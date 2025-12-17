Leedu rahvusringhäälingut ähvardavad uued sõltumatust vähendavad muutused

Leedu valitsuspartei Nemunase Koidik tuli välja uue ettepanekuga rahvusringhäälingu LRT kohta, soovides nüüd, et erameedia esindajad saaksid LRT-s saateid teha vaid nõukogu loal. Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU) hoiatas Euroopa Komisjonile saadetud pöördumises, et plaan on vastuolus meediavabaduse määrusega ja ohustab LRT sõltumatust.

LRT portaal kirjutas kolmapäeval, et Nemunase Koidiku fraktsiooni liige ja seimi auditikomisjoni esimees Artūras Skardžius ütles, et nõukogu loata ei oleks teistel meediakanalitel (raadio- ja telejaamad, internetikanalid) ega nende esindajatel lubatud Leedu rahvusringhäälingus saateid teha ilma LRT nõukogu loata. Varem piisas selleks LRT enda tegevjuhtkonna otsusest.

"Miks peaks maksumaksja toetatav ringhääling lubama kommerts- või erameediaväljaannete esindajatel teha rahvusringhäälingus oma saateid?" küsis poliitik.

Uuriva ajakirjanduse keskuse "Siena" asutaja Šarūnas Černiauskas ütles, et sellise muudatuse elluviimine sillutaks tee tsensuurile rahvusringhäälingus.

"Kui seni oleme rääkinud seadusemuudatusest ühe inimese (valitsev võimuliit tahab lihtsustada LRT peadirektori vallandamist – toim) vallandamiseks, siis nüüd saab rääkida avalikust tsensuurist, mis on seaduse vormis ette valmistatud," kirjutas ajakirjanik sotsiaalmeedias.

Černiauskas tõi näiteid, millised saated või saatejuhid eetrist kaoksid.

Ajakirjaniku sõnul jõustuksid sellised muudatused juba järgmise aasta juulis, kui need vastu võetaks. "Ja see tähendab, et LRT-l võib olla ees viimane vaba suvi. See on skandaalne," ütles Černiauskas sotsiaalmeedias.

EBU kaebas Euroopa Komisjoni volinikule

Ka Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU) tunneb muret Leedu rahvusringhäälingu LRT sõltumatuse pärast ja saatis uue pöördumise Euroopa Komisjoni demokraatia ja õigusküsimustega tegelevale volinikule Michael McGrathile.

Pöördumises toodi välja, et 9. detsembril kogunes üle 10 000 inimese Vilniuse rahvusraamatukogu ette, et avaldada meelt Leedu rahvusringhäälingu seaduse muutmise vastu. Meeleavaldajad kutsusid seadusandjaid üles varasemaid muudatusi tagasi võtma ja nõudsid, et kõik muudatused peaksid pälvima laiaulatusliku arutelu ja heakskiidu.

EBU hinnangul otsustasid Leedu võimupoliitikud oma uues ettepanekus meeleavaldusel nõutut eirata – tehti küll kosmeetilisi parandusi, aga kõik olulised riskid rahvusringhäälingu sõltumatuse vähendamiseks jäid eelnõus alles. Lisaks tehti need muudatused kiirkorras, registreeriti 10. detsembril ja kiideti juba järgmisel päeval heaks.

Kirjas Euroopa Komisjoni volinikule leiab EBU, et selline asjade käik vaid suurendas muret.

"Hoiatasime volinik McGrathi, et selline kiirkorras lähenemine takistab mõjuhinnangu lõpuleviimist, piirab avatud arutelu võimalusi ja tekitab küsimusi algatuse poliitiliste motiivide kohta," märkis EBU.

Veel toob Euroopa rahvusringhäälinguid ühendav organisatsioon välja, et Leedu võimuliidu ettepanekud on vastuolus Euroopa meediavabaduse määruses sätestatud kohustustega, mis nõuavad liikmesriikidelt avalik-õigusliku meedia juhtide ametisse nimetamise ja ametist vabastamise läbipaistvate ja mittepolitiseeritud menetluste tagamist.

"Kõige problemaatilisemate muudatuste hulgas on plaan langetada LRT peadirektori vallandamise künnist üheksalt häälelt seitsmele 12-st. See võimaldaks langetada otsuseid kitsastel poliitilistel huvidel, mitte laialdasel konsensusel põhinevalt. Salajaste hääletuste kasutuselevõtt avatud hääletuse asemel vähendab veelgi läbipaistvust ja vastutust," märkis EBU kirjas volinikule.