Euroopa poliitikud lükkasid Trumpi kriitika tagasi

Välismaa
USA lipp Euroopa Liidu lippude kõrval Brüsseli eurokvartalis.
USA lipp Euroopa Liidu lippude kõrval Brüsseli eurokvartalis. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Francois Lenoir
Välismaa

Mitmed Euroopa tippametnikud ja poliitikud väljendasid oma mittenõustumist USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni avaldatud riikliku julgeolekustrateegiaga, milles kritiseeritakse Euroopa Liitu ning väidetakse, et seal on probleeme demokraatiaga ning leitakse, et Euroopat võib oodata allakäik.

Kriitikute sõnul tähendab strateegia USA kõrvakiilu Euroopale ja kingitust Venemaa režiimi juhile Vladimir Putinile, kirjutas väljaanne Kyiv Post.

Euroopa Komisjoni pressiesindaja ütles, et EL lükkab Trumpi kriitika tagasi, kuid lisas: "Meil ei ole olnud veel aega seda uurida ja hinnata, seega ei ole me veel olukorras, kus saaksime selle kohta midagi [põhjalikumalt] öelda."

Küsimusele süüdistuste kohta, et EL surub maha sõnavabadust ja poliitilisi vabadusi, vastas pressiesindaja: "Ma ei ole sellega absoluutselt nõus."

Kui komisjon jäi oma reaktsioonides ettevaatlikuks, olid üksikud poliitikud otsekohesemad, märkis Kyiv Post.

Saksamaa välisminister Johann Wadephul ütles, et tema riik ei vaja välist nõu ja käsitles oma kommentaaris Trumpi hoiaku julgeolekumõjusid.

"Ameerika Ühendriigid on ja jäävad meie kõige olulisemaks liitlaseks [NATO] alliansis," ütles Wadephul. "See allianss keskendub aga julgeolekupoliitika küsimuste lahendamisele," lisas ta.

"Usun, et sõnavabaduse või meie vabade ühiskondade korralduse küsimused ei kuulu [äsja avaldatud USA strateegiasse], vähemalt mitte Saksamaa puhul," märkis Saksa välisminister.

Gérard Araud, kes oli Prantsusmaa suursaadik USA-s aastatel 2014–2019, oli märksa kriitilisem, märkides oma postituses platvormil X, et strateegia Euroopat puudutav osa kõlab nagu äärmusparempoolne pamflett.

"Dokumendi väited "tsivilisatsioonilise kustutamise" kohta on otsene rünnak Euroopa projekti põhiväärtuste vastu," märkis Araud.

Ka Rootsi endine peaminister Carl Bildt väljendas oma meelehärmi X-i kaudu.

"Ainus maailma osa, kus uus [USA] julgeolekustrateegia näeb demokraatiale mingit ohtu, näib olevat Euroopa," postitas ta. "Veider."

Leebemalt väljendus oma kommentaaris Poola peaminister Donald Tusk: "Kallid Ameerika sõbrad, Euroopa on teie lähim liitlane, mitte teie probleem. Ja meil on ühised vaenlased. Vähemalt nii on see olnud viimased 80 aastat. Me peame sellest kinni pidama, see on meie ühise julgeoleku ainus mõistlik strateegia. Välja arvatud juhul, kui midagi on muutunud." 

Trump seadis 33-leheküljelises riikliku julgeoleku strateegias kahtluse alla, kas mõned Euroopa riigid võivad jääda usaldusväärseteks liitlasteks, arvestades seda, mida ta nimetas nende "tsivilisatsioonilise kustutamise väljavaateks".

"Pole kaugeltki ilmne, kas teatud Euroopa riikide majandus ja sõjavägi on piisavalt tugevad, et jääda usaldusväärseteks liitlasteks," öeldakse dokumendis. Strateegia, mida Trump kirjeldas kui teekaarti oma visioonile tagada, et USA jääks inimkonna ajaloo suurimaks ja edukaimaks riigiks, esitas terava kriitika Euroopa Liidu suhtes, väites, et kui praegused trendid jätkuvad, on see maailmajagu 20 aasta või vähema aja pärast tundmatuseni muutunud.

Ta süüdistas Euroopa Liitu sõnavabaduse tsensuuris ja poliitilise opositsiooni mahasurumises ning kutsus üles lääne identiteedi taaselustamisele, pöörates erilist tähelepanu rändepoliitikale.

Dokumendis kutsuti üles ka NATO laienemist peatama, mis pälvis Ukraina ja teiste potentsiaalsete liikmete pahameelt ning mida peeti laialdaselt Venemaa vaieldamatuks võiduks.

USA dokument – ​​Kongressi volitatud poliitiline ülevaade, mida tavaliselt avaldatakse üks kord presidendiameti ajal – on teravas vastuolus oma eelkäijaga, mille Joe Bideni administratsioon avaldas 2022. aastal. Lisaks karmile kriitikale Euroopa suunas on erinevused kõige ilmsemad lähenemisviisis Venemaale.

Kuigi Bideni strateegia rõhutas Venemaa "piirangute kehtestamist" ja mõistis hukka tema "jõhkra ja provotseerimata sõja", räägib Trump Moskvaga "strateegilise stabiilsuse" saavutamisest. Strateegias rõhutatakse ka vajadust Ameerika ressursse ümber jaotada.

"Aeg, mil Ameerika Ühendriigid toetasid kogu maailmakorda nagu Atlas, on möödas," öeldakse dokumendis, lisades, et administratsioon töötab selle nimel, et taastada "Ameerika ülemvõim läänepoolkeral". NATO laienemise peatamise vajaduse osas täpsustab strateegia, et rõhku tuleks panna "NATO kui pidevalt laieneva alliansi ettekujutuse lõpetamisele ja selle tegelikkuse ennetamisele".

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Kyiv Post

