Leedu ajakirjanikud lähevad sõnavabaduse kaitseks tänavale protestima

Leedu rahvusringhäälingu ajakirjanikud plaanivad alustada tuleval nädalal tänavameeleavaldusi, et sundida valitsust lõpetama pidavat sekkumist ringhäälingu töösse ning austama ringhäälingu iseseisvust. Tegu on esimese korraga Leedu ajaloos, kus ajakirjanikud oma huvide eest tänavaile protestima tulevad.

Nädal Leedu rahvusringhäälingus on möödunud pingelises õhkkonnas.

Protestiks valitsuse sekkumise vastu algasid uudistesaated Leedu avalikõiguslikus raadios ja televisioonis vaikusega. Ringhäälingu ja valitsuse suhted halvenesid kiiresti kohe pärast praeguse valitsuse võimulesaamist. Hiljaaegu otsustas Leedu seim külmutada rahvusringhäälingu eelarve kolmeks aastaks.

Lõplikult ajas ajakirjanike hinge täis aga paremäärmusliku partei Nemunase Koidik esitatud eelnõust sündinud seadus, millega lihtsustati rahvusringhäälingu peadirektori ametist vabastamist.

"Nüüd on peadirektori lahtilaskmine tõeliselt lihtsaks tehtud. See on oht rahvusringhäälingu stabiilsusele ja iseseisvusele, ma ütleksin. See põhjustab ühiskonnas ja ajakirjanike hulgas raevu," ütles LRT peadirektor Monika Garbaciauskaite-Budriene.

Ajakirjanikud rõhutavad, et mõne teise riigi pealt on väga hästi näha, mis nüüd Leedus juhtuma hakkab.

"Me oleme näinud seda stsenaariumit teistes riikides ja see on hästi dokumenteeritud ja põhjalikult uuritud. Me oleme näinud seda riikides nagu

Ungari, Gruusia ja Slovakkia. Seega on raske öelda, kui palju inimesi

seda ette nägi, aga sedasorti populism ja sellised rünnakud ajakirjanike ja

sõltumatu meedia vastu pole midagi uut," lausus LRT välisuudiste toimetaja Lukas Kivita.

Leedu erameedia on kolleegidele rahvusringhäälingus igati toeks, ennustades, et kui rahvusringhääling tasalülitatakse, tuleb järg nende kätte.

"Ma arvan, et meie, eri väljaannete ajakirjanikud, oleme järjekorras järgmised. Nagu Ungari kogemus näitab, on rahvusringhääling kõigest esimene," sõnas uudisteportaali 15min.lt toimetaja Jurate Damolyte.

Ajakirjanikud rõhutavad, et kogu survest hoolimata kavatsevad nad oma töös kindlalt lähtuda ajakirjaniku eetikakoodeksist ja ei millestki muust.