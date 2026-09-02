Neljapäeval on taas sadu oodata

Öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kesköö paiku sajab kohati hoovihma ja merelt jõuavad saartele tugevamad sajuhood, mis liiguvad edasi mandrile. On äikest ja paiguti ka udu. Puhub edela- ja lääne-, pärast keskööd ka lõunatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 8 kuni 16 kraadi.

Hommik on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Intensiivsem on sadu mandri lääneosas. On ka äikeseoht. Puhub edela- ja läänetuul 3-9, Liivi lahe ümbruses kuni 15 m/s. Sooja on 13 kuni 17 kraadi.

Ennelõunal sajab mitmel pool, kohati on sadu tugev, on äikest ja pärastlõunal pilvisus ja sadu hõrenevad.

Hilisõhtul läheneb aga merelt uus tihedam sajuala. Puhub edela- ja läänetuul 4-10, puhanguti kuni 16 m/s. Sooja on 15 kuni 19 kraadi.

Reede öö toob vihma saartele ja hiljem ka mandrile. Päeval sajab tihedamalt Ida-Eestis. Pärastlõunal sadu hõreneb. Öösel on 8 kuni 14, päeval 14 kuni 19 kraadi. Ka nädalavahetusse lubab prognoos hoovihmasid, mis õhtuks harvenevad. Öine keskmine õhusoe langeb 11 kraadilt 9 kraadile, päeva keskmine püsib 16 kraadi juures. Ja tuul puhub mõõdukalt. Uus nädal algab kohatiste hoovihmadega ning päeva õhutemperatuur tõuseb kuni 19 kraadini.