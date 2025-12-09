Raudsepp: mul pole olnud Pruunsillaga ühiseid ärilisi ettevõtmisi

Esmaspäeva õhtul Tallinna linnapeaks valitud Peeter Raudsepp (Isamaa) kinnitas, et ta on olnud küll Isamaa suurrahastaja Parvel Pruunsillaga kursusevend Tartu Ülikoolis, kuid neil ei ole olnud mitte mingeid ühised ärilisi ettevõtmisi ega investeeringuid.

Sotsiaaldemokraadist eelmine linnapea ja uue volikogu liige Jevgeni Ossinovski küsis Raudsepalt volikogus, kas ta on omanud 1990-ndatel Liivimaa Lombardi ajal Parvel Pruunsillaga mingeid ärilisi suhteid ja milles need on seisnenud.

"Te olete öelnud, et olete olnud selle isikuga (Pruunsillaga – toim) kursusekaaslane, mis on igati arusaadav ja pole mingit küsimust. Aga teatud ajakirjanikud sosistavad, et teil on olnud 1990-ndatel ka tihedamaid ärilisi läbikäimisi härra Pruunsillaga. Ma annan teile võimaluse sellele küsimusele vastata," ütles Ossinovski.

Raudsepp vastas, et tõepoolest on ta olnud Parvel Pruunsilla kursusekaaslane. Ta selgitas, et rahanduse ja krediidi eriala Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas on osutunud selliseks erialaks aegade jooksul, kust on aastakümnete jooksul tulnud erinevaid ministreid, sh ka rahandusministreid, peaministreid, Eesti Panga presidente ja väljapaistvaid äritegelasi.

"Astusin Tartu Ülikooli 1988. aastal. Kui ma oleks seda teinud aasta hiljem, siis te oleksite küsinud umbes selliselt, et "härra Raudsepp, te olite kursusekaaslane Andres Sutil ja Tarmo Jüristol, mida te sellest rääkida võiks?". Minul ei ole olnud mitte mingisuguseid ühiseid ärilisi ettevõtmisi Parvel Pruunsillaga. Mitte kunagi. Ma ei ole olnud temaga mitte kuskil investeeringutes või ettevõtluses kaasas. Ei kaasaomanikuna ega mitte mingisugusel viisil. Olime kursusevennad."

Teine sotsiaaldemokraadist linnavolinik Maris Sild tundis huvi, kuidas suhtub värskelt Isamaaga liitunud Raudsepp oma parteikaaslase Kris Kärneri väljaütlemistesse.

"Tallinna linnavolikogu on startinud palju viisakamalt kui Tartus. Üks tähelepanuväärne volinik on seal teie erakonnakaaslane Kris Kärner. Mina olen sotsiaaldemokraat, mis tähendab, et just mind on kutsunud Kris Kärner seina äärde panema. Sellest üleskutsest on nii mõnigi noor indu saanud ning ähvardanud näiteks oma sotsiaaldemokraadist õpetajat. Milline on teie eetiline hinnang selle osas ja kas sellised sõnavõtud sobivad erakonda Isamaa?" küsis Sild.

Raudsepp vastas, et pole detailideni kursis Tartu asjadega ja Tartus toimuvaga ning ta ei tea ka seda, mis on ühe või teise väljaütlemise kontekst.

"Kas see ongi niimoodi nagu paistab või mõnikord tahaks mõelda, et äkki me oleme millestki valesti aru saanud. Teile tahaks ütelda, et kui teid seina äärde pannakse, siis ma tulen ka ja katan teid isiklikult," lubas Raudsepp.