau seadis varem kahtluse alla NATO vajaduse, tehes juunikuus X-is sellekohase postituses, mille ta hiljem siiski kustutas.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

