X!

Raudsepp: mul pole olnud Pruunsillaga ühiseid ärilisi ettevõtmisi

Eesti
Värske Tallinna linnapea Peeter Raudsepp
Värske Tallinna linnapea Peeter Raudsepp Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Esmaspäeva õhtul Tallinna linnapeaks valitud Peeter Raudsepp (Isamaa) kinnitas, et ta on olnud küll Isamaa suurrahastaja Parvel Pruunsillaga kursusevend Tartu Ülikoolis, kuid neil ei ole olnud mitte mingeid ühised ärilisi ettevõtmisi ega investeeringuid.

Sotsiaaldemokraadist eelmine linnapea ja uue volikogu liige Jevgeni Ossinovski küsis Raudsepalt volikogus, kas ta on omanud 1990-ndatel Liivimaa Lombardi ajal Parvel Pruunsillaga mingeid ärilisi suhteid ja milles need on seisnenud.

"Te olete öelnud, et olete olnud selle isikuga (Pruunsillaga – toim) kursusekaaslane, mis on igati arusaadav ja pole mingit küsimust. Aga teatud ajakirjanikud sosistavad, et teil on olnud 1990-ndatel ka tihedamaid ärilisi läbikäimisi härra Pruunsillaga. Ma annan teile võimaluse sellele küsimusele vastata," ütles Ossinovski.

Raudsepp vastas, et tõepoolest on ta olnud Parvel Pruunsilla kursusekaaslane. Ta selgitas, et rahanduse ja krediidi eriala Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas on osutunud selliseks erialaks aegade jooksul, kust on aastakümnete jooksul tulnud erinevaid ministreid, sh ka rahandusministreid, peaministreid, Eesti Panga presidente ja väljapaistvaid äritegelasi.

"Astusin Tartu Ülikooli 1988. aastal. Kui ma oleks seda teinud aasta hiljem, siis te oleksite küsinud umbes selliselt, et "härra Raudsepp, te olite kursusekaaslane Andres Sutil ja Tarmo Jüristol, mida te sellest rääkida võiks?". Minul ei ole olnud mitte mingisuguseid ühiseid ärilisi ettevõtmisi Parvel Pruunsillaga. Mitte kunagi. Ma ei ole olnud temaga mitte kuskil investeeringutes või ettevõtluses kaasas. Ei kaasaomanikuna ega mitte mingisugusel viisil. Olime kursusevennad."

Teine sotsiaaldemokraadist linnavolinik Maris Sild tundis huvi, kuidas suhtub värskelt Isamaaga liitunud Raudsepp oma parteikaaslase Kris Kärneri väljaütlemistesse.

"Tallinna linnavolikogu on startinud palju viisakamalt kui Tartus. Üks tähelepanuväärne volinik on seal teie erakonnakaaslane Kris Kärner. Mina olen sotsiaaldemokraat, mis tähendab, et just mind on kutsunud Kris Kärner seina äärde panema. Sellest üleskutsest on nii mõnigi noor indu saanud ning ähvardanud näiteks oma sotsiaaldemokraadist õpetajat. Milline on teie eetiline hinnang selle osas ja kas sellised sõnavõtud sobivad erakonda Isamaa?" küsis Sild.

Raudsepp vastas, et pole detailideni kursis Tartu asjadega ja Tartus toimuvaga ning ta ei tea ka seda, mis on ühe või teise väljaütlemise kontekst.

"Kas see ongi niimoodi nagu paistab või mõnikord tahaks mõelda, et äkki me oleme millestki valesti aru saanud. Teile tahaks ütelda, et kui teid seina äärde pannakse, siis ma tulen ka ja katan teid isiklikult," lubas Raudsepp.

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

ERILISED HELID

jõuluootus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:08

Järvan lubaks kahe kaasreisijaga autod bussirajale

11:02

Pille Varmann: paljud inimesed kannatavad pideva viha ja ärapanemise all

10:46

Eesti maadlejad võitsid medaleid Rootsis ja Poolas

10:43

Komisjonid otsustavad ajateenijate keelenõude üle järgmisel teisipäeval

10:10

Deepstate: Vene väed vallutasid Donetski oblastis viis asulat Uuendatud

10:10

Milan pööras vahetusmehe abil kaotusseisu võiduks

10:07

Selgusid Kuldgloobuste nominendid, enim auhindu jahib "Üks võitlus teise järel"

10:07

Antarktika osooniauk oli tänavu ootamatult väike

10:04

Kadi Zavadskis: ohtlikud olukorrad raudteel on sageli seotud hajameelsusega

09:58

Leedu valitsus kuulutas Valgevene õhupallide tõttu välja eriolukorra

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

08.12

Ajateenijatele juhilubade kompenseerimine meeldib nii kaitseväele kui ka noortele

08.12

Hoiustajad on hoiu-laenuühistutes kaotanud üle 30 miljoni euro

08.12

Tallinna ülikooli rektoriks kandideerib kolm teadlast

08.12

Kinnisvaraostjate esitatud hiliste kahjunõuete arv on viimastel aastatel kasvanud

08.12

Paramount tegi Warnerile 108,4 miljardi dollarise vaenuliku ülevõtmispakkumise

08.12

Rallilegend Raido Rüütel: ma ei ole ühtegi oma last kasvatanud

08.12

Paljud värsked volikogud on juba tõstnud vallajuhi või linnapea palka

07.12

Solmanid said linna remondiplaanis olevalt ratsabaasilt 18 000 eurot

10:10

Deepstate: Vene väed vallutasid Donetski oblastis viis asulat Uuendatud

08.12

Lukas: Isamaa ei tohi olla tige ja lõhestav

ilmateade

loe: sport

10:46

Eesti maadlejad võitsid medaleid Rootsis ja Poolas

10:10

Milan pööras vahetusmehe abil kaotusseisu võiduks

09:09

Edwards viskas 40 punkti, kuid Timberwolvesi võiduseeria katkes

08:37

Manchester United sai tabeli viimasest kindlalt jagu

loe: kultuur

11:02

Pille Varmann: paljud inimesed kannatavad pideva viha ja ärapanemise all

10:07

Selgusid Kuldgloobuste nominendid, enim auhindu jahib "Üks võitlus teise järel"

06:41

Kirjanikud pole rahul, et nemad riigilt erakopeerimise hüvitist ei saa

08.12

Kuressaare teatri uus monotükk avab ausalt noorte suhtumist õppimisse

loe: eeter

09:39

Muusik Danel Pandre: kekutasin tennisereketiga peegli ees juba lapsena

09:02

Portugalis kinnisvaramaaklerina töötav Siska: Vanilla Ninja vari saadab elu lõpuni

08:04

"Teise mätta otsast": hea lapsevanem ei pea enda elurõõmu ohverdama

08.12

Erik Roose: ERR osaleb 2026. aasta Eurovisioonil

Raadiouudised

09:55

Ministeerium kaalub kergliikuri kasutaja vanuse alampiiri kehtestamist

09:45

Õpikohustuse reform muudab ka põhikooli lõpetamise tingimusi

09:45

Vihmasadu levib läänest itta

09:20

Raadiouudised (09.12.2025 09:00:00)

08.12

Kuressaare teater on sel hooajal välja tulnud kahe noortelavastusega

08.12

Päevakaja (08.12.2025 18:00:00)

08.12

Taristuminister: keskmise kiiruse kaamerad ei ole prioriteetsed

08.12

Liikumispuudega inimeste ligipääs hoonetele on endiselt puudulik

08.12

Raadiouudised (08.12.2025 15:00:00)

08.12

Eakate depressioon võib olla aladiagnoositud ja -ravitud

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo