FT: EL lükkas Euroopa tootmist edendava ettepaneku edasi

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Brüssel lükkas mitmete liikmesriikide vastuseisu tõttu edasi "made in Europe" algatuse, mille eesmärk on tugevdada kohalikku tootmist, tööstust ja vähendada Euroopa sõltuvust kolmandatest riikidest.

Komisjoni tööstuspoliitika ettepanek peaks aitama vähendada Euroopa sõltuvust Hiinast ning väidetavalt pidid liikmesriigid selles kolmapäeval kokku leppima. Ajalehe Financial Times teatel lükati see aga edasi 28. jaanuarile.

Lehe teatel on see komisjoni prantslasest tööstusvoliniku Stéphane Séjourné jaoks suur tagasilöök, kuna Pariis on aastaid üritanud kaitsta Prantsuse toodangut Aasiast pärit odava impordi eest.

Berliini ametnikud on öelnud, et Saksamaa, mis on ideele pikka aega vastu olnud, on meelt muutnud, kuna muretseb samuti oma tööstuse pärast.

Vastuseisu juhivad nüüd Baltikumi ja Põhjamaa riigid ning ka Tšehhi. Leitakse, et nii-öelda Euroopa eelistamine peaks olema viimane abinõu ning hoiatati, et see lämmatab innovatsiooni ja võib rikkuda kaubanduslepinguid.

Asjaga kursis olevate inimeste sõnul võib selline tööstuspoliitika minna maksma EL-i firmadele üle 10 miljardi euro aastas, kuna see sunnib neid ostma kallimaid Euroopa päritolu komponente.

Allikate teatel üritavad ettepanekut lahjendada ka Euroopa Komisjoni kaubandus- ja majandusosakonnad, kuna kardavad selle mõju EL-i konkurentsivõimele. Euroopa Komisjon pole veel vastanud ajalehe Financial Times kommentaaritaotlustele.

Kõrged energiahinnad ja nõrk majanduskasv on samas kaasa toonud Aasia kaupade impordi järsu kasvu. Samal ajal seavad Hiina ja USA EL-i ekspordile uusi tõkkeid.

Viimaste andmete kohaselt lükkas EL veel edasi ka ettepaneku autode heitkoguste poliitika leevendamiseks. Seda ettepanekut valmistatakse ette autotootjate tugeva surve all.

Ka Berliin nõuab reeglistiku osas suuremat paindlikkust, kuna Saksa autosektor on tõsises kriisis. Saksa tootjad seisavad silmitsi nii elektrisõidukitesse tehtavate investeeringute kasvavate kuludega kui ka üha suurema Hiina-poolse konkurentsiga, mis vähendab müüginumbreid.