FT andmeil tahab USA jõuludeks Ukraina rahuleppe valmis saada

USA administratsioon on andnud Ukrainale väga piiratud aja oma rahuplaaniga nõustumiseks lootes jõuludeks kokkuleppe saavutada, teatas väljaanne Financial Times (FT) teisipäeva õhtul oma allikatele viidates.

"USA presidendi Donald Trumpi saadikud on andnud Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile kõigest mõne päeva rahuleppega nõustumiseks, mis eeldab Ukrainalt territooriumite kaotuse tunnistamist vastutasuks USA täpsustamata julgeolekugarantiide eest," teatas ajaleht.

Financial Timesi andmetel ütles Zelenski oma Euroopa partneritele, et see nõudmine esitati eelmisel kolmapäeval toimunud vestluse käigus USA eriesindaja Steve Witkoffi ja presidendi väimehe Jared Kushneriga.

"Kiievile pakutud ajakavaga kursis olev inimene ütles, et president Trump loodab jõuludeks kokkuleppele jõuda," märkis leht.

FT allikate sõnul ütles Zelenski Whitkoffile ja Kushnerile, et ta vajab enne Ameerika ettepanekule vastamist aega oma Euroopa partneritega konsulteerimiseks.

Varem teatas USA väljaanne Axios Ukraina ja Ameerika ametnikele viidates, et USA avaldab Zelenskile praegu üha suurenevat survet pakutud plaaniga nõustumiseks.

Portaali andmetel sisaldab USA ettepanek nüüd varasematest versioonidest rangemaid tingimusi sellistes küsimustes nagu territoorium ja Zaporižžja tuumaelektrijaama kontroll, kuid jätab vastuseta võtmeküsimused julgeolekugarantiide kohta. Sellest hoolimata näisid Whitkoff ja Kushner "laupäeval toimunud telefonikõnes Zelenskilt ühemõttelist "jah"-sõna soovivat", märkis Axios. Zelenski kohtus esmaspäeval Londonis Ühendkuningriigi, Prantsusmaa ja Saksamaa juhtidega, et kujundada USA plaani kohta ühine seisukoht.

Sõrskõi sõnul on Venemaa edasitungimise tempo tühiselt aeglane

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ütles usa mõttekoja Sõjauuringute Instituut (ISW) andmeid kommenteerides, et Venemaa edasitungi tempo on väga aeglane, hoolimata sissetungijate suurtest kaotustest.

"Andmete kohaselt – isegi mitte meie, vaid Sõjauuringute Instituudi (ISW) andmetel on vaenlase edasiliikumine mõnes piirkonnas 1,5–4,5 kilomeetrit kuus. Näiteks Pokrovski suunas on see umbes 1,5 kilomeetrit. Võrdluseks: lahingumääruse kohaselt on edasiliikumise kiirus ettevalmistatud kaitserajatistest läbimurdmisel umbes 1–1,5 km tunnis ja ettevalmistamata kaitserajatiste vastu 1,5–2,5 km/tunnis. Teisisõnu, Venemaa edasiliikumine, kandes päevas üle 1000 inimese suurusi kaotusi, on tühine tulemus," rääkis Ukraina relvajõudude ülemjuhataja teisipäeval toimunud kohtumisel Ukraina meediajuhtide ja toimetajatega.

Sõrskõi sõnul on rindejoon, kus toimuvad aktiivsed lahingud, praegu 1218 kilomeetri pikkune ja et see muutub perioodiliselt. Ta lisas, et kõigest kuu aega tagasi oli selle liini pikkus 1253 kilomeetrit, kuid nüüd on see Ukraina vägede tegevuse tõttu lühenenud (kokku 35 kilomeetri võrra – toim.).

Ta teatas ka, et novembris tekitasid Ukraina droonid okupantidele rekordkaotusi – 24 000 sissetungijat.

Samas meediakohtumise ajal rääkis Sõrskõi, et ühel hetkel 2025. aasta sügisel ei olnud Pokrovskis enam Ukraina vägesid. Novembri keskel alustasid aga kaitsjad pealetungi ja hoiavad praegu linna põhjaosa kontrolli all.

Ülemjuhataja ütles ka, et Mõrnohrad ei ole ümber piiratud, kuigi okupandid püüavad seda teha. Ta tunnistas, et logistika linnas on keeruline, kuid lisas, et seda tehakse.

4. detsembril, teatasid LIGA.neti allikad 38. üksikust merejalaväe brigaadist, et Mõrnohrad on nüüd peaaegu täielikult Vene vägede poolt ümber piiratud. Vaenlane kasutab arvukalt liugpomme ja olukord selles piirkonnas on äärmiselt keeruline.