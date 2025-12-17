X!

Leedu rahvusringhäälingut ähvardavad uued sõltumatust vähendavad muutused

Välismaa
Meeleavaldus meediavabaduse ja LRT kaitseks 9. detsembril.
Meeleavaldus meediavabaduse ja LRT kaitseks 9. detsembril. Autor/allikas: J. Stacevičius/LRT
Välismaa

Leedu valitsuspartei Nemunase Koidik tuli välja uue ettepanekuga rahvusringhäälingu LRT kohta, soovides nüüd, et erameedia esindajad saaksid LRT-s saateid teha vaid nõukogu loal. Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU) hoiatas Euroopa Komisjonile saadetud pöördumises, et plaan on vastuolus meediavabaduse määrusega ja ohustab LRT sõltumatust.

LRT portaal kirjutas kolmapäeval, et Nemunase Koidiku fraktsiooni liige ja seimi auditikomisjoni esimees Artūras Skardžius ütles, et nõukogu loata ei oleks teistel meediakanalitel (raadio- ja telejaamad, internetikanalid) ega nende esindajatel lubatud Leedu rahvusringhäälingus saateid teha ilma LRT nõukogu loata. Varem piisas selleks LRT enda tegevjuhtkonna otsusest.

"Miks peaks maksumaksja toetatav ringhääling lubama kommerts- või erameediaväljaannete esindajatel teha rahvusringhäälingus oma saateid?" küsis poliitik.

Uuriva ajakirjanduse keskuse "Siena" asutaja Šarūnas Černiauskas ütles, et sellise muudatuse elluviimine sillutaks tee tsensuurile rahvusringhäälingus.

"Kui seni oleme rääkinud seadusemuudatusest ühe inimese (valitsev võimuliit tahab lihtsustada LRT peadirektori vallandamist – toim) vallandamiseks, siis nüüd saab rääkida avalikust tsensuurist, mis on seaduse vormis ette valmistatud," kirjutas ajakirjanik sotsiaalmeedias.

Černiauskas tõi näiteid, millised saated või saatejuhid eetrist kaoksid.

Ajakirjaniku sõnul jõustuksid sellised muudatused juba järgmise aasta juulis, kui need vastu võetaks. "Ja see tähendab, et LRT-l võib olla ees viimane vaba suvi. See on skandaalne," ütles Černiauskas sotsiaalmeedias.

EBU kaebas Euroopa Komisjoni volinikule

Ka Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU) tunneb muret Leedu rahvusringhäälingu LRT sõltumatuse pärast ja saatis uue pöördumise Euroopa Komisjoni demokraatia ja õigusküsimustega tegelevale volinikule Michael McGrathile.

Pöördumises toodi välja, et 9. detsembril kogunes üle 10 000 inimese Vilniuse rahvusraamatukogu ette, et avaldada meelt Leedu rahvusringhäälingu seaduse muutmise vastu. Meeleavaldajad kutsusid seadusandjaid üles varasemaid muudatusi tagasi võtma ja nõudsid, et kõik muudatused peaksid pälvima laiaulatusliku arutelu ja heakskiidu.

EBU hinnangul otsustasid Leedu võimupoliitikud oma uues ettepanekus meeleavaldusel nõutut eirata – tehti küll kosmeetilisi parandusi, aga kõik olulised riskid rahvusringhäälingu sõltumatuse vähendamiseks jäid eelnõus alles. Lisaks tehti need muudatused kiirkorras, registreeriti 10. detsembril ja kiideti juba järgmisel päeval heaks.

Kirjas Euroopa Komisjoni volinikule leiab EBU, et selline asjade käik vaid suurendas muret.

"Hoiatasime volinik McGrathi, et selline kiirkorras lähenemine takistab mõjuhinnangu lõpuleviimist, piirab avatud arutelu võimalusi ja tekitab küsimusi algatuse poliitiliste motiivide kohta," märkis EBU.

Veel toob Euroopa rahvusringhäälinguid ühendav organisatsioon välja, et Leedu võimuliidu ettepanekud on vastuolus Euroopa meediavabaduse määruses sätestatud kohustustega, mis nõuavad liikmesriikidelt avalik-õigusliku meedia juhtide ametisse nimetamise ja ametist vabastamise läbipaistvate ja mittepolitiseeritud menetluste tagamist.

"Kõige problemaatilisemate muudatuste hulgas on plaan langetada LRT peadirektori vallandamise künnist üheksalt häälelt seitsmele 12-st. See võimaldaks langetada otsuseid kitsastel poliitilistel huvidel, mitte laialdasel konsensusel põhinevalt. Salajaste hääletuste kasutuselevõtt avatud hääletuse asemel vähendab veelgi läbipaistvust ja vastutust," märkis EBU kirjas volinikule.

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

Raadio pidupäev

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:05

Rahvusraamatukogu jõulusalmi konkursile laekus tänavu ligi 300 luuletust

13:04

Ukraina ründas droonidega Krasnodari krai naftatöötlemistehast Uuendatud

12:55

Aasta muusik 2025 on Hans Christian Aavik

12:53

Lugeja küsib: miks õhtud juba praegu pealtnäha valgemaks lähevad?

12:49

Ford kärbib elektrisõidukite tootmist ja võtab vastu suure kahjumi

12:44

Autoralli MM-sarjaga liitub 2027. aastast uus võistkond

12:38

Leivajuuretise bakterid võivad toidutootmise muuta jätkusuutlikumaks

12:25

Raadiouudised (17.12.2025 12:00:00)

12:12

Pärnu Vaprus tegi toetajatele varajase jõulukingi

12:04

Leedu rahvusringhäälingut ähvardavad uued sõltumatust vähendavad muutused

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

16.12

Kohus käskis Kallasel Vooglaiu tõttu oma väited ümber lükata

16.12

Terras tegi valitsusele ettepaneku vabastada ametist kantsler Marko Gorban

16.12

Automaks jäi tähtajaks tasumata 60 000 isikul

16.12

Vene naftahinnad kukkusid viimaste aastate madalaimale tasemele

16.12

Läti ja Ukraina võimud tabasid telefonipetturite võrgustiku

16.12

Riik annaks sõjaajal 56 000 erasektori inimesele kriisiülesanded

08:04

Ida-Virumaa kutsehariduskeskus peatab kutseõppe ja hakkab noortele eesti keelt õpetama

07:05

Trumpi uus reisikeeld sulgeb USA uksed veel mitmele riigile

16.12

Karis: minule ja nõunikele oli suursaadiku nõuanne ootamatu

15.12

Sõja 1391. päev: Ukraina droonid tabasid Vene allveelaeva

ilmateade

loe: sport

12:44

Autoralli MM-sarjaga liitub 2027. aastast uus võistkond

12:12

Pärnu Vaprus tegi toetajatele varajase jõulukingi

11:47

Spordimuuseum pälvis aasta sillalooja lõimumispreemia

11:20

Liverpooli võiduparaadil autoga rahva sekka sõitnud mees mõisteti 21 aastaks vangi

loe: kultuur

13:05

Rahvusraamatukogu jõulusalmi konkursile laekus tänavu ligi 300 luuletust

12:55

Aasta muusik 2025 on Hans Christian Aavik

11:46

Arvustus. Mängu ilu Renate Keerdi moodi

08:55

Pildid: Rakvere teatris algasid Priit Põldma lavastuse "Lõputu suvi" proovid

loe: eeter

12:55

Aasta muusik 2025 on Hans Christian Aavik

11:02

Video: "Ringvaate" stuudios prooviti kõige paremaid jõulusööke

10:41

Ajaloolane: keskaegseid jõule iseloomustas küllus ja valgus

09:54

Saar: TÜ lastefond aitab üle elada valusat aega, mil ravi ei ole Eestis kättesaadav

Raadiouudised

10:35

Turbatootjad kardavad konkurentsivõime kadu

10:00

Notarid abieluvara puudutavaid seadusi muutma ei kiirustaks

09:55

Briti valitsus uurib Vene ja Hiina raha mõju riigi sisepoliitikale

09:50

Ida-Virumaa kutsehariduskeskus peatab kutseõppe ja hakkab noortele eesti keelt õpetama

09:25

Raadiouudised (17.12.2025 09:00:00)

16.12

Tsahkna: Berliini ühisavalduses on nii häid kui halbu punkte

16.12

Päevakaja (16.12.2025 18:00:00)

16.12

Kohtla-Järve korruptsiooniskandaalis anti kohtu alla üheksa inimest

16.12

Riik plaanib sõjaajal võtta erasektorist 56 000 inimest kriisiülesandeid täitma

16.12

Raadiouudised (16.12.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo