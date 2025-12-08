Jäätmereform tekitab jätkuvalt tulist arutelu ministeeriumi ja turuosaliste vahel

Kliimaministeeriumi ja turuosaliste vahel käib jätkuvalt tuline arutelu jäätmereformi üle. Osapoolte vahel ei ole üksmeelt, kas reformi tulemusel toidu- ja prügikäitluse hinnad tõusevad. Ühisele arusaamale ei jõutud ka esmaspäeval riigikogu erikomisjoni istungil.

Jäätmereformi viimane lugemine toimub riigikogus juba teisipäeval, kuid vaidlused huvigruppide ja eelnõu algataja kliimaministeeriumi vahel on jätkuvalt tulised. Esmaspäeval peeti arutelu riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjonis, kus osapooled jäid eriarvamusele, kas reform kergitab oluliselt toidu- ja prügikäitlemise hindu.

"See on hämmastav, et ministeerium suudab rääkida kulude kasvust, et kuidas kulud ei kasva, kui kulud ometi kasvavad," sõnas toiduliidu juht Sirje Potisepp, lisades, et peale arutelu ollakse rohkem nördinud kui varem.

"Taaskord ei esitatud mitte ühtegi arvutuskäiku ja kui küsida, et mitu jäätmekonteinerit siis läheb, siis isegi sellele me vastust ei saanud," lisas Potisepp.

Jäätmereformi tagajärjel tuleb suurematesse piirkondadesse iga eramu ette kaks uut pakendikonteinerit. Kuigi lihtne loogika ütleb, et prügikäitlejatele toob see ka hulga tööd juurde, arvestab kliimaministeerium, et selle katab ära igale prügiarvele lisanduv 50 eurosendi suurune kulu. Ka plaanitakse veod muuta tõhusamaks, mis peaks samuti töömahu kasvu tasakaalustama.

"Ühiskonna kogukulu pärast jäätmereformi ei muutu. Süsteemis on praegu väga palju ebaefektiivsust," ütles kliimaministeeriumi asekantsler Ivo Jaanisoo.

"Mis on praegu keeruline, on ka see, et lisateenustes peituvad sellised kulud, mis ei ole n-ö loogiliselt seletatavad. Näiteks prügiveoki tagurdamise kulu, tõkkepuu avamise kulu, biojäätme vooderduskotikulu jne. Tegelikult pärast jäätmereformi saavad need kulud olema oluliselt läbipaistvamad ja selgemad inimese jaoks ka," lausus Jaanisoo.

Riigieelarve kontrolli komisjoni esimeest Urmas Reinsalu niisugune jutt ära ei veennud.

"Mina usun ettevõtlusorganisatsioone. Nad on leidnud konsensuse selles, et tegelikult jäätmemuutus tõstab hindu ja toob kaasa ka toiduainete hinnatõusu täiendavalt. Lisaks toob ta kaasa ka bürokraatlikku koormust," ütles Reinsalu.

Reinsalu loodab, et president jätab seaduse välja kuulutamata. Kui seda ei juhtu ja riigikogu hääletab reformi poolt, siis hakkab see kehtima alates järgmisest aastast.