Madalrõhuala hoiab Eesti märjana kogu nädala

ilm
Foto: Ken Mürk/ERR
ilm

Esmaspäeval jääb Eesti Lääne-Euroopat katva madalrõhuala idaserva, mis toob endaga kaasa vahelduva ja kohati üsna tiheda saju. Öösel sajab Ida-Eestis lörtsi ja lund, hommikupoolikul muutub sadu hõredamaks ja vesistumaks. Pärastlõunal liigub saartele uus vihmapilv, mis laieneb kiiresti üle maa. Ka tuul kogub hoogu.

Teisipäeva teeb rahutuks väike osatsüklon, mis liigub üle Läänemere Soome idaossa. Selle mõjul püsib ilm pilvine ja sajune, edelatuul pöördub päeva jooksul loodesse ning tasapisi nõrgeneb. Õhutemperatuur püsib ööpäevaringselt plusspoolel, viies Eestile tüüpilise sooja detsembri jätku.

Saabuv öö on pilvine. Lääne-Eestis sajab vähest vihma ja lörtsi, Ida pool lörtsi ja lund ning Kagu-Eestis pole välistatud ka jäävihm — seega tasub teedel olla ettevaatlik. Kagu- ja lõunatuul püsib mõõdukas, saartel ja rannikul tõusevad iilid kuni 12 meetrini sekundis. Õhutemperatuur jääb –1 kuni +4 kraadi vahele ning mandril püsivad teeolud libedad.

Hommikul jätkub sadu: Lääne-Eestis vihmana, Ida-Eestis lörtsi ja lumena. Kagust ja lõunast puhuv tuul on mõõdukas ning õhutemperatuur püsib 0 kuni +5 kraadi juures.

Päeval sajab mitmel pool vihma, ennelõunal sekka ka lörtsi. Pärastlõunal jõuab saartelt uus, tihedam vihmasadu, mis levib mandrile, ning sisemaal võib sadu taas lörtsiseks muutuda. Kagu- ja lõunatuul tugevneb, saartel ja läänerannikul ulatuvad iilid 16 meetrini sekundis. Sooja on kuni viis kraadi.

Teisipäeval ja kolmapäeval püsib öine õhutemperatuur 3–4 kraadi ning päevane ligi kuue kraadi ümber. Reedeks tõusevad nii öised kui päevased temperatuurid juba 5–9 kraadini. Teisipäev toob laialdast vihma, mis õhtuks taandub. Kolmapäeva keskpäevaks jõuab saartele järgmine sajuala, mis liigub kiiresti üle Eesti ida suunas. Vihmapilved ei lahku ka neljapäeva pärastlõunal ja reede ennelõunal.

Nii algab detsembrikuu teine nädal väheste soojakraadide ning vihma- ja lörtsisajuga — tüüpiliselt hall, kuid märksa soojem kui talv kalendri järgi lubaks. Ilusat õhtut ja jõudu algavaks töönädalaks!

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

