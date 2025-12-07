Solmanid said linna remondiplaanis olevalt ratsabaasilt 18 000 eurot

Tallinna opositsiooni arvates ei peaks uus linnavõim alustama spordiobjektide korrastamist Veskimetsa ratsabaasist, mida juhib Isamaa erakonda kuuluva tulevase abilinnapea Riina Solmani abikaasa. Keskerakonna sõnul oli ratsabaasi remont kõne all juba siis, kui Isamaa oli linnas opositsioonis. Ratsabaas on maksnud konsultatsiooni eest ka Solmanite ettevõtetele.

Veskimetsa ratsaspordikeskus valmis 1990-ndatel. Katus sajab läbi ning veest on saanud kahjustada nii seinad kui ka lagi.

"Need hooned, mis siin näha on: maneež, büroohoone ja tallid on kõpitsetud. Aga sellise hoone põhikonstruktsioonid on aastast 1990," sõnas Veskimetsa talli juhataja Peeter Solman.

10 hektarit maad ja hooned kuuluvad linnale. Maja toimimise eest hoolitseb OÜ Veskimetsa tall ja see kuulub omakorda Tallinna ratsaspordikoolile.

Tulevase abilinnapea Riina Solmani abikaasa Peeter Solman kuulub mõlema asutuse juhatusse.

"Mina olen siin ka see vend, kes tõstab hobustele heina ette, lükkab sõnnikut, remondin torusid, teen elektritöid, värvin – kõik asjad. Rohkem mehi siin tööl meil ei ole peale minu. Seepärast ongi see, et käin siin seitse päeva nädalas," sõnas Solman.

Spordibaas linnalt toetust ei saa, majandab ennast ise ära ja maksab linnale renti, ütleb Peeter Solman. Ratsakoolis käib üle 100 lapse ja hobuseid on 50. Ametist lahkuv abilinnapea Kaarel Oja (SDE) ütles, et Veskimetsa ratsaspordikeskus vajab küll remonti, aga mitmed spordirajatised vajavad seda rohkem. Koalitsioonileppes eelistatakse neile Veskimetsat.

"Kui me vaatame harrastajate arvu ja olulisust linnale, siis ei saa ratsabaas olla eesotsas uues koalitsioonilepingus. Paratamatult see tekitab küsimusi," sõnas Oja.

Riina Solmanile kuuluva ja Peeter Solmani juhitud ettevõttele RS Consult maksis Veskimetsa Tall nõu andmise eest möödunud aastal 18 000 eurot.

Riina Solmani sõnul pole ratsakeskuse jõudmine koalitsioonileppesse kuidagi isiklikult temaga seotud. Tulevane abilinnapea Keskerakonna ridadest Tiit Terik ütles, et Keskerakond toetas ratsabaasi renoveerimist ajal, kui Isamaa oli linnas opositsioonis ja jätkab seda nüüd.

"Kas me parandame seda olukorda, mis siin on, või hakkame näiteks realiseerima arhitektide nägemust uuest ehitusest. Sõltub loomulikult sellest, kui suur on linna rahakott. Aga see, et Tallinna linn peab oma vara korras hoidma, on ilmselge," ütles Terik.

"Jah, ta on kehvas olukorras, aga ta ei ole olnud esimeste seas. Tehke, mis tahate, aga see lõhnab lihtsalt halvasti," ütles Reformierakonna Tallinna piirkonna esimees Maris Lauri.

Peeter Solman ütleb, et esialgu pole teada, kui palju maksab uus katus ja kui palju raha võiks linn anda.

"Võib olla kogu selle suure skandaaliga seoses me ei saa üldse mitte midagi," sõnas Peeter Solman.